Ticari hayatta 'kağıt fatura' dönemi bitti

Ticari hayatta 'kağıt fatura' dönemi bitti

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) verilerinden derlenen bilgilere göre, Türkiye’nin son yıllarda hız kazanan "dijital vergi dairesi" uygulamaları karşılık buldu.1 Ocak'tan itibaren artık kağıt fatura ve kağıt defterler ortadan kalktı. Artık işletmelerin türü, cirosu veya fatura tutarının önemi bulunmuyor. Faturaların ve kanuni defterlerin tamamen elektronik belge ve elektronik deftere dönüştüğü bir döneme girildi.2024 ve 2025 yıllarında hayata geçirilen düzenlemelerle birlikte, sadece yüksek cirolu şirketler değil, küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) de e-belge uygulamalarına dahil edilmesiyle kağıt kullanımı asgari seviyeye indirildi.Faturalar dijital ortama taşındıGİB verilerine göre, 2025 yıl sonu itibarıyla e-fatura, e-arşiv fatura ve e-defter kullanan mükellef sayısı rekor seviyeye ulaştı. Sisteme kayıtlı kullanıcı sayısı milyonları aşarken, yıllık düzenlenen e-belge adedi milyarlarca rakamla ifade edilmeye başlandı.Dijitalleşme hamlesiyle birlikte, fatura düzenleme, gönderme ve saklama maliyetlerinde yüzde 90’a varan tasarruf sağlandı. İşletmelerin kağıt, baskı, posta ve arşivleme gibi operasyonel yüklerden kurtulması, ekonomiye yıllık milyarlarca liralık katkı sundu.Kayıt dışı ekonomiyle mücadeleHazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileri, kağıt fatura döneminin kapanmasının kayıt dışı ekonomiyle mücadelede en kritik eşiklerden biri olduğunu vurguladı. Dijital sistem sayesinde faturaların anlık olarak Gelir İdaresi sistemlerine düşmesi, sahte ve muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge (naylon fatura) düzenlenmesinin önüne geçilmesinde etkin rol oynuyor.Gelecek dönemde, e-belge uygulamalarının yapay zeka destekli analiz sistemleriyle entegre edilmesi planlanıyor. Böylece vergi beyannamelerinin büyük bir kısmının otomatik olarak hazırlanması ve mükellef üzerindeki beyan yükünün daha da hafifletilmesi hedefleniyor.

