TMSF tarafından el konulmuştu: Bank Pozitif satışa çıktı

TMSF tarafından el konulan Bank Pozitif 1.2 milyar TL muhammen bedelle satışa çıkıyor. 15.10.2025, Sputnik Türkiye
Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından Mart ayında el konulan Bank Pozitif satışa çıkıyor. 2002 yılından beri hizmette olan banka için 12 Kasım'da ihale düzenlenecek. Banka için istenen muhammen bedel ise 1,1 milyar TL olarak belirlendi.İhale için son teklif verme tarihi 11 KasımTMSF tarafından duyurulan ihalede, 2002 yılında kurulan banka için muhammen bedel 1 milyar 100 milyon TL olarak belirlendi. İhaleye katılacak isim ve şirketlerin 55 milyon TL teminat yatırması ve 100 bin TL'lik şartname sunması talep edilirken, son teklif verme tarihi 11 Kasım 2025 olarak açıklandı. Verilen tekliflerin ardından 12 Kasım 2025 tarihinde TMSF'nin Esentepe binasında yapılacak ihale ile banka resmen satışa çıkarılacak.Ne olmuştu?
Bank Pozitif ve Payfix ve Flash Haber TV'nin sahibi olan tutuklu iş insanı Erkan Kork hakkında hazırlanan iddianame kabul edilmişti. İddianamede, Erkan Kork'un da aralarında bulunduğu 12 sanık için "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme, kurulan örgüte üye olma", "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna muhalefet", "suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama" ve "Kabahatler Kanunu'na muhalefet" suçlarından 13'er yıldan 26'şar yıla kadar hapis ile 20 bin güne kadar hapis ve 50 milyon liraya kadar parayla cezalandırılması istendi.