TMSF tarafından el konulmuştu: Bank Pozitif satışa çıktı

TMSF tarafından el konulan Bank Pozitif 1.2 milyar TL muhammen bedelle satışa çıkıyor. 15.10.2025, Sputnik Türkiye

Yasa dışı bahis soruşturması kapsamında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından Mart ayında el konulan Bank Pozitif satışa çıkıyor. 2002 yılından beri hizmette olan banka için 12 Kasım'da ihale düzenlenecek. Banka için istenen muhammen bedel ise 1,1 milyar TL olarak belirlendi.İhale için son teklif verme tarihi 11 KasımTMSF tarafından duyurulan ihalede, 2002 yılında kurulan banka için muhammen bedel 1 milyar 100 milyon TL olarak belirlendi. İhaleye katılacak isim ve şirketlerin 55 milyon TL teminat yatırması ve 100 bin TL'lik şartname sunması talep edilirken, son teklif verme tarihi 11 Kasım 2025 olarak açıklandı. Verilen tekliflerin ardından 12 Kasım 2025 tarihinde TMSF'nin Esentepe binasında yapılacak ihale ile banka resmen satışa çıkarılacak.Ne olmuştu?

