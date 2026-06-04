https://anlatilaninotesi.com.tr/20260604/prof-dr-sener-usumezsoydan-denizli-uyarisi-65-buyuklugune-dogru-giden-bir-deprem-riski-var-1106245175.html

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan Denizli uyarısı: '6.5 büyüklüğüne doğru giden bir deprem riski var'

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan Denizli uyarısı: '6.5 büyüklüğüne doğru giden bir deprem riski var'

Sputnik Türkiye

Prof. Dr. Şener Üşümezsoy son açıklamalarıyla dikkat çekti. Denizli için uyarıda bulunan Prof. Dr. Üşümezsoy, bölgedeki 6.5 büyüklüğüne doğru giden bir deprem... 04.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-04T11:20+0300

2026-06-04T11:20+0300

2026-06-04T11:20+0300

türki̇ye

şener üşümezsoy

marmaris

bodrum

pamukkale

denizli

deprem

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Pamukkale-Denizli için kritik uyarılarda bulunan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, bölgedeki son zamanlarda yaşanan 5 büyüklüğündeki depremlerin aktif bir fay kuşağına işaret ettiğine dikkat çekti. Prof. Dr. Üşümezsoy, "Pamukkale ve Denizli'ye doğru giden fay hattı aktif gözüküyor. Burada en az 6, hatta 6.5 büyüklüğüne doğru giden bir deprem riski var" dedi. Marmaris ve Bodrum'daki hareketliliğe de dikkat çeken uzman isim, Marmaris'te de 6 büyüklüğünde sarsıntılar yaşanabileceğinin altını çizdi. Deprem çok şiddetli hissedilecek uyarısını yaptıEmel Özuğur'un Youtube programında katılan ve Denizli'deki hareketliliğe dikkat çeken Prof. Dr. Üşümezsoy, bölgede son zamanlarda 5 büyüklüğünde depremler yaşandığını hatırlattı. Depremlerin aktif bir fay kuşağını gösterdiğini dile getiren Prof. Dr. Üşümezsoy, bölgedeki fayda tarih boyunca büyük kırılmalar yaşandığının altını çizdi. Ünlü isim, "Pamukkale ve Denizli'ye doğru giden fay hattı aktif gözüküyor. Burada en az 6, hatta 6.5 büyüklüğüne doğru giden bir deprem riski var" dedi. Bölgedeki zeminin zayıf olduğuna da vurgu yapan Üşümezsoy, olası bir depremin çok şiddetli hissedileceğini kaydetti. İstanbul'da büyük deprem olacak mı?İstanbul'da 7 ve üzeri büyüklükte bir deprem beklemediğini yineleyen Üşümezsoy, Marmara'nın doğusunda bahsedildiği gibi tek parça ve büyük bir fay bulunmadığını savundu ve "İstanbul'da büyük deprem, kafalardaki bir hayalin projesi. Kalan fay parçaları sınırlı büyüklükte deprem üretebilir. İstanbul için en fazla 6.2 büyüklüğünde bir sarsıntıdan söz edebiliriz" diye konuştu. Yedisu Fayı'ndaki kırılma 7.4 büyüklüğüne ulaşacak mı?Adana'nın kuzeyinde yaşanan son depremleri de değerlendiren Prof. Dr. Üşümezsoy, Doğu Anadolu Fayı'nın Adana'dan geçtiği yönündeki iddiaları reddetti. Bölgedeki fayların parçalı bir yapıda olduğunu ve bu sebeple enerjinin tek bir fay üzerinde birikmediğini belirten Üşümezsoy, "Adanalılar tedirgin olmasın. En fazla 6.1 veya 6.2 büyüklüğünde sarsıntılar olabilir, büyük bir yıkım beklemiyoruz" diye konuştu.Yedisu Fayı için dile getirilen 7.4 büyüklüğündeki deprem ihtimaline de karşı çıkan uzman, bu fayın çevresindeki sistemlerle birbirini kilitlediğini ve kırılsaydı dahi 7 büyüklüğüne ulaşmayacağını savundu.Pötürge Fayı tam kırılmadı, 6.5 büyüklüğünde deprem üretebilir6 Şubat depremlerinde Pötürge fayının tam olarak kırılmadığını söyleyen Üşümezsoy, burada sıkışmanın devam ettiğini ve fayın doğuya doğru hareket etmesi halinde 6.5'a yakın bir deprem üretebileceğini söyledi.Marmaris ve Bodrum'a dikkat çekti Marmaris kıyılarında derin depremlerin etkili olabileceğini belirten Prof. Dr. Üşümezsoy, 6 büyüklüğünde sarsıntılar yaşanabileceğini ifade etti. Üşümezsoy ayrıca, Bodrum ve Santorini çevresinde fay sistemlerine karışan sıcak sular nedeniyle büyük bir deprem beklemediğini, enerjinin küçük sarsıntılarla boşaldığını kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/kahramanmarasta-deprem-oldu-merkez-ussu-pazarcik-1106222123.html

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marmaris

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şener üşümezsoy, marmaris, bodrum, pamukkale, denizli, deprem