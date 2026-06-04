Abdulkadir Selvi: Özgür Özel-Ekrem İmamoğlu partisinin adı konuluyor
07:47 04.06.2026 (güncellendi: 07:50 04.06.2026)
© DHAHürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi
© DHA
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"Özgür Özel-Ekrem İmamoğlu partisinin adı konuluyor" başlıklı köşe yazısında Abdulkadir Selvi, İmamoğlu'nun yeni parti kuracağını öne sürdü.
Gazeteci Abdulkadir Selvi köşesinde şunları kaydetti:
Ekrem İmamoğlu iki kritik karar aldı. İki düğmeye aynı anda bastı. Kılıçdaroğlu ile uzlaşma yerine direniş kararı aldı ve yeni partinin startını verdi. Özgür Özel ise ileri bir adım daha attı. “Yeni parti hazır” dedi.
CHP’de iki önemli gelişme yaşanacak. 1- Bugün, CHP Yüksek Disiplin Kurulu toplanarak ihraçları gündemine alacak. 2- Özgür Özel ekibi olağanüstü kurultay için topladıkları imzaları önümüzdeki günlerde Kemal Kılıçdaroğlu’na sunacak. 3- Kılıçdaroğlu’nun imzaları yeterli bulup partiyi acil kurultaya götürmesini beklemiyorlar. 4- Kılıçdaroğlu, kurultay talebini kabul etmeyince Yüksek Seçim Kurulu’na başvuracaklar. Peki YSK’dan kurultay kararının çıkmasını bekliyorlar mı? 5- Mutlak butlan kararının tedbirli olarak verilmesi ve Yargıtay’a yapılan temyiz başvurusu nedeniyle YSK’nın kurultay talebini reddedeceğini düşünüyorlar.
Ekrem İmamoğlu eski ANAP’lı olduğu için ANAP’ın yeni sürümünü işaret etti. Meral Akşener de İYİ Parti’yi kurarken benzer bir vaatle yola çıkmıştı. Ama başarılı olamadı. Meral Akşener’le merkez sağda denenen bu kez Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu ile merkez solda denenmek istiyor.