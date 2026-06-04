Abdulkadir Selvi: Özgür Özel-Ekrem İmamoğlu partisinin adı konuluyor

Ekrem İmamoğlu eski ANAP’lı olduğu için ANAP’ın yeni sürümünü işaret etti. Meral Akşener de İYİ Parti’yi kurarken benzer bir vaatle yola çıkmıştı. Ama başarılı olamadı. Meral Akşener’le merkez sağda denenen bu kez Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu ile merkez solda denenmek istiyor.