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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260604/somalide-siyasi-kriz-baskent-catismalarla-sarsildi-1106255597.html
Somali'de siyasi kriz: Başkent çatışmalarla sarsıldı
Somali'de siyasi kriz: Başkent çatışmalarla sarsıldı
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Mogadişu'da hükümet güçleri ile muhalefet yanlısı milisler arasında çıkan çatışmalar sivillerin bölgeden kaçmasına neden oldu. Kriz, Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh... 04.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-04T15:35+0300
2026-06-04T15:35+0300
dünya
hasan şeyh mahmud
mogadişu
somali
çatışmalar
siviller
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Somali'nin başkenti Mogadişu, hükümet güçleri ile muhalefet yanlısı silahlı gruplar arasında yaşanan şiddetli çatışmalara sahne oldu. Çatışmalar sırasında bazı mahalleler ve kentin en büyük ticaret merkezi olan Bakara Pazarı havan saldırılarının hedefi oldu. Yerel kaynaklara göre çok sayıda sivil güvenli bölgelere gitmek için evlerini terk etti.Görev süresi kararı gerilimi tırmandırdıSiyasi kriz, Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un görev süresini bir yıl uzattığını açıklamasının ardından büyüdü.Muhalefet ve bazı bölgesel liderler karara karşı çıkarken, hükümet karşıtı gösterilerin düzenlenmesi planlandı.Eski Somali Cumhurbaşkanı Şerif Şeyh Ahmed, güvenlik güçlerinin evini hedef aldığını öne sürerek hükümeti anayasal düzeni değiştirmekle suçladı.Ahmed, "Hükümet güçleri evimi kuşattı ve saldırdı. Bu saldırılardan korkmuyorum, karşılık vereceğim" ifadelerini kullandı.Siviller bölgeden kaçıyorÇatışmaların ardından başkentin bazı bölgelerinde yaşayan siviller evlerini terk etmeye başladı. Mogadişu sakinleri, kentte son yılların en yoğun çatışmalarından birinin yaşandığını söyledi.Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, şiddet olaylarının can kayıplarına, yaralanmalara ve altyapı hasarına yol açtığını belirterek tüm taraflara itidal çağrısında bulundu.Guterres'in ofisi tarafından yapılan açıklamada, "Genel Sekreter siyasi çıkar uğruna gerçekleştirilen tüm şiddet eylemlerini ve şiddet çağrılarını güçlü şekilde kınıyor" denildi.ABD ve Birleşik Krallık diplomatik temsilcilikleri de tarafları gerilimi düşürmeye ve diyaloğa yönelmeye çağırdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260604/trumptan-iran-tasarisina-sert-tepki-boylesine-vatanseverlikten-uzak-bir-seyi-kim-yapar-1106254504.html
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hasan şeyh mahmud, mogadişu, somali, çatışmalar, siviller
hasan şeyh mahmud, mogadişu, somali, çatışmalar, siviller

Somali'de siyasi kriz: Başkent çatışmalarla sarsıldı

15:35 04.06.2026
© AP Photo / Farah Abdi WarsamehSomali'nin başkenti Mogadişu'da çatışmalar.
Somali'nin başkenti Mogadişu'da çatışmalar. - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2026
© AP Photo / Farah Abdi Warsameh
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Mogadişu'da hükümet güçleri ile muhalefet yanlısı milisler arasında çıkan çatışmalar sivillerin bölgeden kaçmasına neden oldu. Kriz, Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un görev süresini uzatma kararının ardından derinleşti.
Somali'nin başkenti Mogadişu, hükümet güçleri ile muhalefet yanlısı silahlı gruplar arasında yaşanan şiddetli çatışmalara sahne oldu. Çatışmalar sırasında bazı mahalleler ve kentin en büyük ticaret merkezi olan Bakara Pazarı havan saldırılarının hedefi oldu. Yerel kaynaklara göre çok sayıda sivil güvenli bölgelere gitmek için evlerini terk etti.

Görev süresi kararı gerilimi tırmandırdı

Siyasi kriz, Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un görev süresini bir yıl uzattığını açıklamasının ardından büyüdü.
Muhalefet ve bazı bölgesel liderler karara karşı çıkarken, hükümet karşıtı gösterilerin düzenlenmesi planlandı.
Eski Somali Cumhurbaşkanı Şerif Şeyh Ahmed, güvenlik güçlerinin evini hedef aldığını öne sürerek hükümeti anayasal düzeni değiştirmekle suçladı.
Ahmed, "Hükümet güçleri evimi kuşattı ve saldırdı. Bu saldırılardan korkmuyorum, karşılık vereceğim" ifadelerini kullandı.
© AP Photo / Farah Abdi Warsameh Somali'de yapılan seçimleri kazanan Hasan Şeyh Mahmud
 Somali'de yapılan seçimleri kazanan Hasan Şeyh Mahmud - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2026
Somali'de yapılan seçimleri kazanan Hasan Şeyh Mahmud
© AP Photo / Farah Abdi Warsameh

Siviller bölgeden kaçıyor

Çatışmaların ardından başkentin bazı bölgelerinde yaşayan siviller evlerini terk etmeye başladı. Mogadişu sakinleri, kentte son yılların en yoğun çatışmalarından birinin yaşandığını söyledi.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, şiddet olaylarının can kayıplarına, yaralanmalara ve altyapı hasarına yol açtığını belirterek tüm taraflara itidal çağrısında bulundu.
Guterres'in ofisi tarafından yapılan açıklamada, "Genel Sekreter siyasi çıkar uğruna gerçekleştirilen tüm şiddet eylemlerini ve şiddet çağrılarını güçlü şekilde kınıyor" denildi.
ABD ve Birleşik Krallık diplomatik temsilcilikleri de tarafları gerilimi düşürmeye ve diyaloğa yönelmeye çağırdı.
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