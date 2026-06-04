https://anlatilaninotesi.com.tr/20260604/somalide-siyasi-kriz-baskent-catismalarla-sarsildi-1106255597.html

Somali'de siyasi kriz: Başkent çatışmalarla sarsıldı

Somali'de siyasi kriz: Başkent çatışmalarla sarsıldı

Sputnik Türkiye

Mogadişu'da hükümet güçleri ile muhalefet yanlısı milisler arasında çıkan çatışmalar sivillerin bölgeden kaçmasına neden oldu. Kriz, Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh... 04.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-04T15:35+0300

2026-06-04T15:35+0300

2026-06-04T15:35+0300

dünya

hasan şeyh mahmud

mogadişu

somali

çatışmalar

siviller

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Somali'nin başkenti Mogadişu, hükümet güçleri ile muhalefet yanlısı silahlı gruplar arasında yaşanan şiddetli çatışmalara sahne oldu. Çatışmalar sırasında bazı mahalleler ve kentin en büyük ticaret merkezi olan Bakara Pazarı havan saldırılarının hedefi oldu. Yerel kaynaklara göre çok sayıda sivil güvenli bölgelere gitmek için evlerini terk etti.Görev süresi kararı gerilimi tırmandırdıSiyasi kriz, Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un görev süresini bir yıl uzattığını açıklamasının ardından büyüdü.Muhalefet ve bazı bölgesel liderler karara karşı çıkarken, hükümet karşıtı gösterilerin düzenlenmesi planlandı.Eski Somali Cumhurbaşkanı Şerif Şeyh Ahmed, güvenlik güçlerinin evini hedef aldığını öne sürerek hükümeti anayasal düzeni değiştirmekle suçladı.Ahmed, "Hükümet güçleri evimi kuşattı ve saldırdı. Bu saldırılardan korkmuyorum, karşılık vereceğim" ifadelerini kullandı.Siviller bölgeden kaçıyorÇatışmaların ardından başkentin bazı bölgelerinde yaşayan siviller evlerini terk etmeye başladı. Mogadişu sakinleri, kentte son yılların en yoğun çatışmalarından birinin yaşandığını söyledi.Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, şiddet olaylarının can kayıplarına, yaralanmalara ve altyapı hasarına yol açtığını belirterek tüm taraflara itidal çağrısında bulundu.Guterres'in ofisi tarafından yapılan açıklamada, "Genel Sekreter siyasi çıkar uğruna gerçekleştirilen tüm şiddet eylemlerini ve şiddet çağrılarını güçlü şekilde kınıyor" denildi.ABD ve Birleşik Krallık diplomatik temsilcilikleri de tarafları gerilimi düşürmeye ve diyaloğa yönelmeye çağırdı.

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hasan şeyh mahmud, mogadişu, somali, çatışmalar, siviller