https://anlatilaninotesi.com.tr/20260604/siluanov-spiefte-acikladi-rusya-tam-finansal-egemenlige-ulasti-1106243151.html

Siluanov SPIEF'te açıkladı: Rusya tam finansal egemenliğe ulaştı

Siluanov SPIEF'te açıkladı: Rusya tam finansal egemenliğe ulaştı

Sputnik Türkiye

SPIEF'te katıldığı panelde ekonomide tam egemenliği tesis ettiklerinin altını çizen Siluanov, dış borcu kapatmaya çok yaklaştıklarını da vurguladı. 04.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-04T10:32+0300

2026-06-04T10:32+0300

2026-06-04T10:32+0300

ekonomi̇

anton siluanov

rusya

uluslararası para fonu (imf)

st. petersburg ekonomi forumu (spief)

ekonomi

rus ekonomisi

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Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, Rus ekonomisinin artık üçüncü ülkelerin kararlarına veya uluslararası finans kuruluşlarının kredilerine bağımlı olmadığını belirterek tam finansal egemenliğe ulaştıklarını açıkladı.St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu’nda (SPIEF) konuşan Rusya Maliye Bakanı Siluanov, küresel dünyadaki tüm değişim ve zorluklara rağmen finansal açıdan tamamen egemen bir konuma ulaştıklarını vurguladı. Rusya’nın artık borçlanma konusunda dışarıya bağımlı olmadığını ifade eden Siluanov, "Üçüncü ülkelerin bize para verip vermeme kararlarına bağımlı değiliz. Bugün bazı ülkeler hala Uluslararası Para Fonu (IMF) veya Dünya Bankası gibi uluslararası mali kuruluşların kredilerine bağımlı durumda. Bizde ise böyle bir durum söz konusu değil" dedi.'Dış borç sıfırlanıyor'Ülkenin dış borç yükünün ciddi oranda azaltıldığına dikkat çeken Bakan Siluanov, mevcut dış borcun gayri safi yurt içi hasılaya oranının sadece yüzde 10 seviyesinde olduğunu belirtti. Bu borcun da yakın zamanda ödeneceğini müjdeleyen Siluanov, "Bu borcu yakında kapatacağız ve umuyorum ki geriye hiçbir borcumuz kalmayacak. Ayrıca dış finansal altyapıya olan bağımlılığımız da sona erdi" diye konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260604/rusya-disisleri-avrupa-rusyayla-isbirliginden-vazgecmenin-intihar-oldugunu-anliyor-1106240388.html

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anton siluanov, rusya, uluslararası para fonu (imf), st. petersburg ekonomi forumu (spief), ekonomi, rus ekonomisi