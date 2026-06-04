Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260604/siluanov-spiefte-acikladi-rusya-tam-finansal-egemenlige-ulasti-1106243151.html
Siluanov SPIEF'te açıkladı: Rusya tam finansal egemenliğe ulaştı
Siluanov SPIEF'te açıkladı: Rusya tam finansal egemenliğe ulaştı
Sputnik Türkiye
SPIEF'te katıldığı panelde ekonomide tam egemenliği tesis ettiklerinin altını çizen Siluanov, dış borcu kapatmaya çok yaklaştıklarını da vurguladı. 04.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-04T10:32+0300
2026-06-04T10:32+0300
ekonomi̇
anton siluanov
rusya
uluslararası para fonu (imf)
st. petersburg ekonomi forumu (spief)
ekonomi
rus ekonomisi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/04/1106242992_0:229:2829:1820_1920x0_80_0_0_ef7311a76bd0ca6a0870d39fd574ec2b.jpg
Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, Rus ekonomisinin artık üçüncü ülkelerin kararlarına veya uluslararası finans kuruluşlarının kredilerine bağımlı olmadığını belirterek tam finansal egemenliğe ulaştıklarını açıkladı.St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu’nda (SPIEF) konuşan Rusya Maliye Bakanı Siluanov, küresel dünyadaki tüm değişim ve zorluklara rağmen finansal açıdan tamamen egemen bir konuma ulaştıklarını vurguladı. Rusya’nın artık borçlanma konusunda dışarıya bağımlı olmadığını ifade eden Siluanov, "Üçüncü ülkelerin bize para verip vermeme kararlarına bağımlı değiliz. Bugün bazı ülkeler hala Uluslararası Para Fonu (IMF) veya Dünya Bankası gibi uluslararası mali kuruluşların kredilerine bağımlı durumda. Bizde ise böyle bir durum söz konusu değil" dedi.'Dış borç sıfırlanıyor'Ülkenin dış borç yükünün ciddi oranda azaltıldığına dikkat çeken Bakan Siluanov, mevcut dış borcun gayri safi yurt içi hasılaya oranının sadece yüzde 10 seviyesinde olduğunu belirtti. Bu borcun da yakın zamanda ödeneceğini müjdeleyen Siluanov, "Bu borcu yakında kapatacağız ve umuyorum ki geriye hiçbir borcumuz kalmayacak. Ayrıca dış finansal altyapıya olan bağımlılığımız da sona erdi" diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260604/rusya-disisleri-avrupa-rusyayla-isbirliginden-vazgecmenin-intihar-oldugunu-anliyor-1106240388.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/04/1106242992_50:0:2781:2048_1920x0_80_0_0_b7b806eba5f8d1650ef61b63d2348a5d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
anton siluanov, rusya, uluslararası para fonu (imf), st. petersburg ekonomi forumu (spief), ekonomi, rus ekonomisi
anton siluanov, rusya, uluslararası para fonu (imf), st. petersburg ekonomi forumu (spief), ekonomi, rus ekonomisi

Siluanov SPIEF'te açıkladı: Rusya tam finansal egemenliğe ulaştı

10:32 04.06.2026
© Sputnik / Maksim Bogodvidsiluanov
siluanov - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2026
© Sputnik / Maksim Bogodvid
Abone ol
SPIEF'te katıldığı panelde ekonomide tam egemenliği tesis ettiklerinin altını çizen Siluanov, dış borcu kapatmaya çok yaklaştıklarını da vurguladı.
Rusya Maliye Bakanı Anton Siluanov, Rus ekonomisinin artık üçüncü ülkelerin kararlarına veya uluslararası finans kuruluşlarının kredilerine bağımlı olmadığını belirterek tam finansal egemenliğe ulaştıklarını açıkladı.

St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu’nda (SPIEF) konuşan Rusya Maliye Bakanı Siluanov, küresel dünyadaki tüm değişim ve zorluklara rağmen finansal açıdan tamamen egemen bir konuma ulaştıklarını vurguladı.

Rusya’nın artık borçlanma konusunda dışarıya bağımlı olmadığını ifade eden Siluanov, "Üçüncü ülkelerin bize para verip vermeme kararlarına bağımlı değiliz. Bugün bazı ülkeler hala Uluslararası Para Fonu (IMF) veya Dünya Bankası gibi uluslararası mali kuruluşların kredilerine bağımlı durumda. Bizde ise böyle bir durum söz konusu değil" dedi.

'Dış borç sıfırlanıyor'

Ülkenin dış borç yükünün ciddi oranda azaltıldığına dikkat çeken Bakan Siluanov, mevcut dış borcun gayri safi yurt içi hasılaya oranının sadece yüzde 10 seviyesinde olduğunu belirtti.

Bu borcun da yakın zamanda ödeneceğini müjdeleyen Siluanov, "Bu borcu yakında kapatacağız ve umuyorum ki geriye hiçbir borcumuz kalmayacak. Ayrıca dış finansal altyapıya olan bağımlılığımız da sona erdi" diye konuştu.
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2026
DÜNYA
Rusya Dışişleri: Avrupa, Rusya’yla işbirliğinden vazgeçmenin intihar olduğunu anlıyor
08:51
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала