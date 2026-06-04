https://anlatilaninotesi.com.tr/20260604/seytan-cikarma-yetkisi-olan-katolik-rahip-ufo-aciklamalari-nedeniyle-gorevden-alindi-1106256406.html

Şeytan çıkarma yetkisi olan Katolik rahip, UFO açıklamaları nedeniyle görevden alındı

Şeytan çıkarma yetkisi olan Katolik rahip, UFO açıklamaları nedeniyle görevden alındı

Sputnik Türkiye

ABD'nin başkenti Washington'daki Katolik Başpiskoposluğu, ‘UFO gözlemlerinin şeytanların işi olabileceğini’ öne süren tanınmış bir şeytan çıkarma rahibini görevden aldı. Detaylar haberde...

2026-06-04T15:56+0300

2026-06-04T15:56+0300

2026-06-04T15:56+0300

dünya

şeytan çıkarma

rahip

ufo

abd

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Washington Başpiskoposu Kardinal Robert McElroy, yaptığı açıklamada, Monsenyör Stephen Rossetti'nin başpiskoposluk bünyesindeki egzorsist (şeytan çıkarma) görevine son verildiğini duyurdu. McElroy ayrıca Rossetti'nin yönettiği ve Washington merkezli faaliyet gösteren St. Michael Ruhsal Yenilenme Merkezi ile kurumsal bağların da kesileceğini bildirdi.Kardinal McElroy, kararın gerekçesini açıklarken Rossetti'nin UFO'lar ile şeytani varlıklar arasında bağlantı kuran açıklamalarının ve merkezin son dönemdeki sosyal medya faaliyetlerinin Katolik Kilisesi'nin şeytan, cinler ve egzorsizm konularındaki resmi öğretilerine zarar verdiğini söyledi.Tartışmalar, Rossetti'nin 29 Mayıs'ta sosyal medya üzerinden yayımladığı bir videoyla başladı. UFO gözlemleri ve dünya dışı yaşam ihtimali hakkında konuşan rahip, şeytanların insanları yanıltmak amacıyla gizli faaliyetler yürüttüğünü savundu.Rosetti ne demişti? Rossetti videoda, "Burada bir tehlike var. Bir egzorsist olarak bu tehlikeye dikkat çekmek istedim. Şeytanlar gizlenmeyi sever. Ne yaptıklarını bilmemizi istemezler çünkü fark edilmediklerinde daha etkili olurlar" ifadelerini kullandı.Şeytani varlıkların insanların düşüncelerini etkileyebileceğini ve onları kötülüğe yönlendirebileceğini öne süren Rossetti, "Kişisel görüşüme göre UFO gözlemlerinin çoğu, hatta belki de büyük bölümü aslında şeytanlarla bağlantılı" dedi.Bununla birlikte Rossetti, Katoliklerin dünya dışında yaşam olabileceğine inanmasının inanç açısından bir sorun oluşturmadığını da belirtti. Ancak kendisinin başka gezegenlerde yaşam bulunduğuna inanmadığını söyledi.Kararın ardından St. Michael Ruhsal Yenilenme Merkezi'nin internet sitesinde bir açıklama yayımlayan Rossetti, başpiskoposluğun adımından dolayı üzüntü duyduğunu ifade etti.Rahip açıklamasında, "'Uzaylılar ve şeytani varlıklar' konulu videoda başta olmak üzere, Kilise'nin resmi öğretilerine tam anlamıyla bağlı kalamadığım noktalar olduysa af diliyorum" dedi.Katolik Kilisesi'nin otoritesine bağlılığını sürdüreceğini belirten Rossetti, hem kendisinin hem de yönettiği merkezin faaliyetlerini kilisenin öğretileri doğrultusunda yürütmeye devam edeceğini söyledi.Egzorsizm alanında en tanınmış isimlerdenABD'de egzorsizm alanındaki en tanınmış isimlerden biri olarak kabul edilen Rossetti, aynı zamanda psikolog kimliğiyle de biliniyor. Sosyal medya platformlarında geniş bir takipçi kitlesine sahip olan rahibin Instagram'da 148 binden fazla takipçisi bulunuyor.Rossetti'nin kurduğu merkez özellikle çeşitli ruhsal ve psikolojik sorunlar yaşayan rahiplere destek ve manevi iyileşme hizmetleri sunmasıyla tanınıyor.Rossetti daha önce 2023 yılında Associated Press haber ajansına verdiği demeçte, şeytani ele geçirilme ve egzorsizm konularına yönelik ilginin son yıllarda yeniden arttığını söylemişti.Son karar, Katolik Kilisesi içinde şeytan, doğaüstü olaylar ve dünya dışı yaşam gibi konuların nasıl ele alınması gerektiğine ilişkin tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.

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şeytan çıkarma, rahip, ufo, abd