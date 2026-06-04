https://anlatilaninotesi.com.tr/20260604/samsunda-fabrika-iscileri-elektrik-akimina-kapildi-3-olu-1106237399.html
Samsun'da fabrika işçileri elektrik akımına kapıldı: 3 ölü
Samsun'da fabrika işçileri elektrik akımına kapıldı: 3 ölü
Sputnik Türkiye
Samsun’un Tekkeköy ilçesindeki bir demir çelik fabrikasında elektrik akımına kapılan 3 işçi hayatını kaybetti. 04.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-04T00:43+0300
2026-06-04T00:43+0300
2026-06-04T00:51+0300
türki̇ye
elektrik
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elektrik hattı
elektrik santrali
elektrik kesintisi
fabrika
işçi
iş
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Kutlukent Mahallesi’ndeki bir demir çelik fabrikasının atık su kuyusundaki su pompası arızasını gidermeye çalışan Naci Gezer, Mustafa İnanç ve Yusuf Çekiç elektrik akımına kapıldı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, üç işçinin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirlerken, cenazeler incelemelerin ardından Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı’na kaldırıldı. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260604/silahli-saldiri-duzenlenen-is-yerinde-kimyasal-sizinti-6-polis-sizintidan-etkilendi-1106237108.html
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elektrik, elektrik teli, elektrik hattı, elektrik santrali, elektrik kesintisi, fabrika, işçi, iş, iş yeri, iş dünyası
elektrik, elektrik teli, elektrik hattı, elektrik santrali, elektrik kesintisi, fabrika, işçi, iş, iş yeri, iş dünyası
Samsun'da fabrika işçileri elektrik akımına kapıldı: 3 ölü
00:43 04.06.2026 (güncellendi: 00:51 04.06.2026)
Samsun’un Tekkeköy ilçesindeki bir demir çelik fabrikasında elektrik akımına kapılan 3 işçi hayatını kaybetti.
Kutlukent Mahallesi’ndeki bir demir çelik fabrikasının atık su kuyusundaki su pompası arızasını gidermeye çalışan Naci Gezer, Mustafa İnanç ve Yusuf Çekiç elektrik akımına kapıldı.
İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, üç işçinin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirlerken, cenazeler incelemelerin ardından Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı’na kaldırıldı.
Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.