https://anlatilaninotesi.com.tr/20260604/samsunda-fabrika-iscileri-elektrik-akimina-kapildi-3-olu-1106237399.html

Samsun'da fabrika işçileri elektrik akımına kapıldı: 3 ölü

Samsun'da fabrika işçileri elektrik akımına kapıldı: 3 ölü

Sputnik Türkiye

Samsun’un Tekkeköy ilçesindeki bir demir çelik fabrikasında elektrik akımına kapılan 3 işçi hayatını kaybetti. 04.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-04T00:43+0300

2026-06-04T00:43+0300

2026-06-04T00:51+0300

türki̇ye

elektrik

elektrik teli

elektrik hattı

elektrik santrali

elektrik kesintisi

fabrika

işçi

iş

iş yeri

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/04/1106237535_0:0:3520:1980_1920x0_80_0_0_8373e0f3805370d6cea414a39e4f821a.jpg

Kutlukent Mahallesi’ndeki bir demir çelik fabrikasının atık su kuyusundaki su pompası arızasını gidermeye çalışan Naci Gezer, Mustafa İnanç ve Yusuf Çekiç elektrik akımına kapıldı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, üç işçinin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirlerken, cenazeler incelemelerin ardından Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı’na kaldırıldı. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260604/silahli-saldiri-duzenlenen-is-yerinde-kimyasal-sizinti-6-polis-sizintidan-etkilendi-1106237108.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

elektrik, elektrik teli, elektrik hattı, elektrik santrali, elektrik kesintisi, fabrika, işçi, iş, iş yeri, iş dünyası