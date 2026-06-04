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Samsun'da fabrika işçileri elektrik akımına kapıldı: 3 ölü
Samsun'da fabrika işçileri elektrik akımına kapıldı: 3 ölü
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Samsun’un Tekkeköy ilçesindeki bir demir çelik fabrikasında elektrik akımına kapılan 3 işçi hayatını kaybetti. 04.06.2026, Sputnik Türkiye
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türki̇ye
elektrik
elektrik teli
elektrik hattı
elektrik santrali
elektrik kesintisi
fabrika
işçi
iş yeri
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Kutlukent Mahallesi’ndeki bir demir çelik fabrikasının atık su kuyusundaki su pompası arızasını gidermeye çalışan Naci Gezer, Mustafa İnanç ve Yusuf Çekiç elektrik akımına kapıldı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, üç işçinin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirlerken, cenazeler incelemelerin ardından Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı’na kaldırıldı. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260604/silahli-saldiri-duzenlenen-is-yerinde-kimyasal-sizinti-6-polis-sizintidan-etkilendi-1106237108.html
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elektrik, elektrik teli, elektrik hattı, elektrik santrali, elektrik kesintisi, fabrika, işçi, iş, iş yeri, iş dünyası
elektrik, elektrik teli, elektrik hattı, elektrik santrali, elektrik kesintisi, fabrika, işçi, iş, iş yeri, iş dünyası

Samsun'da fabrika işçileri elektrik akımına kapıldı: 3 ölü

00:43 04.06.2026 (güncellendi: 00:51 04.06.2026)
© AA / Erkut KargınSamsun'un Tekkeköy ilçesinde bir fabrikada çalışan 3 işçi, elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi
Samsun'un Tekkeköy ilçesinde bir fabrikada çalışan 3 işçi, elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2026
© AA / Erkut Kargın
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Samsun’un Tekkeköy ilçesindeki bir demir çelik fabrikasında elektrik akımına kapılan 3 işçi hayatını kaybetti.
Kutlukent Mahallesi’ndeki bir demir çelik fabrikasının atık su kuyusundaki su pompası arızasını gidermeye çalışan Naci Gezer, Mustafa İnanç ve Yusuf Çekiç elektrik akımına kapıldı.
İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, üç işçinin olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirlerken, cenazeler incelemelerin ardından Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı’na kaldırıldı.
Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.
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