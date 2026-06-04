https://anlatilaninotesi.com.tr/20260604/sahillerde-sigara-icmek-yasaklaniyor-antalyada-4-unlu-plaj-ile-baslayacak-1106241116.html

Sahillerde sigara içmek yasaklanıyor: Antalya'da 4 ünlü plaj ile başlayacak

Sahillerde sigara içmek yasaklanıyor: Antalya'da 4 ünlü plaj ile başlayacak

Sputnik Türkiye

Antalya, deniz ekosistemini korumak ve halk sağlığını güvenceye almak adına çevre hamlesi başlattı. Antalya Valiliği öncülüğünde yürütülen "Mavi Akdeniz... 04.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-04T09:23+0300

2026-06-04T09:23+0300

2026-06-04T09:23+0300

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Antalya, çevre kirliliğiyle mücadele kapsamında Türkiye’de bir ilke imza atarak bazı plajlarda sigara kullanımına yasak getirdi. Uygulama yarından itibaren Lara, Belek, Çamyuva ve Beach Park plajlarında yürürlüğe giriyor.Sahillerde kirlilik sona erecekKüresel iklim diplomasisinin kalbinin atacağı COP31 zirvesine ev sahipliği yapacak olan Antalya, sürdürülebilir çevre politikalarında önemli bir karara imza attı. Antalya Valiliği tarafından hayata geçirilen Mavi Akdeniz İnisiyatifi çerçevesinde, kumsallarda biriken ve deniz ekosistemine telafisi imkansız zararlar veren izmarit kirliliğinin önüne geçilmesi amacıyla sahil şeritlerinde tütün mamullerinin tüketimi yasaklanıyor.Pasif içicilikle mücadeleÇocukları pasif içicilikten korumayı ve ailelere temiz bir sahil şeridi sunmayı hedefleyen bu yeşil dönüşüm, ilk etapta Lara, Belek, Çamyuva ve Beach Park plajlarında eş zamanlı olarak yürürlüğe girecek.Plaj ile başlayacak, genele yayılacakAntalya sahillerinde uygulamaya konulan bu kısıtlama, aslında yerel bir kararın ötesinde, Türkiye genelinde tütünle mücadelede yeni bir dönemin kapısını aralıyor. Sağlık Bakanlığı tarafından ilgili paydaşların katılımıyla son aşamaya getirilen yeni yasa taslağı, kapalı ve açık alan ayrımını ortadan kaldırarak dumansız hava sahasını tüm kamusal alanlara yaymayı amaçlıyor.Onedio'nun aktardığına göre, yasa taslağının uzun vadeli ve en dikkat çekici stratejik hedefi ise 1 Ocak 2040 tarihi itibarıyla Türkiye genelinde tütün ürünlerinin satışını tamamen yasaklamak. Bu radikal vizyona ulaşılana kadar geçecek geçiş sürecinde ise sigara kullanımı hayatın neredeyse tüm alanlarında marjinalize edilecek.Tamamen Yasaklanan Alanlar: Çocuk oyun parkları, ibadethaneler, her kademedeki eğitim kurumları, spor tesisleri ve halk plajları tütün ürünlerine tamamen kapatılan "kırmızı hatlar" olarak tescillenecek.Mesafe Şartı: Hastane ve üniversite yerleşkelerinde sigara içme alanları, binalardan en az 20 metre uzaklıkta konuşlandırılacak.Sahil Kabinleri: Plajlarda tütün tüketmek isteyenler için kurulacak özel izole sigara kabinlerinin arasında en az 200 metre mesafe bırakılması zorunlu olacak.Sigara satışı yasaklanacak mı?Sağlık Bakanlığı, kapalı ve açık alan ayrımını ortadan kaldırarak dumansız hava sahasını tüm toplumsal alanlara yaymayı hedefleyen yeni bir yasa taslağı üzerinde çalışıyor. İlgili kurumlar ve yetkililerin katkılarıyla son aşamaya gelen bu taslak, plajları tütün ürünlerine tamamen kapatılan kırmızı hatlar arasına dahil ediyor.Hazırlanan yeni kanun teklifinin en dikkat çekici hedefi, 1 Ocak 2040’tan itibaren Türkiye genelinde tütün ürünlerinin satışının tamamen sona erdirilmesi olarak öne çıkıyor. Bu hedefe ulaşılana kadar geçecek süreçte sigara kullanımı, yalnızca sıkı kurallarla belirlenen sınırlı alanlarda mümkün olacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260602/sigaraya-zam-geldi-yani-sigara-fiyatlari-belli-oldu-1106200819.html

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