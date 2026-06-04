Sadettin Saran: 'Bizim zamanımızda iki hocaya tazminat ödeniyordu, maaş ödeniyordu'
© AA / Muhammed Ali YiğitSadettin Saran'dan Kutlualp'in çekilme kararı sonrası ilk açıklama geldi
© AA / Muhammed Ali Yiğit
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Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Fenerbahçe'deki başkanlık dönemiyle ilgili bilinmeyenleri anlattı. Saran röportajında
Fenerbahçe spor kulübünde 6-7 Haziran'da başkanlık seçimleri yapılacak. Yeniden aday olmayacağını duyuran Sadettin Saran HT Spor'a röportaj vererek başkanlığı dönemindeki olayları anlattı:
"Her branşta sezonların başlamış olduğu, çok fazla müdahil olamayacağımız bir zamanda geldik. Bir de seçim sürecinde kendini Fenerbahçeli diye adlandıran insanların başlattığı karalama kampanyası... Yok işte aday olamaz, aday olursa hak mahrumiyeti gelir. Hatta kazandıktan sonra aynı gün mazbatayı da vermeyecekler, mazbatayı alamayacak haberlerine rağmen buralara geldik."
"Geldiğimiz günün hemen ertesi günü Zagreb karşısında kötü bir mağlubiyet yaşadık. Ben hatta Samandıra'ya gittiğimde, "Eyvah" dedim yani, "Yarın Zagreb'den çok kötü bir sonuçla geleceğiz herhalde" dedim. Dolayısıyla döndükten sonra da mağlubiyetin ardından kamuoyunda hocamızı göndereceğimiz yönünde bir beklenti vardı ve beni arayanların yüzde 99'u hocanın gönderilmesi gerektiğini söylediler. Ben hocayı da davet ettim. "Niye bu iş bu noktaya geldi?" dediğimde, söylediği şeylerin makul olduğunu, gereken desteği görmediğini, yapılması gereken bazı şeyler olduğunu ve bunlar olursa da düzelebileceğini düşündüm. Ona dedim ki: "Sen 6 haftalık hocasın, ben de 6 günlük başkanım. Ben sana destek vereceğim. Sana oyuncuların güven duymasını sağlamak adına ne gerekirse yapacağım ve kararları da teknik kadro olmadan biz almayacağız." Dedik ve o gün böyle bir karar aldık."
"Omurgasını tekrar her sene yapmak zorunda kalmayacağı, sürekli birden fazla hocaya maaş veya tazminat ödenmeyeceği bir Fenerbahçe yaratmaya çalıştık. Şu gün itibarıyla iki tane hocaya; bizim zamanımızda iki hocaya tazminat ödeniyordu, maaş ödeniyordu. Bunların olmayacağı bir Fenerbahçe yaratmaya çalıştık. Gendouzi, Kante ve Sıddıki transferleri, her ne kadar eleştirilsek de, bu amaca hizmet için yapılan transferlerdi"
"Bence biz, aldığımızdan daha iyi bir Fenerbahçe bıraktık"
Tedesco'nun gönderilmesi
"Kaybettiğimiz Galatasaray maçından sonra bana gelen teknik rapor; hocamızla oyuncularımız arasındaki bağın koptuğuydu. Ve böyle devam ederse bu saatten sonra puan almakta da çok zorlanacağımızdı. O yüzden öyle bir karar aldım."
"İlk defa duyacaksınız. En-Nesyri için bizi "adamı sattılar" diye eleştiriyorlar ya... Kocaeli maçında hoca onu 65. dakika civarında oyundan çıkardı. Maç bittikten sonra oyuncular soyunma odasına geldiğinde, En-Nesyri duşunu almış ve vedalaşmadan gitmişti. Çünkü yuhalanmanın, sosyal medyada yazılanların etkisi oluyor. Diğer oyuncunun karısı için yazılıyor... Bunlar gencecik insanlar; etkilenmiyorlar mı sanıyorsunuz? Biz transfer yaparken artık, "Bu oyuncu böyle bir baskıyı kaldırabilir mi?" diye de bakıyoruz. Oyuncularımızın birçoğu, özellikle de Türk oyuncularımız, kendi sahamızda oynamak istemedi."