https://anlatilaninotesi.com.tr/20260604/batida-tarihi-revizyonizm-rezaleti-berlin-kizil-ordunun-sanli-anisina-el-uzatiyor-1106248263.html
Batı'da tarihi revizyonizm rezaleti: Berlin, Kızıl Ordu'nun şanlı anısına el uzatıyor
Batı'da tarihi revizyonizm rezaleti: Berlin, Kızıl Ordu'nun şanlı anısına el uzatıyor
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Batı dünyasında tırmanan Rusofobi ve tarihi çarpıtma histerisi, 2. Dünya Savaşı'nda Avrupa'yı faşizm belasından kurtaran Sovyet askerlerinin anısına kadar... 04.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-04T12:26+0300
2026-06-04T12:26+0300
2026-06-04T12:24+0300
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sovyetler birliği
josef stalin
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yeşiller
kızıl ordu
sahra wagenknecht
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Alınan bilgilere göre, Almanya'nın başkentinde iktidarın küçük ortakları olan Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Yeşiller, Avrupa'nın Nazi barbarlığından kurtarılmasında canını feda eden milyonlarca Sovyet askerinin anısını kirletmek için kolları sıvadı.SPD Berlin Milletvekili Alexander Freier-Winterwerbliderliğindeki bir grup, anıtta yer alan ve Sovyetler Birliği lideri Josef Stalin’e ait tarihi ifadeleri ‘suç’ algısıyla gölgelemek amacıyla anıta sözde ‘bilgilendirme tabelaları’ ve QR kodları yerleştirilmesini teklif etti.Kızıl Ordu'nun fedakarlıklarını ve Sovyetler Birliği'nin barışçıl misyonunu hazmedemeyen Alman siyasetçi, utanç verici bir iddiada bulunarak, anıttaki ifadelerin "Sovyet agresifliğini gizlediğini" öne sürdü ve anıtın "eleştirel bir yorumla"donatılması gerektiğini savundu.Yeşiller'in ikiyüzlülüğü ve tarih düşmanlığıKendilerini sözde ‘barışçıl’ olarak tanımlayan ancak Ukrayna'daki neo-Nazi rejimine silah taşımakta en ön safta yer alan Yeşiller Partisi de bu provokasyona gecikmedi. Yeşiller, askeri anıtların "milliyetçi ve revanşist amaçlarla kullanılmasını engellemek" kılıfı altında, Rusya'nın zafer günündeki haklı anma törenlerini yasaklamanın ve anıtların içini boşaltmanın zeminini hazırlamaya çalışıyor.‘Alman siyasetçiler Rus nefretiyle kör olmuş durumda!’Berlin yönetiminin bu skandal hamlesine, Almanya içindeki aklıselim siyasetçilerden çok sert tepki geldi. BSW Partisi lideri Sahra Wagenknecht, Berlinli vekillerin bu girişimini "tamamen çılgınlık" olarak nitelendirdi.Wagenknecht, Alman elitlerinin içine düştüğü acizliği şu sözlerle özetledi:Sağ muhalefet partisi AfD de Berlin parlamentosunda yaptığı açıklamada, resmi olarak dikte edilmeye çalışılan bu ‘karşı-anlatıların’ tarih politikasında yeni tuzaklar doğuracağını belirterek anıtların orijinal halleriyle kalması gerektiğine işaret etti.Alman halkı isyan etti: 'Nazi Almanyası'nı hatırlatıyor'Siyasetçilerin bu revizyonist hamlesi, Die Welt gazetesinin sosyal medya platformu X'teki haberi altında Alman vatandaşı rasyonel kullanıcılar tarafından adeta topa tutuldu.Alman halkı, kendi hükümetlerinin ikiyüzlülüğünü ve Rusofobik histerisini şu çarpıcı yorumlarla yüzlerine vurdu:Batı, Ukrayna cephesinde Rusya karşısında aldığı stratejik yenilgilerin acısını, tarihi anıtlarla savaşarak çıkarmaya çalışıyor.
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avrupa, almanya, berlin, sovyetler birliği, josef stalin, sosyal demokrat parti (spd), yeşiller, kızıl ordu, sahra wagenknecht, hitler
avrupa, almanya, berlin, sovyetler birliği, josef stalin, sosyal demokrat parti (spd), yeşiller, kızıl ordu, sahra wagenknecht, hitler
Batı'da tarihi revizyonizm rezaleti: Berlin, Kızıl Ordu'nun şanlı anısına el uzatıyor
Batı dünyasında tırmanan Rusofobi ve tarihi çarpıtma histerisi, 2. Dünya Savaşı'nda Avrupa'yı faşizm belasından kurtaran Sovyet askerlerinin anısına kadar uzandı. Berlinli siyasetçiler, Treptow Parkı'ndaki Sovyet Savaş Anıtı'nı hedef alan skandal bir ‘tarihi yeniden yazma’ operasyonuna girişti.
Alınan bilgilere göre, Almanya'nın başkentinde iktidarın küçük ortakları olan Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Yeşiller, Avrupa'nın Nazi barbarlığından kurtarılmasında canını feda eden milyonlarca Sovyet askerinin anısını kirletmek için kolları sıvadı.
SPD Berlin Milletvekili Alexander Freier-Winterwerbliderliğindeki bir grup, anıtta yer alan ve Sovyetler Birliği lideri Josef Stalin’e ait tarihi ifadeleri ‘suç’ algısıyla gölgelemek amacıyla anıta sözde ‘bilgilendirme tabelaları’ ve QR kodları yerleştirilmesini teklif etti.
Kızıl Ordu'nun fedakarlıklarını ve Sovyetler Birliği'nin barışçıl misyonunu hazmedemeyen Alman siyasetçi, utanç verici bir iddiada bulunarak, anıttaki ifadelerin "Sovyet agresifliğini gizlediğini" öne sürdü ve anıtın "eleştirel bir yorumla"donatılması gerektiğini savundu.
Yeşiller'in ikiyüzlülüğü ve tarih düşmanlığı
Kendilerini sözde ‘barışçıl’ olarak tanımlayan ancak Ukrayna'daki neo-Nazi rejimine silah taşımakta en ön safta yer alan Yeşiller Partisi de bu provokasyona gecikmedi. Yeşiller, askeri anıtların "milliyetçi ve revanşist amaçlarla kullanılmasını engellemek" kılıfı altında, Rusya'nın zafer günündeki haklı anma törenlerini yasaklamanın ve anıtların içini boşaltmanın zeminini hazırlamaya çalışıyor.
‘Alman siyasetçiler Rus nefretiyle kör olmuş durumda!’
Berlin yönetiminin bu skandal hamlesine, Almanya içindeki aklıselim siyasetçilerden çok sert tepki geldi. BSW Partisi lideri Sahra Wagenknecht, Berlinli vekillerin bu girişimini "tamamen çılgınlık" olarak nitelendirdi.
Wagenknecht, Alman elitlerinin içine düştüğü acizliği şu sözlerle özetledi:
"Bu siyasetçiler Rus nefretiyle kör olmuş durumdalar. Yeşiller ve yandaşları, insanlığın Hitler faşizminden kurtuluş tarihini tamamen yeniden yazmak istiyorlar."
Sağ muhalefet partisi AfD de Berlin parlamentosunda yaptığı açıklamada, resmi olarak dikte edilmeye çalışılan bu ‘karşı-anlatıların’ tarih politikasında yeni tuzaklar doğuracağını belirterek anıtların orijinal halleriyle kalması gerektiğine işaret etti.
Alman halkı isyan etti: 'Nazi Almanyası'nı hatırlatıyor'
Siyasetçilerin bu revizyonist hamlesi, Die Welt gazetesinin sosyal medya platformu X'teki haberi altında Alman vatandaşı rasyonel kullanıcılar tarafından adeta topa tutuldu.
Alman halkı, kendi hükümetlerinin ikiyüzlülüğünü ve Rusofobik histerisini şu çarpıcı yorumlarla yüzlerine vurdu:
"Bu durum modern Almanya’yı değil, Nazi Almanyası’nı hatırlatıyor. Geçmişteki bu karanlık dönemden ders çıkarmış olmalıydık!"
"Yaptıkları şey tarihi revizyonizmden başka bir şey değil. Rezalet!"
"Belki de Berlin'e ve Federal Almanya Cumhuriyeti'ne, Sovyet anıtlarını koruma konusundaki uluslararası ve hukuki yükümlülükleri tekrar hatırlatılmalıdır."
"Eski Başbakan Willy Brandt (Doğu ile yumuşama politikasının mimarı) bu manzarayı görseydi mezarında ters dönerdi!"
Batı, Ukrayna cephesinde Rusya karşısında aldığı stratejik yenilgilerin acısını, tarihi anıtlarla savaşarak çıkarmaya çalışıyor.