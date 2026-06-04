https://anlatilaninotesi.com.tr/20260604/batida-tarihi-revizyonizm-rezaleti-berlin-kizil-ordunun-sanli-anisina-el-uzatiyor-1106248263.html

Batı'da tarihi revizyonizm rezaleti: Berlin, Kızıl Ordu'nun şanlı anısına el uzatıyor

Batı'da tarihi revizyonizm rezaleti: Berlin, Kızıl Ordu'nun şanlı anısına el uzatıyor

Sputnik Türkiye

Batı dünyasında tırmanan Rusofobi ve tarihi çarpıtma histerisi, 2. Dünya Savaşı'nda Avrupa'yı faşizm belasından kurtaran Sovyet askerlerinin anısına kadar... 04.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-04T12:26+0300

2026-06-04T12:26+0300

2026-06-04T12:24+0300

dünya

avrupa

almanya

berlin

sovyetler birliği

josef stalin

sosyal demokrat parti (spd)

yeşiller

kızıl ordu

sahra wagenknecht

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Alınan bilgilere göre, Almanya'nın başkentinde iktidarın küçük ortakları olan Sosyal Demokrat Parti (SPD) ve Yeşiller, Avrupa'nın Nazi barbarlığından kurtarılmasında canını feda eden milyonlarca Sovyet askerinin anısını kirletmek için kolları sıvadı.SPD Berlin Milletvekili Alexander Freier-Winterwerbliderliğindeki bir grup, anıtta yer alan ve Sovyetler Birliği lideri Josef Stalin’e ait tarihi ifadeleri ‘suç’ algısıyla gölgelemek amacıyla anıta sözde ‘bilgilendirme tabelaları’ ve QR kodları yerleştirilmesini teklif etti.Kızıl Ordu'nun fedakarlıklarını ve Sovyetler Birliği'nin barışçıl misyonunu hazmedemeyen Alman siyasetçi, utanç verici bir iddiada bulunarak, anıttaki ifadelerin "Sovyet agresifliğini gizlediğini" öne sürdü ve anıtın "eleştirel bir yorumla"donatılması gerektiğini savundu.Yeşiller'in ikiyüzlülüğü ve tarih düşmanlığıKendilerini sözde ‘barışçıl’ olarak tanımlayan ancak Ukrayna'daki neo-Nazi rejimine silah taşımakta en ön safta yer alan Yeşiller Partisi de bu provokasyona gecikmedi. Yeşiller, askeri anıtların "milliyetçi ve revanşist amaçlarla kullanılmasını engellemek" kılıfı altında, Rusya'nın zafer günündeki haklı anma törenlerini yasaklamanın ve anıtların içini boşaltmanın zeminini hazırlamaya çalışıyor.‘Alman siyasetçiler Rus nefretiyle kör olmuş durumda!’Berlin yönetiminin bu skandal hamlesine, Almanya içindeki aklıselim siyasetçilerden çok sert tepki geldi. BSW Partisi lideri Sahra Wagenknecht, Berlinli vekillerin bu girişimini "tamamen çılgınlık" olarak nitelendirdi.Wagenknecht, Alman elitlerinin içine düştüğü acizliği şu sözlerle özetledi:Sağ muhalefet partisi AfD de Berlin parlamentosunda yaptığı açıklamada, resmi olarak dikte edilmeye çalışılan bu ‘karşı-anlatıların’ tarih politikasında yeni tuzaklar doğuracağını belirterek anıtların orijinal halleriyle kalması gerektiğine işaret etti.Alman halkı isyan etti: 'Nazi Almanyası'nı hatırlatıyor'Siyasetçilerin bu revizyonist hamlesi, Die Welt gazetesinin sosyal medya platformu X'teki haberi altında Alman vatandaşı rasyonel kullanıcılar tarafından adeta topa tutuldu.Alman halkı, kendi hükümetlerinin ikiyüzlülüğünü ve Rusofobik histerisini şu çarpıcı yorumlarla yüzlerine vurdu:Batı, Ukrayna cephesinde Rusya karşısında aldığı stratejik yenilgilerin acısını, tarihi anıtlarla savaşarak çıkarmaya çalışıyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260604/kremlin-kuresel-ekonomik-buyumenin-yarisini-brics-sagliyor-1106245927.html

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Sputnik Türkiye

avrupa, almanya, berlin, sovyetler birliği, josef stalin, sosyal demokrat parti (spd), yeşiller, kızıl ordu, sahra wagenknecht, hitler