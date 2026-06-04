https://anlatilaninotesi.com.tr/20260604/rusya-savunma-bakanligi-bir-yerlesim-daha-dusman-guclerden-alindi-1106253945.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Bir yerleşim daha düşman güçlerden alındı

Rusya Savunma Bakanlığı: Bir yerleşim daha düşman güçlerden alındı

Sputnik Türkiye

Özel askeri harekat bölgesinde ilerleyişini sürdüren Rus birliklerinin bir yerleşim merkezinin kontrolünü ele geçirdikleri bildirildi. 04.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-04T14:37+0300

2026-06-04T14:37+0300

2026-06-04T14:37+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

ukrayna

donbass

zaporojye bölgesi

rusya savunma bakanlığı

özel askeri harekat

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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri harekatailişkin güncel gelişmeleri paylaştı.Zaporojye Bölgesi’nin Komsomolskoye yerleşim biriminde kontrolün Rus güçlerin eline geçtiği bildiren Bakanlık, son bir gün içerisinde 1.420 Ukraynalı askerin etkisiz hale getirildiğini ve 15 zırhlı savaş aracının da imha edildiğini kaydetti.Ukrayna’nın 142 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırısı sonucu, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin uzun menzilli İHA’ları havalandırmak için kullandığı üsleri, Ukrayna ordusunu besleyen enerji ve ulaşım altyapısı tesisleri, Ukraynalı askerlerin ve yabancı paralı askerlerin yoğun olduğu yerler imha edildi.Rusya hava savunma güçleri, Ukrayna ordusuna ait 4 adet güdümlü uçak bombası, 2 adet Çekya yapımı Vampire füzesi ve601 uçak tipi İHA’sını engelledi.

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rusya, ukrayna, donbass, zaporojye bölgesi, rusya savunma bakanlığı, özel askeri harekat