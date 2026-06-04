https://anlatilaninotesi.com.tr/20260604/rusya-guvenlik-konseyi-yetkilisi-sevtsov-batili-sinema-sektoru-istihbarat-servislerinin-kontrolunde-1106251681.html

Rusya Güvenlik Konseyi yetkilisi Şevtsov: Batılı sinema sektörü istihbarat servislerinin kontrolünde

Rusya Güvenlik Konseyi yetkilisi Şevtsov: Batılı sinema sektörü istihbarat servislerinin kontrolünde

Sputnik Türkiye

Batılı sinema endüstrisinin doğrudan istihbarat servisleriyle çalıştığına dikkat çeken Şevtsov, Batı sinemasındaki bazı yapımların Rusya’ya ve Rus diline karşı... 04.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-04T13:42+0300

2026-06-04T13:42+0300

2026-06-04T13:42+0300

dünya

aleksey şevtsov

rusya

bağımsız devletler topluluğu (bdt)

rusya güvenlik konseyi

sinema

batılı ülkeler

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Rusya Güvenlik Konseyi Sekreter Yardımcısı Aleksey Şevtsov, Batılı sinema endüstrisinin doğrudan istihbarat servisleri, ABD Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı ile yakın işbirliği içinde çalıştığını vurguladı.St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu’nda (SPIEF) konuşan Şevtsov, Batılı sinema sektörüne yönelik sert eleştirilerde bulundu.Batı dünyasının, Rusya ve Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerinin tarihini bilinçli olarak çarpıttığını belirten Şevtsov, bu manipülasyonun beyaz perde aracılığıyla aktif bir şekilde kitlelere aşılandığını kaydetti.'Etnik düşmanlık körükleniyor'Söz konusu sinema politikalarının arka planında yatan hedeflere değinen Şevtsov, çarpıtılmış tarih anlatısının tesadüf olmadığını vurguladı. Rus yetkili, Batı sinemasındaki bu yapımların özellikle etnik düşmanlığı kışkırtmak, Rusya’ya ve Rus diline karşı nefreti ile reddiyeci bir algıyı şekillendirmek amacıyla özel olarak tasarlandığını ifade etti.

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aleksey şevtsov, rusya, bağımsız devletler topluluğu (bdt), rusya güvenlik konseyi, sinema, batılı ülkeler