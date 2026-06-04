ABD'li gazeteci Candace Owens: Rusya'da olmak büyük bir onur
© Sputnik / Alexander Vilf / Multimedya arşivine gidinПМЭФ-2026. Большая семья – большие охваты. Новая демография и нарративы для медиаменеджеров
© Sputnik / Alexander Vilf/
Abone ol
St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu’na katılan Amerikalı gazeteci Owens, aile temalı bir oturumda konuşma yapmaktan gurur duyduğunu belirterek Amerikalıların artık Ukrayna'yı finanse etmekten yorulduğunu söyledi.
St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) kapsamında düzenlenen bir oturuma katılan ABD'li gazeteci Candace Owens, Rusya’ya ilk kez geldiğini ve ülkenin tüm beklentilerini fazlasıyla karşıladığını belirtti.
Etkinliği harika ve büyüleyici olarak nitelendiren Owens, "Böylesine önemli bir etkinlikte bulunmak ve benim için hayattaki en önemli mesele olan aile konusunu tartışmak benim için büyük bir onur" ifadelerini kullandı.
Etkinliği harika ve büyüleyici olarak nitelendiren Owens, "Böylesine önemli bir etkinlikte bulunmak ve benim için hayattaki en önemli mesele olan aile konusunu tartışmak benim için büyük bir onur" ifadelerini kullandı.
Ukrayna yardımlarına yönelik tepki
Forumdaki konuşmasında küresel siyasi gelişmelere ve ABD içindeki rahatsızlıklara da değinen ünlü gazeteci, Amerikan halkının Ukrayna’ya gönderilen fonlar konusunda ciddi bir bıkkınlık yaşadığını vurguladı.
Paranın nereye gittiğinin halka açıklanmadığını vurgulayan Owens, "Amerikalılar finansmandan gerçekten bıktı. Oligarkların yat satın aldığını öğreniyorlar. Pratik açıdan bakarsak, vergilerimizin ve paralarımızın nereye gittiğini düşünüyoruz ancak bu bize hiçbir zaman gerçekten açıklanmıyor" diyerek Washington yönetiminin politikalarını eleştirdi.
Paranın nereye gittiğinin halka açıklanmadığını vurgulayan Owens, "Amerikalılar finansmandan gerçekten bıktı. Oligarkların yat satın aldığını öğreniyorlar. Pratik açıdan bakarsak, vergilerimizin ve paralarımızın nereye gittiğini düşünüyoruz ancak bu bize hiçbir zaman gerçekten açıklanmıyor" diyerek Washington yönetiminin politikalarını eleştirdi.