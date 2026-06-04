https://anlatilaninotesi.com.tr/20260604/abdli-gazeteci-candace-owens-rusyada-olmak-buyuk-bir-onur-1106247468.html

ABD'li gazeteci Candace Owens: Rusya'da olmak büyük bir onur

ABD'li gazeteci Candace Owens: Rusya'da olmak büyük bir onur

Sputnik Türkiye

St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu’na katılan Amerikalı gazeteci Owens, aile temalı bir oturumda konuşma yapmaktan gurur duyduğunu belirterek... 04.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-04T12:00+0300

2026-06-04T12:00+0300

2026-06-04T12:00+0300

dünya

abd

candace owens

ukrayna

rusya

st. petersburg ekonomi forumu (spief)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/04/1106244689_0:175:3019:1873_1920x0_80_0_0_263b00c69e775c3fbba6db044093eb1c.jpg

St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) kapsamında düzenlenen bir oturuma katılan ABD'li gazeteci Candace Owens, Rusya’ya ilk kez geldiğini ve ülkenin tüm beklentilerini fazlasıyla karşıladığını belirtti. Etkinliği harika ve büyüleyici olarak nitelendiren Owens, "Böylesine önemli bir etkinlikte bulunmak ve benim için hayattaki en önemli mesele olan aile konusunu tartışmak benim için büyük bir onur" ifadelerini kullandı.Ukrayna yardımlarına yönelik tepkiForumdaki konuşmasında küresel siyasi gelişmelere ve ABD içindeki rahatsızlıklara da değinen ünlü gazeteci, Amerikan halkının Ukrayna’ya gönderilen fonlar konusunda ciddi bir bıkkınlık yaşadığını vurguladı. Paranın nereye gittiğinin halka açıklanmadığını vurgulayan Owens, "Amerikalılar finansmandan gerçekten bıktı. Oligarkların yat satın aldığını öğreniyorlar. Pratik açıdan bakarsak, vergilerimizin ve paralarımızın nereye gittiğini düşünüyoruz ancak bu bize hiçbir zaman gerçekten açıklanmıyor" diyerek Washington yönetiminin politikalarını eleştirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260604/siluanov-spiefte-acikladi-rusya-tam-finansal-egemenlige-ulasti-1106243151.html

ukrayna

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, candace owens, ukrayna, rusya, st. petersburg ekonomi forumu (spief)