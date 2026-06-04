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ABD'li gazeteci Candace Owens: Rusya'da olmak büyük bir onur
ABD'li gazeteci Candace Owens: Rusya'da olmak büyük bir onur
Sputnik Türkiye
St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu’na katılan Amerikalı gazeteci Owens, aile temalı bir oturumda konuşma yapmaktan gurur duyduğunu belirterek... 04.06.2026, Sputnik Türkiye
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St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) kapsamında düzenlenen bir oturuma katılan ABD'li gazeteci Candace Owens, Rusya’ya ilk kez geldiğini ve ülkenin tüm beklentilerini fazlasıyla karşıladığını belirtti. Etkinliği harika ve büyüleyici olarak nitelendiren Owens, "Böylesine önemli bir etkinlikte bulunmak ve benim için hayattaki en önemli mesele olan aile konusunu tartışmak benim için büyük bir onur" ifadelerini kullandı.Ukrayna yardımlarına yönelik tepkiForumdaki konuşmasında küresel siyasi gelişmelere ve ABD içindeki rahatsızlıklara da değinen ünlü gazeteci, Amerikan halkının Ukrayna’ya gönderilen fonlar konusunda ciddi bir bıkkınlık yaşadığını vurguladı. Paranın nereye gittiğinin halka açıklanmadığını vurgulayan Owens, "Amerikalılar finansmandan gerçekten bıktı. Oligarkların yat satın aldığını öğreniyorlar. Pratik açıdan bakarsak, vergilerimizin ve paralarımızın nereye gittiğini düşünüyoruz ancak bu bize hiçbir zaman gerçekten açıklanmıyor" diyerek Washington yönetiminin politikalarını eleştirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260604/siluanov-spiefte-acikladi-rusya-tam-finansal-egemenlige-ulasti-1106243151.html
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abd, candace owens, ukrayna, rusya, st. petersburg ekonomi forumu (spief)
abd, candace owens, ukrayna, rusya, st. petersburg ekonomi forumu (spief)

ABD'li gazeteci Candace Owens: Rusya'da olmak büyük bir onur

12:00 04.06.2026
© Sputnik / Alexander Vilf / Multimedya arşivine gidinПМЭФ-2026. Большая семья – большие охваты. Новая демография и нарративы для медиаменеджеров
ПМЭФ-2026. Большая семья – большие охваты. Новая демография и нарративы для медиаменеджеров - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2026
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St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu’na katılan Amerikalı gazeteci Owens, aile temalı bir oturumda konuşma yapmaktan gurur duyduğunu belirterek Amerikalıların artık Ukrayna'yı finanse etmekten yorulduğunu söyledi.
St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu (SPIEF) kapsamında düzenlenen bir oturuma katılan ABD'li gazeteci Candace Owens, Rusya’ya ilk kez geldiğini ve ülkenin tüm beklentilerini fazlasıyla karşıladığını belirtti.

Etkinliği harika ve büyüleyici olarak nitelendiren Owens, "Böylesine önemli bir etkinlikte bulunmak ve benim için hayattaki en önemli mesele olan aile konusunu tartışmak benim için büyük bir onur" ifadelerini kullandı.

Ukrayna yardımlarına yönelik tepki

Forumdaki konuşmasında küresel siyasi gelişmelere ve ABD içindeki rahatsızlıklara da değinen ünlü gazeteci, Amerikan halkının Ukrayna’ya gönderilen fonlar konusunda ciddi bir bıkkınlık yaşadığını vurguladı.

Paranın nereye gittiğinin halka açıklanmadığını vurgulayan Owens, "Amerikalılar finansmandan gerçekten bıktı. Oligarkların yat satın aldığını öğreniyorlar. Pratik açıdan bakarsak, vergilerimizin ve paralarımızın nereye gittiğini düşünüyoruz ancak bu bize hiçbir zaman gerçekten açıklanmıyor" diyerek Washington yönetiminin politikalarını eleştirdi.
siluanov - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2026
EKONOMİ
Siluanov SPIEF'te açıkladı: Rusya tam finansal egemenliğe ulaştı
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