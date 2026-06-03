https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/ryabkov-kievin-sponsorlarinin-rusyayi-zayiflatma-girisimleri-basarisizliga-mahkum-1106230907.html
Ryabkov: Kiev’in sponsorlarının Rusya’yı zayıflatma girişimleri başarısızlığa mahkum
Ryabkov: Kiev’in sponsorlarının Rusya’yı zayıflatma girişimleri başarısızlığa mahkum
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu (SPIEF) sırasında kente yönelik saldırılara ilişkin yaptığı... 03.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-03T17:59+0300
2026-06-03T17:59+0300
2026-06-03T17:59+0300
dünya
sergey ryabkov
rusya dışişleri bakanlığı
st. petersburg ekonomi forumu (spief)
rusya
kiev
ukrayna silahlı kuvvetleri
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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu kapsamında düzenlenen oturumda, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin forum günlerinde St. Petersburg’a yönelik saldırılarını değerlendirdi.Ryabkov, “Bu suç teşkil eden eylemleri kararlılıkla kınıyoruz. Bu saldırıların arkasında, Kiev rejiminin bir grup sponsoru bulunuyor. Gerginliği sürekli tırmandıran ve hiçbir provokasyondan çekinmeyen bu aktörlerin, Rusya'daki hayatı zorlaştırma çabalarını azaltmaya hiç niyeti yok. Ancak bu girişimler başarısızlığa mahkumdur” ifadelerini kullandı.St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu 3-6 Haziran tarihleri arasında gerçekleştiriliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/putin-rusya-ile-tanzanya-arasinda-ticaret-hacmini-artirmak-icin-buyuk-firsatlar-var-1106229623.html
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sergey ryabkov, rusya dışişleri bakanlığı, st. petersburg ekonomi forumu (spief), rusya, kiev, ukrayna silahlı kuvvetleri
sergey ryabkov, rusya dışişleri bakanlığı, st. petersburg ekonomi forumu (spief), rusya, kiev, ukrayna silahlı kuvvetleri
Ryabkov: Kiev’in sponsorlarının Rusya’yı zayıflatma girişimleri başarısızlığa mahkum
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu (SPIEF) sırasında kente yönelik saldırılara ilişkin yaptığı açıklamada, Kiev rejiminin sponsorlarının Rusya’nın hayatını zorlaştırmaya çalıştığını, ancak bu girişimlerin kesinlikle sonuçsuz kalacağını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu kapsamında düzenlenen oturumda, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin forum günlerinde St. Petersburg’a yönelik saldırılarını değerlendirdi.
Ryabkov, “Bu suç teşkil eden eylemleri kararlılıkla kınıyoruz. Bu saldırıların arkasında, Kiev rejiminin bir grup sponsoru bulunuyor. Gerginliği sürekli tırmandıran ve hiçbir provokasyondan çekinmeyen bu aktörlerin, Rusya'daki hayatı zorlaştırma çabalarını azaltmaya hiç niyeti yok. Ancak bu girişimler başarısızlığa mahkumdur” ifadelerini kullandı.
St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu 3-6 Haziran tarihleri arasında gerçekleştiriliyor.