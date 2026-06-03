https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/ryabkov-kievin-sponsorlarinin-rusyayi-zayiflatma-girisimleri-basarisizliga-mahkum-1106230907.html

Ryabkov: Kiev’in sponsorlarının Rusya’yı zayıflatma girişimleri başarısızlığa mahkum

Ryabkov: Kiev’in sponsorlarının Rusya’yı zayıflatma girişimleri başarısızlığa mahkum

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu (SPIEF) sırasında kente yönelik saldırılara ilişkin yaptığı... 03.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-03T17:59+0300

2026-06-03T17:59+0300

2026-06-03T17:59+0300

dünya

sergey ryabkov

rusya dışişleri bakanlığı

st. petersburg ekonomi forumu (spief)

rusya

kiev

ukrayna silahlı kuvvetleri

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Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu kapsamında düzenlenen oturumda, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin forum günlerinde St. Petersburg’a yönelik saldırılarını değerlendirdi.Ryabkov, “Bu suç teşkil eden eylemleri kararlılıkla kınıyoruz. Bu saldırıların arkasında, Kiev rejiminin bir grup sponsoru bulunuyor. Gerginliği sürekli tırmandıran ve hiçbir provokasyondan çekinmeyen bu aktörlerin, Rusya'daki hayatı zorlaştırma çabalarını azaltmaya hiç niyeti yok. Ancak bu girişimler başarısızlığa mahkumdur” ifadelerini kullandı.St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu 3-6 Haziran tarihleri arasında gerçekleştiriliyor.

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sergey ryabkov, rusya dışişleri bakanlığı, st. petersburg ekonomi forumu (spief), rusya, kiev, ukrayna silahlı kuvvetleri