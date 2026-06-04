Oldukça açık ki bu eylem, herhangi bir tarihsel mesele ya da tartışmayla ilgili değil; bu adım, Rusya’ya yönelik bir saldırı niteliğinde. Bu nedenle, Almanya’nın Rusya’yı kışkırtmaması, Rusya ile çatışmaya girmeye çalışmaması gerektiğini söyleyen sağduyulu Alman siyasetçilerinin olumsuz tepkisi son derece doğal.