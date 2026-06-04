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Rus uzman: SPD’nin Treptow’daki Stalin teklifi tarihle değil, çağdaş Rusofobiyle ilgili
Rus uzman: SPD’nin Treptow’daki Stalin teklifi tarihle değil, çağdaş Rusofobiyle ilgili
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Rus siyaset bilimci Aleksandr Kargin, Berlin Temsilciler Meclisi’ndeki SPD temsilcilerinin Treptow Parkı’ndaki Sovyet askerleri anıtında yer alan Stalin... 04.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-04T17:46+0300
2026-06-04T17:46+0300
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sosyal demokrat parti (spd)
berlin
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sovyet anıtı
josef stalin
sovyet askeri
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Siyaset bilimci Aleksandr Kargin, Berlin Temsilciler Meclisi’nde Almanya Sosyal Demokrat Partisi (SPD) temsilcilerinin Treptow Parkı’ndaki Sovyet askerleri anıtında yer alan Josef Stalin alıntılarının yanına, Sovyet liderin 'suçları' hakkında bilgiler eklenmesi yönündeki önerisini Sputnik’e değerlendirdi.Söz konusu adımın, tarihi tartışmalardan ziyade Rusya’ya yönelik siyasi bir hamle olduğunu vurgulayan Kargin, şöyle devam etti:Kargin, söz konusu inisiyatifin, Almanya’da toplumda Rusya’ya karşı yaratılan gerilim çerçevesinde okunması gerektiğini belirterek, bunun Alman toplumunda var olan Rusofobiyle ilgili olduğunun altını çizdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260604/batida-tarihi-revizyonizm-rezaleti-berlin-kizil-ordunun-sanli-anisina-el-uzatiyor-1106248263.html
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almanya, sosyal demokrat parti (spd), berlin, rusya, sovyet anıtı, josef stalin, sovyet askeri, rusofobi
almanya, sosyal demokrat parti (spd), berlin, rusya, sovyet anıtı, josef stalin, sovyet askeri, rusofobi

Rus uzman: SPD’nin Treptow’daki Stalin teklifi tarihle değil, çağdaş Rusofobiyle ilgili

17:46 04.06.2026
© AFP 2023 / ILMARS ZNOTINSLetonya Riga Sovyet 9 Mayıs anıt kutlama
Letonya Riga Sovyet 9 Mayıs anıt kutlama - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2026
© AFP 2023 / ILMARS ZNOTINS
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Rus siyaset bilimci Aleksandr Kargin, Berlin Temsilciler Meclisi’ndeki SPD temsilcilerinin Treptow Parkı’ndaki Sovyet askerleri anıtında yer alan Stalin alıntılarına, Sovyet liderinin 'suçlarını' anlatan ek bilgi tabelaları veya QR kodlar konulması önerisini “Rusya’ya yönelik siyasi saldırı” olarak nitelendirdi.
Siyaset bilimci Aleksandr Kargin, Berlin Temsilciler Meclisi’nde Almanya Sosyal Demokrat Partisi (SPD) temsilcilerinin Treptow Parkı’ndaki Sovyet askerleri anıtında yer alan Josef Stalin alıntılarının yanına, Sovyet liderin 'suçları' hakkında bilgiler eklenmesi yönündeki önerisini Sputnik’e değerlendirdi.

Bu girişimin, Josef Stalin’e tarihsel bir yaklaşımla ilgisi olduğunu düşünmüyorum; açıkçası bunun tarihsel boyutla hiçbir bağlantısı yok. Bu, Almanya’da var olan ve Alman siyasetinde hakim durumda bulunan güncel Rusofobiyle doğrudan bağlantılı.

Söz konusu adımın, tarihi tartışmalardan ziyade Rusya’ya yönelik siyasi bir hamle olduğunu vurgulayan Kargin, şöyle devam etti:
Oldukça açık ki bu eylem, herhangi bir tarihsel mesele ya da tartışmayla ilgili değil; bu adım, Rusya’ya yönelik bir saldırı niteliğinde. Bu nedenle, Almanya’nın Rusya’yı kışkırtmaması, Rusya ile çatışmaya girmeye çalışmaması gerektiğini söyleyen sağduyulu Alman siyasetçilerinin olumsuz tepkisi son derece doğal.
Kargin, söz konusu inisiyatifin, Almanya’da toplumda Rusya’ya karşı yaratılan gerilim çerçevesinde okunması gerektiğini belirterek, bunun Alman toplumunda var olan Rusofobiyle ilgili olduğunun altını çizdi.
Bu inisiyatifi, Alman toplumunda Rusya’ya karşı geliştirilen karşıtlık prizmasından değerlendirmek gerekir. Tekrar ediyorum; Bu, tarihle ilgili bir girişim değil; günümüzle, maalesef Alman toplumunda var olan Rusofobiyle ilgili.
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