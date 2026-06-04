https://anlatilaninotesi.com.tr/20260604/rus-uzman-spdnin-treptowdaki-stalin-teklifi-tarihle-degil-cagdas-rusofobiyle-ilgili-1106261336.html
Rus uzman: SPD’nin Treptow’daki Stalin teklifi tarihle değil, çağdaş Rusofobiyle ilgili
Rus uzman: SPD’nin Treptow’daki Stalin teklifi tarihle değil, çağdaş Rusofobiyle ilgili
Sputnik Türkiye
Rus siyaset bilimci Aleksandr Kargin, Berlin Temsilciler Meclisi’ndeki SPD temsilcilerinin Treptow Parkı’ndaki Sovyet askerleri anıtında yer alan Stalin... 04.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-04T17:46+0300
2026-06-04T17:46+0300
2026-06-04T17:46+0300
dünya
almanya
sosyal demokrat parti (spd)
berlin
rusya
sovyet anıtı
josef stalin
sovyet askeri
rusofobi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/0f/1079663649_0:126:3072:1854_1920x0_80_0_0_6b99455578856c6fd462bb02b5e4a8e0.jpg
Siyaset bilimci Aleksandr Kargin, Berlin Temsilciler Meclisi’nde Almanya Sosyal Demokrat Partisi (SPD) temsilcilerinin Treptow Parkı’ndaki Sovyet askerleri anıtında yer alan Josef Stalin alıntılarının yanına, Sovyet liderin 'suçları' hakkında bilgiler eklenmesi yönündeki önerisini Sputnik’e değerlendirdi.Söz konusu adımın, tarihi tartışmalardan ziyade Rusya’ya yönelik siyasi bir hamle olduğunu vurgulayan Kargin, şöyle devam etti:Kargin, söz konusu inisiyatifin, Almanya’da toplumda Rusya’ya karşı yaratılan gerilim çerçevesinde okunması gerektiğini belirterek, bunun Alman toplumunda var olan Rusofobiyle ilgili olduğunun altını çizdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260604/batida-tarihi-revizyonizm-rezaleti-berlin-kizil-ordunun-sanli-anisina-el-uzatiyor-1106248263.html
almanya
berlin
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/0f/1079663649_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_47e79a3c9e819c55ce24f4ade3b60445.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
almanya, sosyal demokrat parti (spd), berlin, rusya, sovyet anıtı, josef stalin, sovyet askeri, rusofobi
almanya, sosyal demokrat parti (spd), berlin, rusya, sovyet anıtı, josef stalin, sovyet askeri, rusofobi
Rus uzman: SPD’nin Treptow’daki Stalin teklifi tarihle değil, çağdaş Rusofobiyle ilgili
Rus siyaset bilimci Aleksandr Kargin, Berlin Temsilciler Meclisi’ndeki SPD temsilcilerinin Treptow Parkı’ndaki Sovyet askerleri anıtında yer alan Stalin alıntılarına, Sovyet liderinin 'suçlarını' anlatan ek bilgi tabelaları veya QR kodlar konulması önerisini “Rusya’ya yönelik siyasi saldırı” olarak nitelendirdi.
Siyaset bilimci Aleksandr Kargin, Berlin Temsilciler Meclisi’nde Almanya Sosyal Demokrat Partisi (SPD) temsilcilerinin Treptow Parkı’ndaki Sovyet askerleri anıtında yer alan Josef Stalin alıntılarının yanına, Sovyet liderin 'suçları' hakkında bilgiler eklenmesi yönündeki önerisini Sputnik’e değerlendirdi.
Bu girişimin, Josef Stalin’e tarihsel bir yaklaşımla ilgisi olduğunu düşünmüyorum; açıkçası bunun tarihsel boyutla hiçbir bağlantısı yok. Bu, Almanya’da var olan ve Alman siyasetinde hakim durumda bulunan güncel Rusofobiyle doğrudan bağlantılı.
Söz konusu adımın, tarihi tartışmalardan ziyade Rusya’ya yönelik siyasi bir hamle olduğunu vurgulayan Kargin, şöyle devam etti:
Oldukça açık ki bu eylem, herhangi bir tarihsel mesele ya da tartışmayla ilgili değil; bu adım, Rusya’ya yönelik bir saldırı niteliğinde. Bu nedenle, Almanya’nın Rusya’yı kışkırtmaması, Rusya ile çatışmaya girmeye çalışmaması gerektiğini söyleyen sağduyulu Alman siyasetçilerinin olumsuz tepkisi son derece doğal.
Kargin, söz konusu inisiyatifin, Almanya’da toplumda Rusya’ya karşı yaratılan gerilim çerçevesinde okunması gerektiğini belirterek, bunun Alman toplumunda var olan Rusofobiyle ilgili olduğunun altını çizdi.
Bu inisiyatifi, Alman toplumunda Rusya’ya karşı geliştirilen karşıtlık prizmasından değerlendirmek gerekir. Tekrar ediyorum; Bu, tarihle ilgili bir girişim değil; günümüzle, maalesef Alman toplumunda var olan Rusofobiyle ilgili.