https://anlatilaninotesi.com.tr/20260604/rus-diplomat-dovgalenko-basra-korfezi-krizi-cok-kutuplu-dunya-duzeninin-katalizoru-oldu-1106261667.html

Rus diplomat Dovgalenko: Basra Körfezi krizi, çok kutuplu dünya düzeninin katalizörü oldu

Rus diplomat Dovgalenko: Basra Körfezi krizi, çok kutuplu dünya düzeninin katalizörü oldu

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Afrika ile Ortaklık Dairesi Başkanı Tatyana Dovgalenko, Basra Körfezi’ndeki krizin küresel düzende yarattığı etkileri St. Petersburg... 04.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-04T18:24+0300

2026-06-04T18:24+0300

2026-06-04T18:24+0300

dünya

tatyana dovgalenko

rusya dışişleri bakanlığı

rusya

afrika

yeni dünya düzeni

basra körfezi

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Afrika ile Ortaklık Dairesi Başkanı Tatyana Dovgalenko, Basra Körfezi’ndeki krizin çok kutuplu dünya düzeninin oluşumunu hızlandırdığını belirtti. Dovgalenko, krizi başlatan aktörlerin niyetinden bağımsız gelişen bu yeni düzende, Rusya-Afrika etkileşiminin “ana taşıyıcı sütunlardan biri” haline geldiğini vurguladı.Dovgalenko, “Basra Körfezi’ndeki kriz, onu başlatanların ne düşündüğünden bağımsız olarak, çok kutuplu bir dünyanın oluşumunun katalizörü haline geldi” ifadelerini kullandı.Yeni ortaya çıkan uluslararası sistemde Rusya ile Afrika ülkeleri arasındaki diyaloğun özel bir önem kazandığını vurgulayan Dovgalenko, “Ve bu yeni dünyada, filizlenen bu yeni dünya düzeninde Rusya-Afrika etkileşimi, ana taşıyıcı dayanaklardan biri olarak öne çıkıyor” dedi.

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tatyana dovgalenko, rusya dışişleri bakanlığı, rusya, afrika, yeni dünya düzeni, basra körfezi