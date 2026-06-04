Kremlin: Küresel ekonomik büyümenin yarısını BRICS sağlıyor

“Geleceğe daha iyimser bakmalı, fırsatlardan ve bunlardan nasıl yararlanabileceğimizden daha fazla bahsetmeliyiz. Evet, Batı ekonomisi bir sarsıntı, bir ateşli hastalık içinde diyebiliriz. Bu durum bizi ve tüm dünyayı kısmen etkiliyor. Ortadoğu'da yaşananların da tüm dünyayı sarstığını görüyoruz. Bunun bizi de etkilediği açık.”