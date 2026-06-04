https://anlatilaninotesi.com.tr/20260604/kremlin-kuresel-ekonomik-buyumenin-yarisini-brics-sagliyor-1106245927.html
Kremlin: Küresel ekonomik büyümenin yarısını BRICS sağlıyor
Kremlin: Küresel ekonomik büyümenin yarısını BRICS sağlıyor
Sputnik Türkiye
Kremlin İdaresi Başkan Yardımcısı Oreşkin, Batı ekonomilerinin bir “ateşli hastalık” içinde olduğunu belirterek, küresel ekonomik büyümenin lokomotifinin artık... 04.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-04T11:28+0300
2026-06-04T11:28+0300
2026-06-04T11:27+0300
ekonomi̇
st. petersburg ekonomi forumu (spief)
maksim oreşkin
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St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu’nda (SPIEF) konuşan Rusya Devlet Başkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Maksim Oreşkin, küresel ekonominin mevcut durumuna ve güç dengelerine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Oreşkin, dünya ekonomisindeki büyümenin yarısını tek başına BRICS ülkelerinin sırtladığını ifade etti.‘G7'nin payı yüzde 20'nin altına düştü’Küresel büyümerakamlarına dikkat çeken Oreşkin, gelişmiş Batı ülkelerinden oluşan G7 ile BRICS kıyaslaması yaparak şunları söyledi:‘Batı ekonomileri ateşli bir hastalık içinde’Batı dünyasında yaşanan ekonomik çalkantılara değinen Oreşkin, bu durumun küresel etkileri olduğunu kabul etmekle birlikte, yeni fırsatlara odaklanılması gerektiğinin altını çizdi. Batı ekonomilerininadeta bir “sarsıntı ve ateşli hastalık” içinde olduğunu belirten Oreşkin, şu ifadeleri kullandı:Çin, Hindistan ve Afrika büyüyor: Fırsat değerlendirilmeliRusya'nın bu süreçte büyüyen pazarlara odaklanması gerektiğini belirten Oreşkin, konuşmasını şöyle tamamladı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260604/siluanov-spiefte-acikladi-rusya-tam-finansal-egemenlige-ulasti-1106243151.html
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st. petersburg ekonomi forumu (spief), maksim oreşkin, rusya, brics, g7, batı, çin, hindistan, afrika
st. petersburg ekonomi forumu (spief), maksim oreşkin, rusya, brics, g7, batı, çin, hindistan, afrika
Kremlin: Küresel ekonomik büyümenin yarısını BRICS sağlıyor
Kremlin İdaresi Başkan Yardımcısı Oreşkin, Batı ekonomilerinin bir “ateşli hastalık” içinde olduğunu belirterek, küresel ekonomik büyümenin lokomotifinin artık BRICS ülkeleri olduğunu belirtti.
St. Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu’nda (SPIEF) konuşan Rusya Devlet Başkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Maksim Oreşkin, küresel ekonominin mevcut durumuna ve güç dengelerine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Oreşkin, dünya ekonomisindeki büyümenin yarısını tek başına BRICS ülkelerinin sırtladığını ifade etti.
‘G7'nin payı yüzde 20'nin altına düştü’
Küresel büyümerakamlarına dikkat çeken Oreşkin, gelişmiş Batı ülkelerinden oluşan G7 ile BRICS kıyaslaması yaparak şunları söyledi:
“BRICS ülkeleri şu anda küresel ekonomik büyümenin yüzde 50'sini sağlıyor. Buna karşın G7 küresel büyümenin yüzde 20'sinden daha az bir paya sahip.”
‘Batı ekonomileri ateşli bir hastalık içinde’
Batı dünyasında yaşanan ekonomik çalkantılara değinen Oreşkin, bu durumun küresel etkileri olduğunu kabul etmekle birlikte, yeni fırsatlara odaklanılması gerektiğinin altını çizdi. Batı ekonomilerininadeta bir “sarsıntı ve ateşli hastalık” içinde olduğunu belirten Oreşkin, şu ifadeleri kullandı:
“Geleceğe daha iyimser bakmalı, fırsatlardan ve bunlardan nasıl yararlanabileceğimizden daha fazla bahsetmeliyiz. Evet, Batı ekonomisi bir sarsıntı, bir ateşli hastalık içinde diyebiliriz. Bu durum bizi ve tüm dünyayı kısmen etkiliyor. Ortadoğu'da yaşananların da tüm dünyayı sarstığını görüyoruz. Bunun bizi de etkilediği açık.”
Çin, Hindistan ve Afrika büyüyor: Fırsat değerlendirilmeli
Rusya'nın bu süreçte büyüyen pazarlara odaklanması gerektiğini belirten Oreşkin, konuşmasını şöyle tamamladı:
“Ancak diğer taraftan Çin ekonomisi büyümeye devam ediyor, Hindistan büyüme gösteriyor ve Afrika ülkeleri aktif bir büyüme sergiliyor. Bu fırsatları iyi değerlendirmeliyiz. Ayrıca elbette ülkemizde olup bitenlerle de ilgilenmeli, gerekli reformları ve yapısal değişiklikleri hayata geçirmeliyiz.”