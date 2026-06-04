https://anlatilaninotesi.com.tr/20260604/rubio-venezuelada-ozgur-ve-adil-secimlerin-uc-kosula-bagli-1106238021.html
Rubio: Venezuela'da özgür ve adil seçimlerin üç koşula bağlı
Rubio: Venezuela'da özgür ve adil seçimlerin üç koşula bağlı
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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Venezuela’da özgür ve adil seçimlerin gerçekleştirilebilmesi için gerekli şartların hızla oluşturulması ve yeni bir seçim... 04.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-04T01:19+0300
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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Venezuela’nın siyasi geleceğine ilişkin değerlendirmelerinde, ülkede en kısa sürede yeni bir seçim komisyonunun oluşturulması gerektiğini ifade etti.Venezuela'da özgür ve adil seçimlerin üç koşula bağlı olduğunu vurgulayan Rubio, bu şartları bağımsız medya ortamının sağlanması, siyasi partilerin serbest şekilde örgütlenip faaliyet gösterebilmesi ve mevcut Ulusal Seçim Konseyinin yerine geçecek yeni bir seçim kurulunun oluşturulması şeklinde sıraladı.Petrol gelirlerinin kullanımını savunduKonuşmasında Venezuela’nın petrol gelirlerinin yönetimine de değinen Rubio, petrol satışlarından elde edilen kaynaklardan hiçbir kişinin kişisel çıkar sağlamadığını öne sürüldü:Venezuela’da son başkanlık seçimleri 28 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleştirilmiş, halen New York’ta tutuklu olarak yargılanan Nicolas Maduro’nun yeniden seçildiği açıklanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260604/rubio-abd-yonetimi-rusyaya-yonelik-yeni-yaptirim-tasarisi-uzerinde-calisiyor-1106237262.html
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Rubio: Venezuela'da özgür ve adil seçimlerin üç koşula bağlı
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Venezuela’da özgür ve adil seçimlerin gerçekleştirilebilmesi için gerekli şartların hızla oluşturulması ve yeni bir seçim komisyonunun kurulması gerektiğini belirtti. Rubio, ayrıca Venezuela’nın petrol gelirlerinin kullanımına ilişkin denetim mekanizmasını savundu.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Venezuela’nın siyasi geleceğine ilişkin değerlendirmelerinde, ülkede en kısa sürede yeni bir seçim komisyonunun oluşturulması gerektiğini ifade etti.
Venezuela'da özgür ve adil seçimlerin üç koşula bağlı olduğunu vurgulayan Rubio, bu şartları bağımsız medya ortamının sağlanması, siyasi partilerin serbest şekilde örgütlenip faaliyet gösterebilmesi ve mevcut Ulusal Seçim Konseyinin yerine geçecek yeni bir seçim kurulunun oluşturulması şeklinde sıraladı.
Petrol gelirlerinin kullanımını savundu
Konuşmasında Venezuela’nın petrol gelirlerinin yönetimine de değinen Rubio, petrol satışlarından elde edilen kaynaklardan hiçbir kişinin kişisel çıkar sağlamadığını öne sürüldü:
“Venezuela’da kullanılan kaynaklar KPMG tarafından denetleniyor, yalnızca belirlenen alanlara yönlendiriliyor ve herhangi bir bireysel kazanç sağlamıyor”
Venezuela’da son başkanlık seçimleri 28 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleştirilmiş, halen New York’ta tutuklu olarak yargılanan Nicolas Maduro’nun yeniden seçildiği açıklanmıştı.