https://anlatilaninotesi.com.tr/20260604/rubio-abd-yonetimi-rusyaya-yonelik-yeni-yaptirim-tasarisi-uzerinde-calisiyor-1106237262.html

Rubio: ABD yönetimi Rusya’ya yönelik yeni yaptırım tasarısı üzerinde çalışıyor

Rubio: ABD yönetimi Rusya’ya yönelik yeni yaptırım tasarısı üzerinde çalışıyor

Sputnik Türkiye

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Beyaz Saray'ın Rusya'ya yönelik yeni yaptırımlar içeren bir yasa tasarısı üzerinde çalıştığını ve Başkan'ın da bu sürece onay... 04.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-04T00:30+0300

2026-06-04T00:30+0300

2026-06-04T00:30+0300

dünya

marco rubio

abd

rusya

yaptırım

rus petrolü

washington

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ortadoğu

hürmüz boğazı

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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Washington yönetiminin Rusya’ya yönelik yaptırım baskısını artırmaya hazırlandığını duyurdu. Beyaz Saray’ın yeni yaptırımlar içeren bir yasa tasarısı üzerinde çalıştığını belirten Rubio, tasarı metninin Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham’in ofisiyle koordineli şekilde hazırlandığını ifade etti.Sürece dair bilgi veren Rubio, “Beyaz Saray Hukuk Müşavirliği, tasarının ayrıntıları üzerinde Senatör Graham’in ofisiyle kurumlar arası düzeyde çalışıyor ve bizim açımızdan kabul edilebilir hükümlere ilişkin geri bildirimde bulunuyor. Başkan da bu sürece onay verdi” şeklinde konuştu.Tasarı üzerindeki müzakereler sürerken Rusya'ya yönelik mevcut yaptırım politikasının tavizsiz devam ettiğini vurgulayan Rubio, Rus petrol satışlarına verilen kısmi lisansların bu genel stratejiyi değiştirmediğini belirtti. Tasarının mimarlarından Senatör Lindsey Graham(*) ise hazırlanan metne "iki partinin de çok geniş destek sunduğunu" ve tasarının Kongre’den geçmeye "çok yakın" olduğunu öne sürdü.Washington yönetimi; mart, nisan ve son olarak geçen ayın ortasında aldığı kararlarla tankerlere yüklenmiş Rus petrolünün ticaretine izin veren genel lisansın süresini uzatmıştı. ABD Hazine Bakanlığı bu esneklik adımının, Orta Doğu’daki artan gerilimin küresel enerji piyasalarındaki etkisini hafifletmek ve ani arz daralmalarını önlemek amacıyla atıldığını açıklamıştı.Şubat ayı sonundan bu yana ABD ile İsrail’in İran’a ve bölgedeki hedeflere yönelik düzenlediği operasyonların ardından küresel akaryakıt fiyatları sert bir yükseliş ivmesine girmişti. Taraflar arasındaki karşılıklı saldırılar, Arap ülkelerinin petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) sevkiyatında ana güzergah olan Hürmüz Boğazı’nın fiilen bloke olmasına ve tedarik zincirinde önemli aksamalara yol açmaya devam ediyor.( * ) Senatör Lindsey Graham, Rusya’nın "teröristler ve aşırılık yanlıları" listesinde bulunuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/rubio-abd-rusya-ve-ukrayna-arasinda-ateskes-ve-baris-cabalarini-yeniden-baslatmaya-hazir-1106234323.html

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marco rubio, abd, rusya, yaptırım, rus petrolü, washington, beyaz saray, ortadoğu, hürmüz boğazı