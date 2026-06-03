https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/rubio-abd-rusya-ve-ukrayna-arasinda-ateskes-ve-baris-cabalarini-yeniden-baslatmaya-hazir-1106234323.html
Rubio: ABD, Rusya ve Ukrayna arasında ateşkes ve barış çabalarını yeniden başlatmaya hazır
Rubio: ABD, Rusya ve Ukrayna arasında ateşkes ve barış çabalarını yeniden başlatmaya hazır
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Washington’un Rusya ile Ukrayna arasında ateşkes sağlanması ve barış anlaşmasına yönelik girişimlere geri dönmeye hazır... 03.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-03T19:53+0300
2026-06-03T19:53+0300
2026-06-03T19:53+0300
dünya
marco rubio
abd
rusya
ukrayna
temsilciler meclisi
ateşkes
barış
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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmanın sonlandırılması için diplomatik girişimlerin yeniden başlatılabileceğini belirtti.Rubio, Temsilciler Meclisi’nde düzenlenen oturumda bir kongre üyesinin, 'Washington’un ateşkesin tesis edilmesi ve barış anlaşmasının sağlanmasına yönelik çalışmalara geri dönmeye hazır olup olmadığına' ilişkin sorusunu, “Buna hazırız” diyerek yanıtladı.Bakan, ABD’nin Rusya ile Ukrayna arasında ateşkes rejiminin kurulması ve kalıcı barışın sağlanmasına yönelik çabaları yeniden canlandırmaya istekli olduğunu vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/ryabkov-kievin-sponsorlarinin-rusyayi-zayiflatma-girisimleri-basarisizliga-mahkum-1106230907.html
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marco rubio, abd, rusya, ukrayna, temsilciler meclisi, ateşkes, barış
marco rubio, abd, rusya, ukrayna, temsilciler meclisi, ateşkes, barış
Rubio: ABD, Rusya ve Ukrayna arasında ateşkes ve barış çabalarını yeniden başlatmaya hazır
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Washington’un Rusya ile Ukrayna arasında ateşkes sağlanması ve barış anlaşmasına yönelik girişimlere geri dönmeye hazır olduğunu söyledi.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmanın sonlandırılması için diplomatik girişimlerin yeniden başlatılabileceğini belirtti.
Rubio, Temsilciler Meclisi’nde düzenlenen oturumda bir kongre üyesinin, 'Washington’un ateşkesin tesis edilmesi ve barış anlaşmasının sağlanmasına yönelik çalışmalara geri dönmeye hazır olup olmadığına' ilişkin sorusunu, “Buna hazırız” diyerek yanıtladı.
Bakan, ABD’nin Rusya ile Ukrayna arasında ateşkes rejiminin kurulması ve kalıcı barışın sağlanmasına yönelik çabaları yeniden canlandırmaya istekli olduğunu vurguladı.