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Rubio: ABD, Rusya ve Ukrayna arasında ateşkes ve barış çabalarını yeniden başlatmaya hazır
Rubio: ABD, Rusya ve Ukrayna arasında ateşkes ve barış çabalarını yeniden başlatmaya hazır
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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Washington’un Rusya ile Ukrayna arasında ateşkes sağlanması ve barış anlaşmasına yönelik girişimlere geri dönmeye hazır... 03.06.2026, Sputnik Türkiye
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dünya
marco rubio
abd
rusya
ukrayna
temsilciler meclisi
ateşkes
barış
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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmanın sonlandırılması için diplomatik girişimlerin yeniden başlatılabileceğini belirtti.Rubio, Temsilciler Meclisi’nde düzenlenen oturumda bir kongre üyesinin, 'Washington’un ateşkesin tesis edilmesi ve barış anlaşmasının sağlanmasına yönelik çalışmalara geri dönmeye hazır olup olmadığına' ilişkin sorusunu, “Buna hazırız” diyerek yanıtladı.Bakan, ABD’nin Rusya ile Ukrayna arasında ateşkes rejiminin kurulması ve kalıcı barışın sağlanmasına yönelik çabaları yeniden canlandırmaya istekli olduğunu vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/ryabkov-kievin-sponsorlarinin-rusyayi-zayiflatma-girisimleri-basarisizliga-mahkum-1106230907.html
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marco rubio, abd, rusya, ukrayna, temsilciler meclisi, ateşkes, barış
marco rubio, abd, rusya, ukrayna, temsilciler meclisi, ateşkes, barış

Rubio: ABD, Rusya ve Ukrayna arasında ateşkes ve barış çabalarını yeniden başlatmaya hazır

19:53 03.06.2026
© AP Photo / Evan VucciMarco Rubio
Marco Rubio - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2026
© AP Photo / Evan Vucci
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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Washington’un Rusya ile Ukrayna arasında ateşkes sağlanması ve barış anlaşmasına yönelik girişimlere geri dönmeye hazır olduğunu söyledi.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmanın sonlandırılması için diplomatik girişimlerin yeniden başlatılabileceğini belirtti.
Rubio, Temsilciler Meclisi’nde düzenlenen oturumda bir kongre üyesinin, 'Washington’un ateşkesin tesis edilmesi ve barış anlaşmasının sağlanmasına yönelik çalışmalara geri dönmeye hazır olup olmadığına' ilişkin sorusunu, “Buna hazırız” diyerek yanıtladı.
Bakan, ABD’nin Rusya ile Ukrayna arasında ateşkes rejiminin kurulması ve kalıcı barışın sağlanmasına yönelik çabaları yeniden canlandırmaya istekli olduğunu vurguladı.
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