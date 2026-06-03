https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/rubio-abd-rusya-ve-ukrayna-arasinda-ateskes-ve-baris-cabalarini-yeniden-baslatmaya-hazir-1106234323.html

Rubio: ABD, Rusya ve Ukrayna arasında ateşkes ve barış çabalarını yeniden başlatmaya hazır

Rubio: ABD, Rusya ve Ukrayna arasında ateşkes ve barış çabalarını yeniden başlatmaya hazır

Sputnik Türkiye

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Washington’un Rusya ile Ukrayna arasında ateşkes sağlanması ve barış anlaşmasına yönelik girişimlere geri dönmeye hazır... 03.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-03T19:53+0300

2026-06-03T19:53+0300

2026-06-03T19:53+0300

dünya

marco rubio

abd

rusya

ukrayna

temsilciler meclisi

ateşkes

barış

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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmanın sonlandırılması için diplomatik girişimlerin yeniden başlatılabileceğini belirtti.Rubio, Temsilciler Meclisi’nde düzenlenen oturumda bir kongre üyesinin, 'Washington’un ateşkesin tesis edilmesi ve barış anlaşmasının sağlanmasına yönelik çalışmalara geri dönmeye hazır olup olmadığına' ilişkin sorusunu, “Buna hazırız” diyerek yanıtladı.Bakan, ABD’nin Rusya ile Ukrayna arasında ateşkes rejiminin kurulması ve kalıcı barışın sağlanmasına yönelik çabaları yeniden canlandırmaya istekli olduğunu vurguladı.

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marco rubio, abd, rusya, ukrayna, temsilciler meclisi, ateşkes, barış