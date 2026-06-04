https://anlatilaninotesi.com.tr/20260604/rizede-ters-yonden-giden-arac-iki-otomobile-carpti-2-olu-3-yarali-1106261016.html

Rize'de ters yönden giden araç, iki otomobile çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

Rize'de ters yönden giden araç, iki otomobile çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

Sputnik Türkiye

Rize'nin Ardeşen ilçesinde ters yönden ilerleyen bir otomobilin neden olduğu zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. 04.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-04T17:42+0300

2026-06-04T17:42+0300

2026-06-04T17:43+0300

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Yayla Mahallesi'nde Karadeniz Sahil Yolu üzerinde bir otomobil, ters yönde ilerlerken M.U. idaresindeki hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil, O.S. yönetimindeki kamyonete de çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, otomobil sürücüsü 72 yaşındaki Mevlüt H. ve aynı araçta bulunan Makbule H.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.Kazada yaralanan Havva H., Murat U. ve Avşen U., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/aydinda-otomobil-sarampole-devrildi-2-olu-1106205158.html

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Sputnik Türkiye

rize, rize valiliği, rize emniyet müdürlüğü, rize cumhuriyet başsavcılığı, kaza, kaza sebebi, zincirleme kaza, trafik kazası