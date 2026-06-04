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Rize'de ters yönden giden araç, iki otomobile çarptı: 2 ölü, 3 yaralı
Rize'de ters yönden giden araç, iki otomobile çarptı: 2 ölü, 3 yaralı
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Rize'nin Ardeşen ilçesinde ters yönden ilerleyen bir otomobilin neden olduğu zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. 04.06.2026, Sputnik Türkiye
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kaza sebebi
zincirleme kaza
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Yayla Mahallesi'nde Karadeniz Sahil Yolu üzerinde bir otomobil, ters yönde ilerlerken M.U. idaresindeki hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil, O.S. yönetimindeki kamyonete de çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, otomobil sürücüsü 72 yaşındaki Mevlüt H. ve aynı araçta bulunan Makbule H.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.Kazada yaralanan Havva H., Murat U. ve Avşen U., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/aydinda-otomobil-sarampole-devrildi-2-olu-1106205158.html
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rize, rize valiliği, rize emniyet müdürlüğü, rize cumhuriyet başsavcılığı, kaza, kaza sebebi, zincirleme kaza, trafik kazası
rize, rize valiliği, rize emniyet müdürlüğü, rize cumhuriyet başsavcılığı, kaza, kaza sebebi, zincirleme kaza, trafik kazası

Rize'de ters yönden giden araç, iki otomobile çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

17:42 04.06.2026 (güncellendi: 17:43 04.06.2026)
© AA / Fındıklı BelediyesiRize'nin Ardeşen ilçesinde otomobil, hafif ticari araç ve kamyonetin karıştığı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı
Rize'nin Ardeşen ilçesinde otomobil, hafif ticari araç ve kamyonetin karıştığı trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2026
© AA / Fındıklı Belediyesi
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Rize'nin Ardeşen ilçesinde ters yönden ilerleyen bir otomobilin neden olduğu zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.
Yayla Mahallesi'nde Karadeniz Sahil Yolu üzerinde bir otomobil, ters yönde ilerlerken M.U. idaresindeki hafif ticari araçla çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil, O.S. yönetimindeki kamyonete de çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, otomobil sürücüsü 72 yaşındaki Mevlüt H. ve aynı araçta bulunan Makbule H.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazada yaralanan Havva H., Murat U. ve Avşen U., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Aydın'ın Didim ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2026
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Aydın'da otomobil şarampole devrildi: 2 ölü
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