https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/aydinda-otomobil-sarampole-devrildi-2-olu-1106205158.html

Aydın'da otomobil şarampole devrildi: 2 ölü

Aydın'da otomobil şarampole devrildi: 2 ölü

Sputnik Türkiye

Aydın'ın Didim ilçesinde meydana gelen trafik kazasında şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi. 03.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-03T00:46+0300

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Didim-Akbük kara yolu Denizköy mevkisinde seyreden bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan sürücü 29 yaşındaki Kezban Nur Karakaya ve araçta bulunan 30 yaşındaki Özlem Erişkin, kaldırıldıkları hastanelerde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260602/kucukcekmecede-cekici-kaza-yapti-is-makinasi-altinda-kalan-surucu-oldu-1106203158.html

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