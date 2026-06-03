https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/aydinda-otomobil-sarampole-devrildi-2-olu-1106205158.html
Aydın'da otomobil şarampole devrildi: 2 ölü
Aydın'da otomobil şarampole devrildi: 2 ölü
Sputnik Türkiye
Aydın'ın Didim ilçesinde meydana gelen trafik kazasında şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi. 03.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-03T00:46+0300
2026-06-03T00:46+0300
2026-06-03T00:46+0300
türki̇ye
kaza
kaza sebebi
trafik kazası
aydın
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Didim-Akbük kara yolu Denizköy mevkisinde seyreden bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan sürücü 29 yaşındaki Kezban Nur Karakaya ve araçta bulunan 30 yaşındaki Özlem Erişkin, kaldırıldıkları hastanelerde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260602/kucukcekmecede-cekici-kaza-yapti-is-makinasi-altinda-kalan-surucu-oldu-1106203158.html
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kaza, kaza sebebi, trafik kazası, aydın, aydın büyükşehir belediyesi, aydın valiliği, didim, didim belediyesi
Aydın'da otomobil şarampole devrildi: 2 ölü
Aydın'ın Didim ilçesinde meydana gelen trafik kazasında şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi.
Didim-Akbük kara yolu Denizköy mevkisinde seyreden bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan sürücü 29 yaşındaki Kezban Nur Karakaya ve araçta bulunan 30 yaşındaki Özlem Erişkin, kaldırıldıkları hastanelerde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.