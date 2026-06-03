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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/aydinda-otomobil-sarampole-devrildi-2-olu-1106205158.html
Aydın'da otomobil şarampole devrildi: 2 ölü
Aydın'da otomobil şarampole devrildi: 2 ölü
Sputnik Türkiye
Aydın'ın Didim ilçesinde meydana gelen trafik kazasında şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi. 03.06.2026, Sputnik Türkiye
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türki̇ye
kaza
kaza sebebi
trafik kazası
aydın
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didim
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Didim-Akbük kara yolu Denizköy mevkisinde seyreden bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan sürücü 29 yaşındaki Kezban Nur Karakaya ve araçta bulunan 30 yaşındaki Özlem Erişkin, kaldırıldıkları hastanelerde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260602/kucukcekmecede-cekici-kaza-yapti-is-makinasi-altinda-kalan-surucu-oldu-1106203158.html
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kaza, kaza sebebi, trafik kazası, aydın, aydın büyükşehir belediyesi, aydın valiliği, didim, didim belediyesi
kaza, kaza sebebi, trafik kazası, aydın, aydın büyükşehir belediyesi, aydın valiliği, didim, didim belediyesi

Aydın'da otomobil şarampole devrildi: 2 ölü

00:46 03.06.2026
© AA / Aydın itfaiyesiAydın'ın Didim ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti
Aydın'ın Didim ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2026
© AA / Aydın itfaiyesi
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Aydın'ın Didim ilçesinde meydana gelen trafik kazasında şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi.
Didim-Akbük kara yolu Denizköy mevkisinde seyreden bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan sürücü 29 yaşındaki Kezban Nur Karakaya ve araçta bulunan 30 yaşındaki Özlem Erişkin, kaldırıldıkları hastanelerde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
Küçükçekmece çekici kazası - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2026
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Küçükçekmece’de çekici kaza yaptı: İş makinası altında kalan sürücü öldü
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