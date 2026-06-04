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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260604/kafeyi-birbirine-katti-kadin-calisana-tepki-firlatti-1106259761.html
Kafeyi birbirine kattı, kadın çalışana tepki fırlattı
Kafeyi birbirine kattı, kadın çalışana tepki fırlattı
Sputnik Türkiye
İstanbul'da bir kafeye gelen müşteri kafedeki eşyaları kırdı, kendisine müdahale etmek isteyen kadın çalışana tepki fırlattı. 04.06.2026, Sputnik Türkiye
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türki̇ye
i̇stanbul
kafe
kadına şiddet
kadına hakaret
kadına karşı şiddet
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İstanbul Ispartakule'deki kafeye gece saatlerinde gelen müşteri limonata sipariş ettikten sonra parayı tezgaha fırlattı. Bunun üzerine, kafede çalışan kadın ile müşteri arasında tartışma çıktı.Tezgahta bulunan her şeyi yere attıTezgahtaki malzemeleri dağıtan müşteri, çevredekilerin araya girmesiyle iş yerinden uzaklaştı.Kadın çalışana tepki fırlattıKafe çalışanı kadın, müşterinin giderken kendisini tehdit ettiğini söyleyerek, polise şikayetçi oldu. Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260604/silahli-saldiri-duzenlenen-is-yerinde-kimyasal-sizinti-6-polis-sizintidan-etkilendi-1106237108.html
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i̇stanbul, kafe, kadına şiddet, kadına hakaret, kadına karşı şiddet
i̇stanbul, kafe, kadına şiddet, kadına hakaret, kadına karşı şiddet

Kafeyi birbirine kattı, kadın çalışana tepki fırlattı

16:40 04.06.2026
İstanbul
İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2026
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İstanbul'da bir kafeye gelen müşteri kafedeki eşyaları kırdı, kendisine müdahale etmek isteyen kadın çalışana tepki fırlattı.
İstanbul Ispartakule'deki kafeye gece saatlerinde gelen müşteri limonata sipariş ettikten sonra parayı tezgaha fırlattı. Bunun üzerine, kafede çalışan kadın ile müşteri arasında tartışma çıktı.
İstanbul
İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2026
İstanbul

Tezgahta bulunan her şeyi yere attı

Tezgahtaki malzemeleri dağıtan müşteri, çevredekilerin araya girmesiyle iş yerinden uzaklaştı.
İstanbul
İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2026
İstanbul

Kadın çalışana tepki fırlattı

Kafe çalışanı kadın, müşterinin giderken kendisini tehdit ettiğini söyleyerek, polise şikayetçi oldu. Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
polis / olay yeri - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2026
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