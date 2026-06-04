https://anlatilaninotesi.com.tr/20260604/kafeyi-birbirine-katti-kadin-calisana-tepki-firlatti-1106259761.html

Kafeyi birbirine kattı, kadın çalışana tepki fırlattı

Kafeyi birbirine kattı, kadın çalışana tepki fırlattı

Sputnik Türkiye

İstanbul'da bir kafeye gelen müşteri kafedeki eşyaları kırdı, kendisine müdahale etmek isteyen kadın çalışana tepki fırlattı. 04.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-04T16:40+0300

2026-06-04T16:40+0300

2026-06-04T16:40+0300

türki̇ye

i̇stanbul

kafe

kadına şiddet

kadına hakaret

kadına karşı şiddet

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İstanbul Ispartakule'deki kafeye gece saatlerinde gelen müşteri limonata sipariş ettikten sonra parayı tezgaha fırlattı. Bunun üzerine, kafede çalışan kadın ile müşteri arasında tartışma çıktı.Tezgahta bulunan her şeyi yere attıTezgahtaki malzemeleri dağıtan müşteri, çevredekilerin araya girmesiyle iş yerinden uzaklaştı.Kadın çalışana tepki fırlattıKafe çalışanı kadın, müşterinin giderken kendisini tehdit ettiğini söyleyerek, polise şikayetçi oldu. Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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i̇stanbul, kafe, kadına şiddet, kadına hakaret, kadına karşı şiddet