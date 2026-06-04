https://anlatilaninotesi.com.tr/20260604/putin-ve-mirziyoyev-ozbekistandaki-entegre-nukleer-guc-santralinin-ilk-blok-insaatini-baslatti-1106265901.html
Putin ve Mirziyoyev, Özbekistan’daki entegre nükleer güç santralinin ilk blok inşaatını başlattı
Putin ve Mirziyoyev, Özbekistan’daki entegre nükleer güç santralinin ilk blok inşaatını başlattı
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Özbekistan’ın Cizzak bölgesinde kurulacak entegre nükleer güç santralinin... 04.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-04T23:19+0300
2026-06-04T23:19+0300
2026-06-04T23:19+0300
dünya
vladimir putin
şevket mirziyoyev
rusya
özbekistan
nükleer güç santrali
uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea)
st. petersburg
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Cizzak bölgesinde inşa edilecek entegre nükleer güç santralinin ilk enerji bloğunun yapımına resmen start verdi. Proje, aynı sahada hem büyük hem de küçük güçlü reaktörlerin kurulacak olmasıyla Rusya-Özbekistan iş birliğinin “amiral gemisi” olarak tanımlanıyor.Sputnik muhabirinin aktardığına göre, entegre nükleer santralin birinci enerji bloğu için “ilk beton” dökme sürecini başlatan tören, St. Petersburg’daki Konstanstinovskiy Sarayı’nda yapılan Putin-Mirziyoyev görüşmesi sırasında gerçekleştirildi. Liderler, santralin bulunduğu sahaya video konferans üzerinden bağlanarak ‘start’ düğmesine bastı.Rusya ile Özbekistan arasındaki iş birliğinin “amiral gemisi” olarak nitelenen entegre nükleer santral projesi, yapısal özellikleriyle de öne çıkıyor. Proje kapsamında, aynı sahada hem büyük hem de küçük güçlü nükleer reaktörler inşa edilecek.Planlanan entegre istasyonun bünyesinde, VVER-1000 tipi reaktörlere dayalı iki adet büyük güçte enerji bloğu ile her biri 55 MW kapasiteli iki RITM-200N reaktöründen oluşan bir enerji bloğu yer alacak.Reaktör binasının temeline “ilk beton”un dökülmesi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) standartlarına göre söz konusu tesisin resmen “inşa halindeki nükleer santral” statüsüne geçtiği anlamına geliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260604/putin-donbass-kontrolu-ile-ukrayna-anlasmasi-celismiyor-cephede-her-yerde-rusya-ilerliyor-1106263937.html
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vladimir putin, şevket mirziyoyev, rusya, özbekistan, nükleer güç santrali, uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea), st. petersburg, sputnik
vladimir putin, şevket mirziyoyev, rusya, özbekistan, nükleer güç santrali, uluslararası atom enerjisi ajansı (uaea), st. petersburg, sputnik
Putin ve Mirziyoyev, Özbekistan’daki entegre nükleer güç santralinin ilk blok inşaatını başlattı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Özbekistan’ın Cizzak bölgesinde kurulacak entegre nükleer güç santralinin ilk enerji bloğunun yapımına resmen start verdi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Cizzak bölgesinde inşa edilecek entegre nükleer güç santralinin ilk enerji bloğunun yapımına resmen start verdi. Proje, aynı sahada hem büyük hem de küçük güçlü reaktörlerin kurulacak olmasıyla Rusya-Özbekistan iş birliğinin “amiral gemisi” olarak tanımlanıyor.
Sputnik muhabirinin aktardığına göre, entegre nükleer santralin birinci enerji bloğu için “ilk beton” dökme sürecini başlatan tören, St. Petersburg’daki Konstanstinovskiy Sarayı’nda yapılan Putin-Mirziyoyev görüşmesi sırasında gerçekleştirildi. Liderler, santralin bulunduğu sahaya video konferans üzerinden bağlanarak ‘start’ düğmesine bastı.
Rusya ile Özbekistan arasındaki iş birliğinin “amiral gemisi” olarak nitelenen entegre nükleer santral projesi, yapısal özellikleriyle de öne çıkıyor. Proje kapsamında, aynı sahada hem büyük hem de küçük güçlü nükleer reaktörler inşa edilecek.
Planlanan entegre istasyonun bünyesinde, VVER-1000 tipi reaktörlere dayalı iki adet büyük güçte enerji bloğu ile her biri 55 MW kapasiteli iki RITM-200N reaktöründen oluşan bir enerji bloğu yer alacak.
Reaktör binasının temeline “ilk beton”un dökülmesi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) standartlarına göre söz konusu tesisin resmen “inşa halindeki nükleer santral” statüsüne geçtiği anlamına geliyor.