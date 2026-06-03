https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/reha-muhtar-hayatini-kaybetti-1106211225.html
Reha Muhtar hayatını kaybetti
Reha Muhtar hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Reha Muhtar hayatını kaybetti
2026-06-03T09:31+0300
2026-06-03T09:31+0300
2026-06-03T09:49+0300
yaşam
reha muhtar
spiker
vefat
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Gazeteci Reha Muhtar, Muğla'nın Bodrum ilçesinde tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.Kalp yetmezliği rahatsızlığı nedeniyle ilçedeki özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi gören 66 yaşındaki Muhtar'ın hayatını kaybettiği öğrenildi.İlçede yaşayan Muhtar, 28 Mayıs'ta rahatsızlanması üzerine ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.Reha Muhtar kimdir?İstanbul’da 21 Temmuz 1959 tarihinde dünyaya gelen Reha Muhtar’ın babası aslen Kerküklü ve Irak Türkmenidir. Babasının akademisyen olması nedeniyle çocukluk yıllarını kışları Ankara’da, yazları ise İstanbul’da geçirdi. İlk, orta ve lise eğitimini TED Ankara Kolejinde tamamlayan Muhtar, yükseköğrenimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın Yayın Yüksekokulunda bitirdi.Gazetecilik hayatıGazeteciliğe 1980 yılında başlayan Reha Muhtar, 1981’de Milliyet gazetesinin Ankara bürosunda dış politika ve siyaset muhabiri olarak görev yaptı. Daha sonra TRT’ye geçen Muhtar, Yunanistan’ın başkenti Atina’da TRT muhabiri olarak görev aldı. Bu dönemde Yunanistan briç şampiyonu oldu. Televizyon kariyerinde geniş kitleler tarafından tanınmasını sağlayan dönüm noktalarından biri, CNN International'ın 'Crossfire' yapımının yerli benzeri olarak 1991 yılında hazırlamaya başladığı 'Ateş Hattı' programı oldu. TRT’de başlayan program, sonraki yıllarda farklı kanallarda da ekranlara geldi. Reha Muhtar; TRT, Kanal D, Star TV, Show TV, ATV, FOX, CNN Türk ve Kanaltürk gibi birçok televizyon kanalında haber sunuculuğu, program yapımcılığı ve yöneticilik yaptı.Özellikle Show TV Ana Haber Bülteni'ni sunduğu yıllarda ekranların en çok konuşulan haber sunucularından biri olan Muhtar, Akşam, Star, Sabah ve Vatan gazetelerinde de yazılarıyla yer aldı.Muhtar'ın televizyon projeleri arasında 'Ateş Hattı', 'Çapraz Ateş', 'Reha Muhtar TV', 'Hayatım Roman', 'Çok Farklı' ve 'Son Kale' gibi programlar bulunuyor.Acı var mı acı?Haberleri magazin formatında sunan Muhtar, programları sırasında bıçakla ağır yaralanan hastaya yönelttiği "Acı var mı acı" ve 'tünel kazan mahkum' haberinde yetkiliye yönelik "Mahkumlar kaçmak için mi tünel kazdılar" sorularıyla hafızalara kazındı.Evlilik ve boşanmalarıÖzel hayatıyla da zaman zaman gündeme gelen Reha Muhtar, 1983 yılında gazeteci Selin Çağlayan ile evlendi. Bu evlilik beş yıl sürdü. 2000 yılında Baltalimanı’nda 4,5 milyon dolara yalı satın almasıyla da gündem oldu.Oyuncu Deniz Uğur ile evliliklerinden 2009 yılında Mina ve Poyraz adında ikiz çocukları dünyaya geldi. Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı'nın da manevi babası olan Muhtar, ilerleyen yıllarda Oya Germen ile ilişkisiyle yeniden magazin gündemine girdi.Reha Muhtar'ın kitaplarıMuhtar'ın 'mizojini' eleştirileri almasına neden olan "Mina'ya Mektuplar" kitabının yanı sıra "Ankara-Atina Savaşa Bir Var" adlı bir kitabı daha bulunuyor.
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reha muhtar, spiker, vefat
reha muhtar, spiker, vefat
Reha Muhtar hayatını kaybetti
09:31 03.06.2026 (güncellendi: 09:49 03.06.2026)
Ayrıntılar geliyor
Ünlü televizyon programcısı ve haber sunucusu Reha Muhtar tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Gazeteci Reha Muhtar, Muğla'nın Bodrum ilçesinde tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Kalp yetmezliği rahatsızlığı nedeniyle ilçedeki özel bir hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi gören 66 yaşındaki Muhtar'ın hayatını kaybettiği öğrenildi.
İlçede yaşayan Muhtar, 28 Mayıs'ta rahatsızlanması üzerine ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.
İstanbul’da 21 Temmuz 1959 tarihinde dünyaya gelen Reha Muhtar’ın babası aslen Kerküklü ve Irak Türkmenidir. Babasının akademisyen olması nedeniyle çocukluk yıllarını kışları Ankara’da, yazları ise İstanbul’da geçirdi. İlk, orta ve lise eğitimini TED Ankara Kolejinde tamamlayan Muhtar, yükseköğrenimini Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Basın Yayın Yüksekokulunda bitirdi.
Gazeteciliğe 1980 yılında başlayan Reha Muhtar, 1981’de Milliyet gazetesinin Ankara bürosunda dış politika ve siyaset muhabiri olarak görev yaptı. Daha sonra TRT’ye geçen Muhtar, Yunanistan’ın başkenti Atina’da TRT muhabiri olarak görev aldı. Bu dönemde Yunanistan briç şampiyonu oldu. Televizyon kariyerinde geniş kitleler tarafından tanınmasını sağlayan dönüm noktalarından biri, CNN International'ın 'Crossfire' yapımının yerli benzeri olarak 1991 yılında hazırlamaya başladığı 'Ateş Hattı' programı oldu. TRT’de başlayan program, sonraki yıllarda farklı kanallarda da ekranlara geldi. Reha Muhtar; TRT, Kanal D, Star TV, Show TV, ATV, FOX, CNN Türk ve Kanaltürk gibi birçok televizyon kanalında haber sunuculuğu, program yapımcılığı ve yöneticilik yaptı.
Özellikle Show TV Ana Haber Bülteni'ni sunduğu yıllarda ekranların en çok konuşulan haber sunucularından biri olan Muhtar, Akşam, Star, Sabah ve Vatan gazetelerinde de yazılarıyla yer aldı.
Muhtar'ın televizyon projeleri arasında 'Ateş Hattı', 'Çapraz Ateş', 'Reha Muhtar TV', 'Hayatım Roman', 'Çok Farklı' ve 'Son Kale' gibi programlar bulunuyor.
Haberleri magazin formatında sunan Muhtar, programları sırasında bıçakla ağır yaralanan hastaya yönelttiği "Acı var mı acı" ve 'tünel kazan mahkum' haberinde yetkiliye yönelik "Mahkumlar kaçmak için mi tünel kazdılar" sorularıyla hafızalara kazındı.
Özel hayatıyla da zaman zaman gündeme gelen Reha Muhtar, 1983 yılında gazeteci Selin Çağlayan ile evlendi. Bu evlilik beş yıl sürdü. 2000 yılında Baltalimanı’nda 4,5 milyon dolara yalı satın almasıyla da gündem oldu.
Oyuncu Deniz Uğur ile evliliklerinden 2009 yılında Mina ve Poyraz adında ikiz çocukları dünyaya geldi. Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı'nın da manevi babası olan Muhtar, ilerleyen yıllarda Oya Germen ile ilişkisiyle yeniden magazin gündemine girdi.
Muhtar'ın 'mizojini' eleştirileri almasına neden olan "Mina'ya Mektuplar" kitabının yanı sıra "Ankara-Atina Savaşa Bir Var" adlı bir kitabı daha bulunuyor.