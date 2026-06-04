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New York polisi geceleri rögarlardan çıkan gizemli insan vakalarını araştırıyor
New York polisi geceleri rögarlardan çıkan gizemli insan vakalarını araştırıyor
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ABD'nin New York kentinde son haftalarda geceleri caddelerdeki rögarlardan çıkan kişilere ait görüntüler polis ekiplerini alarma geçirdi. Brooklyn ve Queens'te... 04.06.2026, Sputnik Türkiye
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New York Polis Departmanı (NYPD), son haftalarda sosyal medyada yayılan ve gecenin ilerleyen saatlerinde insanların kanalizasyon sistemlerinden çıktığını gösteren görüntülerin ardından kapsamlı bir soruşturma başlattı.Polis yetkilileri, kamu güvenliğini tehdit eden herhangi bir unsur olup olmadığını belirlemek amacıyla özel eğitimli Acil Durum Hizmetleri Birimi ekiplerini kanalizasyon sistemine gönderdi. Yapılan incelemelerde şüpheli bir materyale ya da tehlike oluşturabilecek herhangi bir unsura rastlanmadığı bildirildi.NYPD tarafından yapılan açıklamada, kanalizasyon sisteminden sorumlu New York Çevre Koruma Dairesi'nin de bölgelerde inceleme yaptığı ve altyapıda herhangi bir hasar tespit edilmediği belirtildi.'Değerli eşyaları arıyorlar' iddiasıOlaylarla ilgili şu ana kadar herhangi bir gözaltı işlemi yapılmadı ve yaralanan olmadığı açıklandı.Üst düzey bir emniyet yetkilisi, soruşturma kapsamında değerlendirilen ihtimallerden birinin, söz konusu kişilerin kanalizasyon sistemine karışan değerli eşyaları arıyor olabileceği yönünde olduğunu söyledi.Polisin ilk ihbarı geçtiğimiz perşembe günü saat 23.00 sıralarında aldığı belirtildi. Brooklyn'in Gravesend bölgesinde bir görgü tanığı, sekiz kişinin bir rögar kapağını kaldırarak kanalizasyon sistemine girdiğini bildirdi.Yetkililere göre aynı kişiler yaklaşık üç saat sonra yeniden yüzeye çıktı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, sekiz kişinin kanalizasyondan çıktıktan sonra park halindeki araçların yanında kıyafet değiştirdiği görüldü.Aynı gece yaklaşık iki saat sonra Brooklyn'in Williamsburg bölgesinden benzer bir ihbar daha geldi. Görgü tanıkları birkaç kişinin bir rögar kapağından sisteme giriş yaptığını bildirdi.Polis, grubun yaklaşık iki buçuk saat sonra yeniden ortaya çıktığını ve ardından bir araca binerek bölgeden uzaklaştığını açıkladı. Bir başka görüntüde ise yedi kişinin rögar kapağından çıktığı, son kişinin ise kapağı kapatarak ayrıldığı görüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260531/sardinya-aciklarinda-gizem-deniz-tabanindaki-50-bin-sikke-neyi-sakliyor-1106140759.html
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new york, nypd, brooklyn, abd
new york, nypd, brooklyn, abd
New York polisi geceleri rögarlardan çıkan gizemli insan vakalarını araştırıyor
ABD'nin New York kentinde son haftalarda geceleri caddelerdeki rögarlardan çıkan kişilere ait görüntüler polis ekiplerini alarma geçirdi. Brooklyn ve Queens'te kaydedilen olayların ardından kanalizasyon sisteminde inceleme başlatan yetkililer herhangi bir tehdit unsuruna rastlamazken, soruşturma sürüyor.
New York Polis Departmanı (NYPD), son haftalarda sosyal medyada yayılan ve gecenin ilerleyen saatlerinde insanların kanalizasyon sistemlerinden çıktığını gösteren görüntülerin ardından kapsamlı bir soruşturma başlattı.
Polis yetkilileri, kamu güvenliğini tehdit eden herhangi bir unsur olup olmadığını belirlemek amacıyla özel eğitimli Acil Durum Hizmetleri Birimi ekiplerini kanalizasyon sistemine gönderdi. Yapılan incelemelerde şüpheli bir materyale ya da tehlike oluşturabilecek herhangi bir unsura rastlanmadığı bildirildi.
NYPD tarafından yapılan açıklamada, kanalizasyon sisteminden sorumlu New York Çevre Koruma Dairesi'nin de bölgelerde inceleme yaptığı ve altyapıda herhangi bir hasar tespit edilmediği belirtildi.
'Değerli eşyaları arıyorlar' iddiası
Olaylarla ilgili şu ana kadar herhangi bir gözaltı işlemi yapılmadı ve yaralanan olmadığı açıklandı.
Üst düzey bir emniyet yetkilisi, soruşturma kapsamında değerlendirilen ihtimallerden birinin, söz konusu kişilerin kanalizasyon sistemine karışan değerli eşyaları arıyor olabileceği yönünde olduğunu söyledi.
Polisin ilk ihbarı geçtiğimiz perşembe günü saat 23.00 sıralarında aldığı belirtildi. Brooklyn'in Gravesend bölgesinde bir görgü tanığı, sekiz kişinin bir rögar kapağını kaldırarak kanalizasyon sistemine girdiğini bildirdi.
Yetkililere göre aynı kişiler yaklaşık üç saat sonra yeniden yüzeye çıktı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, sekiz kişinin kanalizasyondan çıktıktan sonra park halindeki araçların yanında kıyafet değiştirdiği görüldü.
Aynı gece yaklaşık iki saat sonra Brooklyn'in Williamsburg bölgesinden benzer bir ihbar daha geldi. Görgü tanıkları birkaç kişinin bir rögar kapağından sisteme giriş yaptığını bildirdi.
Polis, grubun yaklaşık iki buçuk saat sonra yeniden ortaya çıktığını ve ardından bir araca binerek bölgeden uzaklaştığını açıkladı. Bir başka görüntüde ise yedi kişinin rögar kapağından çıktığı, son kişinin ise kapağı kapatarak ayrıldığı görüldü.