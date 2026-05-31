https://anlatilaninotesi.com.tr/20260531/sardinya-aciklarinda-gizem-deniz-tabanindaki-50-bin-sikke-neyi-sakliyor-1106140759.html

Sardinya açıklarında gizem: Deniz tabanındaki 50 bin sikke neyi saklıyor?

Sardinya açıklarında gizem: Deniz tabanındaki 50 bin sikke neyi saklıyor?

Sputnik Türkiye

İtalya açıklarında bulunan on binlerce antik sikke, arkeoloji dünyasında büyük heyecan yarattı. Uzmanlar, keşfin henüz ortaya çıkarılmamış bir gemi batığına... 31.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-31T17:02+0300

2026-05-31T17:02+0300

2026-05-31T17:02+0300

yaşam

i̇talya kültür bakanlığı

akdeniz

roma

hazine

sikke

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/1f/1106140604_0:80:1536:944_1920x0_80_0_0_414c27995fa42129b5aa7fead81a7478.png

Sardinya Adası açıklarında dalış yapan bir kişinin tesadüfen fark ettiği metal parçası, son yılların en dikkat çekici arkeolojik keşiflerinden birine dönüştü.İtalya Kültür Bakanlığı'nın açıklamasına göre deniz tabanında bulunan Geç Roma dönemine ait sikke sayısı 30 bini aşarken, toplam sayının 50 bine kadar ulaşabileceği değerlendiriliyor.Gizemli hazine denizin altında ortaya çıktıSikkeler, Sardinya'nın Arzachena kıyıları yakınlarında deniz çayırları ve kumluk alanlar arasında bulundu.Uzmanlar, sikkelerin büyük bölümünün olağanüstü derecede iyi korunmuş durumda olduğunu açıkladı. Yapılan ilk incelemeler, eserlerin MS 324 ile 345 yılları arasına tarihlendiğini gösterdi.Bulunan sikkelerin Roma İmparatorluğu döneminde yaygın olarak kullanılan 'follis' (bronz para) türüne ait olduğu belirtildi.Kayıp gemi batığı ihtimali güçlendiAraştırmalar sırasında sikkelerin bulunduğu bölgede amfora parçalarına da rastlandı.Uzmanlar, sikkelerin iki geniş alana yayılmış halde bulunmasının ve amfora kalıntılarının ortaya çıkmasının, bölgede henüz keşfedilmemiş bir gemi batığı olabileceği ihtimalini güçlendirdiğini ifade etti.Ancak İtalya Kültür Bakanlığı, şu ana kadar herhangi bir batığın kesin olarak doğrulanmadığını ve çalışmaların sürdüğünü bildirdi.İtalya Kültür Bakanlığı Arkeoloji Genel Müdürü Luigi La Rocca, keşfin Akdeniz'in deniz altı mirasının önemini bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.Bakanlık, bulunan eserlerin gelecekte Arzachena Kent Müzesi'nde sergilenmesinin planlandığını ancak şu aşamada resmi bir sergileme kararının bulunmadığını açıkladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260529/and-daglarinda-yasayanlarin-super-gidasi-aciklandi-genetik-adaptasyonu-tetiklemis-olabilir-1106103608.html

akdeniz

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇talya kültür bakanlığı, akdeniz, roma, hazine, sikke