Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260531/sardinya-aciklarinda-gizem-deniz-tabanindaki-50-bin-sikke-neyi-sakliyor-1106140759.html
Sardinya açıklarında gizem: Deniz tabanındaki 50 bin sikke neyi saklıyor?
Sardinya açıklarında gizem: Deniz tabanındaki 50 bin sikke neyi saklıyor?
Sputnik Türkiye
İtalya açıklarında bulunan on binlerce antik sikke, arkeoloji dünyasında büyük heyecan yarattı. Uzmanlar, keşfin henüz ortaya çıkarılmamış bir gemi batığına... 31.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-31T17:02+0300
2026-05-31T17:02+0300
yaşam
i̇talya kültür bakanlığı
akdeniz
roma
hazine
sikke
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/1f/1106140604_0:80:1536:944_1920x0_80_0_0_414c27995fa42129b5aa7fead81a7478.png
Sardinya Adası açıklarında dalış yapan bir kişinin tesadüfen fark ettiği metal parçası, son yılların en dikkat çekici arkeolojik keşiflerinden birine dönüştü.İtalya Kültür Bakanlığı'nın açıklamasına göre deniz tabanında bulunan Geç Roma dönemine ait sikke sayısı 30 bini aşarken, toplam sayının 50 bine kadar ulaşabileceği değerlendiriliyor.Gizemli hazine denizin altında ortaya çıktıSikkeler, Sardinya'nın Arzachena kıyıları yakınlarında deniz çayırları ve kumluk alanlar arasında bulundu.Uzmanlar, sikkelerin büyük bölümünün olağanüstü derecede iyi korunmuş durumda olduğunu açıkladı. Yapılan ilk incelemeler, eserlerin MS 324 ile 345 yılları arasına tarihlendiğini gösterdi.Bulunan sikkelerin Roma İmparatorluğu döneminde yaygın olarak kullanılan 'follis' (bronz para) türüne ait olduğu belirtildi.Kayıp gemi batığı ihtimali güçlendiAraştırmalar sırasında sikkelerin bulunduğu bölgede amfora parçalarına da rastlandı.Uzmanlar, sikkelerin iki geniş alana yayılmış halde bulunmasının ve amfora kalıntılarının ortaya çıkmasının, bölgede henüz keşfedilmemiş bir gemi batığı olabileceği ihtimalini güçlendirdiğini ifade etti.Ancak İtalya Kültür Bakanlığı, şu ana kadar herhangi bir batığın kesin olarak doğrulanmadığını ve çalışmaların sürdüğünü bildirdi.İtalya Kültür Bakanlığı Arkeoloji Genel Müdürü Luigi La Rocca, keşfin Akdeniz'in deniz altı mirasının önemini bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.Bakanlık, bulunan eserlerin gelecekte Arzachena Kent Müzesi'nde sergilenmesinin planlandığını ancak şu aşamada resmi bir sergileme kararının bulunmadığını açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260529/and-daglarinda-yasayanlarin-super-gidasi-aciklandi-genetik-adaptasyonu-tetiklemis-olabilir-1106103608.html
akdeniz
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/1f/1106140604_86:0:1451:1024_1920x0_80_0_0_aa3f6a89658c792e23176f14c1ac44ec.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇talya kültür bakanlığı, akdeniz, roma, hazine, sikke
i̇talya kültür bakanlığı, akdeniz, roma, hazine, sikke

Sardinya açıklarında gizem: Deniz tabanındaki 50 bin sikke neyi saklıyor?

17:02 31.05.2026
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturDeniz altında hazine
Deniz altında hazine - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2026
© Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
Abone ol
İtalya açıklarında bulunan on binlerce antik sikke, arkeoloji dünyasında büyük heyecan yarattı. Uzmanlar, keşfin henüz ortaya çıkarılmamış bir gemi batığına işaret edebileceğini değerlendiriyor.
Sardinya Adası açıklarında dalış yapan bir kişinin tesadüfen fark ettiği metal parçası, son yılların en dikkat çekici arkeolojik keşiflerinden birine dönüştü.
İtalya Kültür Bakanlığı'nın açıklamasına göre deniz tabanında bulunan Geç Roma dönemine ait sikke sayısı 30 bini aşarken, toplam sayının 50 bine kadar ulaşabileceği değerlendiriliyor.

Gizemli hazine denizin altında ortaya çıktı

Sikkeler, Sardinya'nın Arzachena kıyıları yakınlarında deniz çayırları ve kumluk alanlar arasında bulundu.
Uzmanlar, sikkelerin büyük bölümünün olağanüstü derecede iyi korunmuş durumda olduğunu açıkladı. Yapılan ilk incelemeler, eserlerin MS 324 ile 345 yılları arasına tarihlendiğini gösterdi.
Bulunan sikkelerin Roma İmparatorluğu döneminde yaygın olarak kullanılan 'follis' (bronz para) türüne ait olduğu belirtildi.

Kayıp gemi batığı ihtimali güçlendi

Araştırmalar sırasında sikkelerin bulunduğu bölgede amfora parçalarına da rastlandı.
Uzmanlar, sikkelerin iki geniş alana yayılmış halde bulunmasının ve amfora kalıntılarının ortaya çıkmasının, bölgede henüz keşfedilmemiş bir gemi batığı olabileceği ihtimalini güçlendirdiğini ifade etti.
Ancak İtalya Kültür Bakanlığı, şu ana kadar herhangi bir batığın kesin olarak doğrulanmadığını ve çalışmaların sürdüğünü bildirdi.
İtalya Kültür Bakanlığı Arkeoloji Genel Müdürü Luigi La Rocca, keşfin Akdeniz'in deniz altı mirasının önemini bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti.
Bakanlık, bulunan eserlerin gelecekte Arzachena Kent Müzesi'nde sergilenmesinin planlandığını ancak şu aşamada resmi bir sergileme kararının bulunmadığını açıkladı.
Patates - Sputnik Türkiye, 1920, 29.05.2026
YAŞAM
And Dağları'nda yaşayanların 'süper gıdası' açıklandı: Genetik adaptasyonu tetiklemiş olabilir
29 Mayıs, 13:49
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала