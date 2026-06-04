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Mourinho'nun Galatasaray'a açtığı dava reddedildi
Mourinho'nun Galatasaray'a açtığı dava reddedildi
Sputnik Türkiye
Galatasaray, eski Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun kulübe karşı açtığı 1 milyon 907 bin liralık manevi tazminat davasının mahkeme tarafından... 04.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-04T23:24+0300
2026-06-04T23:24+0300
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fenerbahçe
fenerbahçe spor kulübü
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mahkeme
mahkeme kararı
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Jose Mourinho'nun Galatasaray'a karşı açtığı 1 milyon 907 bin liralık manevi tazminat davası mahkeme tarafından reddedildi.Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "İstanbul Anadolu 36. Asliye Hukuk Mahkemesi, Jose Mourinho'nun Galatasaray'ın 24 Şubat 2025 tarihinde oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından yaptığı açıklamalara karşılık kulübümüz tarafından yapılan paylaşımlar nedeniyle açtığı 1 milyon 907 bin Türk lirası tutarındaki manevi tazminat davasını reddetmiştir. Mahkeme, Galatasaray'ın açıklamalarını kişilik haklarına yönelik sebepsiz bir saldırı değil, Mourinho'nun kendi sözleriyle başlattığı tartışmaya verilen eleştirel bir cevap olarak değerlendirmiştir" denildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260518/jose-mourinho-real-madrid-ile-anlasti-1105815788.html
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galatasaray, galatasaray sportif aş, galatasaray spor kulübü, fenerbahçe, fenerbahçe spor kulübü, jose mourinho, mahkeme, mahkeme kararı

Mourinho'nun Galatasaray'a açtığı dava reddedildi

23:24 04.06.2026
© AAOkan Buruk ile Jose Mourinho
Okan Buruk ile Jose Mourinho - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2026
© AA
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Galatasaray, eski Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun kulübe karşı açtığı 1 milyon 907 bin liralık manevi tazminat davasının mahkeme tarafından reddedildiğini duyurdu.
Jose Mourinho'nun Galatasaray'a karşı açtığı 1 milyon 907 bin liralık manevi tazminat davası mahkeme tarafından reddedildi.
Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "İstanbul Anadolu 36. Asliye Hukuk Mahkemesi, Jose Mourinho'nun Galatasaray'ın 24 Şubat 2025 tarihinde oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından yaptığı açıklamalara karşılık kulübümüz tarafından yapılan paylaşımlar nedeniyle açtığı 1 milyon 907 bin Türk lirası tutarındaki manevi tazminat davasını reddetmiştir. Mahkeme, Galatasaray'ın açıklamalarını kişilik haklarına yönelik sebepsiz bir saldırı değil, Mourinho'nun kendi sözleriyle başlattığı tartışmaya verilen eleştirel bir cevap olarak değerlendirmiştir" denildi.
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Jose Mourinho Real Madrid ile anlaştı
18 Mayıs, 12:09
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