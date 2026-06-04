https://anlatilaninotesi.com.tr/20260604/mourinhonun-galatasaraya-actigi-dava-reddedildi-1106266029.html

Mourinho'nun Galatasaray'a açtığı dava reddedildi

Mourinho'nun Galatasaray'a açtığı dava reddedildi

Sputnik Türkiye

Galatasaray, eski Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun kulübe karşı açtığı 1 milyon 907 bin liralık manevi tazminat davasının mahkeme tarafından... 04.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-04T23:24+0300

2026-06-04T23:24+0300

2026-06-04T23:24+0300

spor

galatasaray

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galatasaray spor kulübü

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fenerbahçe spor kulübü

jose mourinho

mahkeme

mahkeme kararı

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Jose Mourinho'nun Galatasaray'a karşı açtığı 1 milyon 907 bin liralık manevi tazminat davası mahkeme tarafından reddedildi.Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "İstanbul Anadolu 36. Asliye Hukuk Mahkemesi, Jose Mourinho'nun Galatasaray'ın 24 Şubat 2025 tarihinde oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından yaptığı açıklamalara karşılık kulübümüz tarafından yapılan paylaşımlar nedeniyle açtığı 1 milyon 907 bin Türk lirası tutarındaki manevi tazminat davasını reddetmiştir. Mahkeme, Galatasaray'ın açıklamalarını kişilik haklarına yönelik sebepsiz bir saldırı değil, Mourinho'nun kendi sözleriyle başlattığı tartışmaya verilen eleştirel bir cevap olarak değerlendirmiştir" denildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260518/jose-mourinho-real-madrid-ile-anlasti-1105815788.html

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