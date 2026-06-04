https://anlatilaninotesi.com.tr/20260604/milyarder-yatirimci-ray-dalio-1930lar-tarzi-finansal-baski-geliyor-tahvil-yerine-altin-guvenli-1106248005.html
Milyarder yatırımcı Ray Dalio: 1930’lar tarzı ‘finansal baskı’ geliyor, tahvil yerine altın güvenli
Milyarder yatırımcı Ray Dalio: 1930’lar tarzı ‘finansal baskı’ geliyor, tahvil yerine altın güvenli
Sputnik Türkiye
Amerikalı milyarder yatırımcı Ray Dalio, ABD’nin borç krizinde kritik eşiği aştığını ve geri dönüşün artık mümkün olmadığını söyledi. Ayrıntılar haberde...
2026-06-04T12:20+0300
2026-06-04T12:20+0300
2026-06-04T12:20+0300
ekonomi̇
ray dalio
abd
altın
çin
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/11/1099436524_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_a81d6ec8ee61414a6d07bc9f8d87f2e2.jpg
New York'ta yapılan Forbes Iconoclast Zirvesi’nde konuşan Dalio, “7 trilyon dolarlık federal harcama ile 5 trilyon dolarlık gelir arasındaki fark, ekonomiyi atardamarlardaki plak gibi sıkıştırıyor” dedi.Dalio’ya göre uzun vadeli faizler kısa vadeli faizlere göre yükseliyor. Bu, tahvil yatırımcılarının düşük reel getirilerden bıktığının klasik işareti. Uzmana göre "doların zayıflaması ve altının yükselmesi de bu tabloyu doğruluyor."Dalio, yeni Fed Başkanı Kevin Warsh’ın bağımsızlığına rağmen yakında tahvil piyasasından ciddi bir sınav alacağını öngörüyor. Bu sınavın sonucunun, Hazine ve Fed’in koordineli şekilde getirileri baskılaması, vergilerin artırılması ve enflasyonun kontrolsüz bırakılması şeklinde özetlenen ‘finansal baskı’ politikalarına yol açabileceğini ifade etti.ABD için Çin, yapay zeka ve Nvidia riskiDalio, borç sorununu jeopolitik risklerle de bağdaştırdı. Özellikle Çin’in “bir haftalık çip ihracat blokajı” ilan etme gücüne sahip olduğunu belirten Dalio, böyle bir adımın yapay zeka sektörünü çökertmeye yeteceğini söyledi. Tayvan merkezli üretim kapasitesine büyük ölçüde bağımlı olan Nvidia (NVDA) hisseleri, bu senaryoda en büyük risk altında.Dalio’nun altın önerisiDalio, önümüzdeki çalkantılı dönem için altın, diğer sert varlıklara yönelmeyi ve uzun vadeli ABD tahvillerindeki pozisyonları azaltmayı tavsiye ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260602/turk-lirasina-endeksli-stabil-kripto-paralar-dolardan-sonra-en-yaygin-kullanilanlar-oldu-1106198588.html
abd
çin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/11/1099436524_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_6146de9b02ddcbff9f26f853ab46c276.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ray dalio, abd, altın, çin
ray dalio, abd, altın, çin
Milyarder yatırımcı Ray Dalio: 1930’lar tarzı ‘finansal baskı’ geliyor, tahvil yerine altın güvenli
Amerikalı milyarder yatırımcı Ray Dalio, ABD’nin borç krizinde kritik eşiği aştığını ve geri dönüşün artık mümkün olmadığını söyledi. Ünlü yatırımcı, Federal Reserve’in yakın zamanda 1930’lardaki gibi yapay olarak düşük faiz politikasına yönelmek zorunda kalabileceğini belirtti.
New York'ta yapılan Forbes Iconoclast Zirvesi’nde konuşan Dalio, “7 trilyon dolarlık federal harcama ile 5 trilyon dolarlık gelir arasındaki fark, ekonomiyi atardamarlardaki plak gibi sıkıştırıyor” dedi.
Dalio’ya göre uzun vadeli faizler kısa vadeli faizlere göre yükseliyor. Bu, tahvil yatırımcılarının düşük reel getirilerden bıktığının klasik işareti. Uzmana göre "doların zayıflaması ve altının yükselmesi de bu tabloyu doğruluyor."
Dalio, yeni Fed Başkanı Kevin Warsh’ın bağımsızlığına rağmen yakında tahvil piyasasından ciddi bir sınav alacağını öngörüyor. Bu sınavın sonucunun, Hazine ve Fed’in koordineli şekilde getirileri baskılaması, vergilerin artırılması ve enflasyonun kontrolsüz bırakılması şeklinde özetlenen ‘finansal baskı’ politikalarına yol açabileceğini ifade etti.
ABD için Çin, yapay zeka ve Nvidia riski
Dalio, borç sorununu jeopolitik risklerle de bağdaştırdı. Özellikle Çin’in “bir haftalık çip ihracat blokajı” ilan etme gücüne sahip olduğunu belirten Dalio, böyle bir adımın yapay zeka sektörünü çökertmeye yeteceğini söyledi. Tayvan merkezli üretim kapasitesine büyük ölçüde bağımlı olan Nvidia (NVDA) hisseleri, bu senaryoda en büyük risk altında.
Dalio, önümüzdeki çalkantılı dönem için altın, diğer sert varlıklara yönelmeyi ve uzun vadeli ABD tahvillerindeki pozisyonları azaltmayı tavsiye ediyor.