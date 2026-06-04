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Milyarder yatırımcı Ray Dalio: 1930’lar tarzı ‘finansal baskı’ geliyor, tahvil yerine altın güvenli
Milyarder yatırımcı Ray Dalio: 1930’lar tarzı ‘finansal baskı’ geliyor, tahvil yerine altın güvenli
Sputnik Türkiye
Amerikalı milyarder yatırımcı Ray Dalio, ABD’nin borç krizinde kritik eşiği aştığını ve geri dönüşün artık mümkün olmadığını söyledi. Ayrıntılar haberde...
2026-06-04T12:20+0300
2026-06-04T12:20+0300
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New York'ta yapılan Forbes Iconoclast Zirvesi’nde konuşan Dalio, “7 trilyon dolarlık federal harcama ile 5 trilyon dolarlık gelir arasındaki fark, ekonomiyi atardamarlardaki plak gibi sıkıştırıyor” dedi.Dalio’ya göre uzun vadeli faizler kısa vadeli faizlere göre yükseliyor. Bu, tahvil yatırımcılarının düşük reel getirilerden bıktığının klasik işareti. Uzmana göre "doların zayıflaması ve altının yükselmesi de bu tabloyu doğruluyor."Dalio, yeni Fed Başkanı Kevin Warsh’ın bağımsızlığına rağmen yakında tahvil piyasasından ciddi bir sınav alacağını öngörüyor. Bu sınavın sonucunun, Hazine ve Fed’in koordineli şekilde getirileri baskılaması, vergilerin artırılması ve enflasyonun kontrolsüz bırakılması şeklinde özetlenen ‘finansal baskı’ politikalarına yol açabileceğini ifade etti.ABD için Çin, yapay zeka ve Nvidia riskiDalio, borç sorununu jeopolitik risklerle de bağdaştırdı. Özellikle Çin’in “bir haftalık çip ihracat blokajı” ilan etme gücüne sahip olduğunu belirten Dalio, böyle bir adımın yapay zeka sektörünü çökertmeye yeteceğini söyledi. Tayvan merkezli üretim kapasitesine büyük ölçüde bağımlı olan Nvidia (NVDA) hisseleri, bu senaryoda en büyük risk altında.Dalio’nun altın önerisiDalio, önümüzdeki çalkantılı dönem için altın, diğer sert varlıklara yönelmeyi ve uzun vadeli ABD tahvillerindeki pozisyonları azaltmayı tavsiye ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260602/turk-lirasina-endeksli-stabil-kripto-paralar-dolardan-sonra-en-yaygin-kullanilanlar-oldu-1106198588.html
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ray dalio, abd, altın, çin
ray dalio, abd, altın, çin

Milyarder yatırımcı Ray Dalio: 1930’lar tarzı ‘finansal baskı’ geliyor, tahvil yerine altın güvenli

12:20 04.06.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuşturFED
FED - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
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Amerikalı milyarder yatırımcı Ray Dalio, ABD’nin borç krizinde kritik eşiği aştığını ve geri dönüşün artık mümkün olmadığını söyledi. Ünlü yatırımcı, Federal Reserve’in yakın zamanda 1930’lardaki gibi yapay olarak düşük faiz politikasına yönelmek zorunda kalabileceğini belirtti.
New York'ta yapılan Forbes Iconoclast Zirvesi’nde konuşan Dalio, “7 trilyon dolarlık federal harcama ile 5 trilyon dolarlık gelir arasındaki fark, ekonomiyi atardamarlardaki plak gibi sıkıştırıyor” dedi.
Dalio’ya göre uzun vadeli faizler kısa vadeli faizlere göre yükseliyor. Bu, tahvil yatırımcılarının düşük reel getirilerden bıktığının klasik işareti. Uzmana göre "doların zayıflaması ve altının yükselmesi de bu tabloyu doğruluyor."
Dalio, yeni Fed Başkanı Kevin Warsh’ın bağımsızlığına rağmen yakında tahvil piyasasından ciddi bir sınav alacağını öngörüyor. Bu sınavın sonucunun, Hazine ve Fed’in koordineli şekilde getirileri baskılaması, vergilerin artırılması ve enflasyonun kontrolsüz bırakılması şeklinde özetlenen ‘finansal baskı’ politikalarına yol açabileceğini ifade etti.

ABD için Çin, yapay zeka ve Nvidia riski

Dalio, borç sorununu jeopolitik risklerle de bağdaştırdı. Özellikle Çin’in “bir haftalık çip ihracat blokajı” ilan etme gücüne sahip olduğunu belirten Dalio, böyle bir adımın yapay zeka sektörünü çökertmeye yeteceğini söyledi. Tayvan merkezli üretim kapasitesine büyük ölçüde bağımlı olan Nvidia (NVDA) hisseleri, bu senaryoda en büyük risk altında.

Dalio’nun altın önerisi

Dalio, önümüzdeki çalkantılı dönem için altın, diğer sert varlıklara yönelmeyi ve uzun vadeli ABD tahvillerindeki pozisyonları azaltmayı tavsiye ediyor.
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