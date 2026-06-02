Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
Türk lirasına endeksli stabil kripto paralar, dolardan sonra en yaygın kullanılanlar oldu
2026-06-02T18:24+0300
Para birimlerine endekslenen bir kripto para türü olan stablecoin'lerin (stabil kripto para) işlem hacmi son yıllarda hızla artarken, bu varlıklar ağırlıklı olarak kripto para alım satımında kullanılıyor ve ödeme aracı olarak henüz geniş çapta kabul görmüyor.
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
kripto para - Sputnik Türkiye, 1920, 02.06.2026
© Fotoğraf : Bu fotoğraf yapay zeka ile oluşturulmuştur
Kripto varlık ticaret platformu Zodia Markets, bugün ayaptığı açıklamada, Türk lirasına endeksli stablecoin'lerin geçen yıl şirket müşterileri arasında dolar sabitli tokenlardan sonra en yaygın kullanılan ikinci stablecoin türü olduğunu bildirdi.
Para birimlerine endekslenen bir kripto para türü olan stablecoin'lerin (stabil kripto para) işlem hacmi son yıllarda hızla artarken, bu varlıklar ağırlıklı olarak kripto para alım satımında kullanılıyor ve ödeme aracı olarak henüz geniş çapta kabul görmüyor.
Londra merkezli dijital varlık platformu Zodia Markets kurucu ortağı ve geçici CEO'su Nick Philpott, Reuters’ın haberine göre bir basın etkinliğinde yaptığı açıklamada:
"Geçen yıl stablecoin'ler açısından ikinci en büyük para birimimiz, bekleneceği üzere euro ya da herhangi bir G10 para birimi değil, Türk lirasıydı" dedi.

‘TRY işlemler daha uygundu’

Philpott, Türk lirasına endeksli bir stablecoin'in, müşteriler tarafından Zodia'nın banka hesabına muhabir bankacılık sistemi üzerinden Türk lirası göndermeye alternatif olarak kullanıldığını belirtti.
"Kısacası TRY stablecoin'leri daha hızlı sonuçlanıyordu, çok daha güvenilir şekilde takas ediliyordu, daha ucuzdu ve bunları aldığımız anda ya da en geç gün sonunda neredeyse hemen nakde çeviriyorduk" ifadelerini kullandı.
Zodia'nın verilerine göre şirket, 2025 yılında:
Dolar endeksli stablecoin'lerde 110.5 milyar dolar
Türk lirası endeksli stablecoin'lerde 3.4 milyar dolar
Euro endeksli stablecoin'lerde ise yalnızca on milyonlarca dolar seviyesinde işlem gerçekleştirdi.
Stablecoin piyasasına, dolaşımdaki dolar sabitli token miktarlarının sırasıyla 188 milyar dolar ve 76 milyar dolar olduğunu açıklayan El Salvador merkezli Tether ile ABD merkezli Circle hakim durumda.
