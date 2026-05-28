700 yıldır özel ellerde saklanıyordu: Kral Arthur el yazması açık artırmaya çıkıyor

2026-05-28T13:27+0300

Yaklaşık 700 yıldır özel koleksiyonlarda korunan, Kral Arthur efsanesine ait nadir bir ortaçağ el yazması bu yaz açık artırmaya çıkıyor.Christie’s müzayede evinde satışa sunulacak eser, 13. yüzyıl sonu ile 14. yüzyıl başı arasına tarihleniyor. “Clermont-Tonnerre Grail” olarak bilinen el yazması, Kral Arthur, Merlin ve Kutsal Kâse arayışına ilişkin en erken metinlerden biri olarak değerlendiriliyor.2 ila 3 milyon dolar arasında alıcı bulması bekleniyorEski Fransızca dilinde yazılmış metin, Lancelot-Grail döngüsüne ait bölümler içeriyor. 126 adet altın varaklı minyatürle süslenen el yazması, ortaçağ edebiyatı ve görsel sanatları açısından son derece nadir bir örnek olarak öne çıkıyor.Uzmanlara göre eser, Merlin’in farklı şekillere dönüşmesini ve Kral Arthur’un şövalyelerinin maceralarını tasvir eden görseller de içeriyor.El yazmasının 1290-1310 yılları arasında hazırlandığı ve bugüne kadar hiçbir zaman kamuya açık sergilenmediği belirtildi. Christie’s yetkilileri, eserin yaklaşık 2 milyon ila 2,7 milyon dolar arasında bir fiyata alıcı bulmasının beklendiğini açıkladı.Eserin deri üzerine yazıldığı, altın süslemelerle bezendiği ve 17. yüzyılda yeşil kadife bir ciltle yeniden kaplandığı aktarıldı. Üzerinde “Roman d'Artus” yazısı bulunduğu da ifade edildi.Christie’s Ortaçağ ve Rönesans el yazmaları direktörü Eugenio Donadoni, eserin “neredeyse bilinmeyen” ve son derece nadir bir parça olduğunu belirterek, bunun Batı kültürünü şekillendiren en önemli ortaçağ romanslarından biri olduğunu söyledi.Müzayede evi, eserin geçmişte bir şövalye, bir turnuva katılımcısı ve 20. yüzyılda iki dünya savaşında görev yapmış Jean Lebaudy gibi farklı sahipler tarafından korunduğunu açıkladı.Satışın 8 Temmuz’da Londra’da gerçekleştirileceği bildirildi.

