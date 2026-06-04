Mayıs enflasyonu yarın açıklanacak: Uzmandan emeklilerin temmuz zammı tahmini
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Milyonlarca emeklinin gözü temmuz ayında açıklanacak maaş zammı oranına çevrilirken, uzmanların yaptığı son hesaplamalar dikkat çekti. Enflasyon verileri üzerinden yapılan tahminlerde emekli maaşlarına yansıyacak olası artış oranları için yeni senaryolar gündeme geldi.
Emeklinin temmuz döneminde alacağı maaş artışının belirlenmesinde etkili olacak mayıs ayı enflasyon rakamları yarın duyurulacak.
Açıklanacak veriyle birlikte maaş zam oranlarına ilişkin hesaplamalar daha da netleşirken, kesin tablo ise 3 Temmuz'da ilan edilecek altı aylık enflasyon verilerinin ardından ortaya çıkacak.
Gazeteci Noyan Doğan, temmuz maaş zammı oranlarıyla ilgili tahminleri bugünkü köşe yazısında şöyle değerlendirdi:
Son 4 aylık verilere bakacak olursak, ocak-nisan döneminde enflasyon yüzde 14.64 olarak gerçekleşti. Buna göre de yılın ilk 4 ayında memur ve emeklileri için enflasyon farkı netleşmiş oldu. Emekli zamları için mayıs ve haziran enflasyonu bekleniyor. Merkez Bankası’nın anketlerine göre enflasyon mayıs ayında yüzde 1.82, haziran ayında da yüzde 1.52 olarak gerçekleşecek. Ancak piyasa beklentisi, bu oranların biraz daha üzerinde olacağı yönünde.
Memur emeklileri maaşlarına ocak-temmuz, temmuz-aralık olmak üzere senede iki kere zamlı alıyor. Zam oranları ise toplu sözleşmeye göre önceden belirleniyor; üzerine, geçmiş altı aylık enflasyondan kaynaklı fark oluşursa, bu fark maaş zammına yansıyor. Enflasyon farkının oranı da toplu sözleşmede yer alıyor. Toplu sözleşmeye göre memur ve memur emeklilerine 2026 Temmuz ayında uygulanacak zam oranı yüzde 7. Bunun üzerine enflasyon farkı eklenecek. Enflasyon farkı ile birlikte temmuz ayında memur ve emeklilerinin maaş zam oranı yüzde 15’lerde olacak.
SSK, Bağ-Kur, tarım emeklileri de ocak ve temmuz olmak üzere senede iki kere maaşlarını zamlı alıyor ve zam oranı da bir önceki altı aylık dönemde, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranına göre belirleniyor. Ocak-nisan dönemindeki 4 aylık enflasyona göre SSK, Bağ-Kur, tarım emeklileri için yüzde 14.64 zam kesin. Mayıs ve haziran enflasyonları da eklendiğinde temmuz ayında SSK, Bağ-Kur, tarım emeklileri yüzde 20’ye yakın maaş zammı alacak gibi gözüküyor.
Gelelim, emeklilerin en çok merak ettiği, en düşük emekli aylığı konusuna. En düşük emekli maaşı alan 4 milyon emeklinin gözü kulağı temmuz ayındaki artışta olacak. Son 8 yıldır her emekli maaş zammında en düşük emekli aylıkları da artırılıyor. En düşük emekli aylığı 2026 Ocak-Temmuz dönemi için 20 bin lira oldu. Benim tahminim temmuz ayında en düşük emekli aylığının 22 bin liraya yükseltileceği yönünde.