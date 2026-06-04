Mayıs enflasyonu yarın açıklanacak: Uzmandan emeklilerin temmuz zammı tahmini

SSK, Bağ-Kur, tarım emeklileri de ocak ve temmuz olmak üzere senede iki kere maaşlarını zamlı alıyor ve zam oranı da bir önceki altı aylık dönemde, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranına göre belirleniyor. Ocak-nisan dönemindeki 4 aylık enflasyona göre SSK, Bağ-Kur, tarım emeklileri için yüzde 14.64 zam kesin. Mayıs ve haziran enflasyonları da eklendiğinde temmuz ayında SSK, Bağ-Kur, tarım emeklileri yüzde 20’ye yakın maaş zammı alacak gibi gözüküyor.