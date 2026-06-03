Uzmanı açıkladı: 18 yaş altı sigortalıların emekliliği iptal mi edilecek?

Prim gün sayısı emeklilik için yetmeyenlerin bir tanıdığının şirketinde kendini sigortalı göstermesi, ölen babadan maaş alabilmek için boşanma yoluna gidilmesi, hamilelik döneminde sağlık hizmetlerinden yararlanabilmek ve doğum öncesi ile sonrasında iş göremezlik ödeneğinden faydalanmak için bir yerde çalışılıyor gösterilmesi, 18 yaşından küçüklerin aile işletmelerinde sigortalı yapılması gibi durumlar SGK’nın sürekli radarında. SGK, bunlara sahte sigortalılık diyor. Bu tür durumları tespit ettiğinde de bu kişilerin sigortalılıklarını ve prim günlerini iptal ediyor, ödenen primleri iade etmiyor, emekli olunmuşsa aylık kesiliyor, emeklilik iptal ediliyor, ödenen maaşlar faiziyle geri alınıyor. SGK, sahte sigortalı için hapis cezası istemiyle suç duyurusunda da bulunuyor. Ayrıca, kişiyi sahte sigortalı olarak gösteren işverene de ciddi tutarlarda ceza kesiliyor.