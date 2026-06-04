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Mahkeme kararını açıkladı: CHP İstanbul İl Kongresi davası reddedildi
Mahkeme kararını açıkladı: CHP İstanbul İl Kongresi davası reddedildi
Sputnik Türkiye
Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP’nin 8 Ekim 2023’te yapılan İstanbul İl Kongresi’nin iptaline ilişkin davayı reddetti. 04.06.2026, Sputnik Türkiye
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CHP'nin 8 Ekim 2023'te yapılan İstanbul İl Kongresi'nin iptaline ilişkin davayla ilgili Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi kararını açıkladı. Mahkeme, davayı davacıların feragat etmesi nedeniyle reddetti. Mahkeme, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nın iptaline yönelik istemi ise aynı konuda başka bir mahkemede derdest dava bulunduğu gerekçesiyle reddetti.38. Olağan Kurultayı'nın iptaline ilişkin kararını da açıkladıAnkara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, davacıların davadan feragat etmesi nedeniyle İstanbul İl Kongresi’nin iptaline yönelik başvuruyu reddetti. Mahkeme, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nın iptaline ilişkin talebi de değerlendirdi.Söz konusu istem, aynı konuda başka bir mahkemede açılmış ve görülmekte olan dava bulunması gerekçesiyle reddedildi. Kararla birlikte, İstanbul İl Kongresi’ne ilişkin dava feragat nedeniyle sonuçlanırken, 38. Olağan Kurultay’a yönelik iptal istemi de “derdest dava” gerekçesiyle kabul edilmedi.
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chp, ankara, i̇stanbul, chp i̇stanbul i̇l başkanlığı

Mahkeme kararını açıkladı: CHP İstanbul İl Kongresi davası reddedildi

12:51 04.06.2026 (güncellendi: 13:16 04.06.2026)
© AA / Fatih KurtCHP
CHP - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2026
© AA / Fatih Kurt
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Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP’nin 8 Ekim 2023’te yapılan İstanbul İl Kongresi’nin iptaline ilişkin davayı reddetti.
CHP'nin 8 Ekim 2023'te yapılan İstanbul İl Kongresi'nin iptaline ilişkin davayla ilgili Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi kararını açıkladı. Mahkeme, davayı davacıların feragat etmesi nedeniyle reddetti. Mahkeme, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nın iptaline yönelik istemi ise aynı konuda başka bir mahkemede derdest dava bulunduğu gerekçesiyle reddetti.

38. Olağan Kurultayı'nın iptaline ilişkin kararını da açıkladı

Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, davacıların davadan feragat etmesi nedeniyle İstanbul İl Kongresi’nin iptaline yönelik başvuruyu reddetti.
Mahkeme, CHP’nin 38. Olağan Kurultayı’nın iptaline ilişkin talebi de değerlendirdi.
Söz konusu istem, aynı konuda başka bir mahkemede açılmış ve görülmekte olan dava bulunması gerekçesiyle reddedildi. Kararla birlikte, İstanbul İl Kongresi’ne ilişkin dava feragat nedeniyle sonuçlanırken, 38. Olağan Kurultay’a yönelik iptal istemi de “derdest dava” gerekçesiyle kabul edilmedi.
Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2026
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