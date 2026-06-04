https://anlatilaninotesi.com.tr/20260604/lubnanla-sartli-ateskes-duyuruldu-israil-savunma-bakani-katz-isgalin-surecegini-soyledi-1106244314.html

Lübnan'la şartlı ateşkes duyuruldu: İsrail Savunma Bakanı Katz işgalin süreceğini söyledi

Lübnan'la şartlı ateşkes duyuruldu: İsrail Savunma Bakanı Katz işgalin süreceğini söyledi

Sputnik Türkiye

İsrail ile Lübnan arasında ABD arabuluculuğunda şartlı kapsamında ateşkes konusunda mutabakata varıldığı açıklanırken, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz... 04.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-04T11:04+0300

2026-06-04T11:04+0300

2026-06-04T11:04+0300

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İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, ABD arabuluculuğunda İsrail ile Lübnan arasında sağlandığı açıklanan şartlı kapsamlı ateşkese ilişkin yaptığı değerlendirmede, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki işgal ve saldırılarının süreceğini belirtti.ABD Dışişleri Bakanlığı, tarafların yürütülen müzakereler sonucunda kapsamlı ateşkes konusunda anlaşmaya vardığını duyurdu. Açıklamaya göre ateşkesin yürürlüğe girmesi, Hizbullah'ın saldırıları tamamen durdurmasına ve tüm unsurlarını Litani Nehri'nin güneyinden çekmesine bağlandı.Tarafların ayrıca Lübnan ordusunun belirli bölgelerde tek yetkili güç olarak görev yapacağı pilot bölgelerin oluşturulması konusunda da mutabık kaldığı bildirildi. ABD'nin kolaylaştırıcılığında siyasi ve güvenlik görüşmelerinin 22 Haziran haftasında yeniden başlaması planlanıyor.Katz: Lübnan'ın güneyine saldırılar sürecekAncak İsrail Savunma Bakanı Katz, ABD'de gerçekleştirilen dördüncü tur müzakerelerin ardından duyurulan ateşkese rağmen İsrail'in sahadaki askeri yaklaşımında değişiklik olmayacağını savundu.Katz, ateşkes düzenlemesinin Hizbullah'ın silahsızlandırılması ve Litani Nehri'nin kuzeyine çekilmesinin yanı sıra İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki varlığını ve "hareket özgürlüğünü" korumasını da içerdiğini öne sürdü.İsrailli bakan, Washington'un arabuluculuğunda sağlanan anlaşmanın Lübnan'ın güneyinde yürüttükleri operasyonların sonucu olduğunu iddia ederek, "Bu gerçeklik, Lübnan devleti ile bir barış anlaşmasına yol açabilir" ifadelerini kullandı.Öte yandan Hizbullah'tan ateşkes anlaşmasına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Tarafların anlaşmanın uygulanmasına yönelik ayrıntıları önümüzdeki dönemde yapılacak siyasi ve güvenlik görüşmelerinde ele alması bekleniyor.İsrail'den Lübnan'ın güneyindekilere: Evinize dönmeyinİsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı paylaşımda, Lübnan'ın güneyindeki saldırıların sürdüğünü ifade etti. Daha önceki saldırılar nedeniyle yerinden edilen bölge sakinlerine uyarıda bulunan Adraee, ikinci bir duyuruya kadar Zehrani Nehri'nin güneyine geçmemeleri çağrısında bulundu.Adraee, İsrail ordusunun güneyde Hizbullah'a ait olduğunu iddia ettiği tesis ve altyapıları hedef almaya devam ettiğini açıkladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260604/ortak-aciklama-yayimlandi-israil-ve-lubnan-anlasti--22-haziran-haftasinda-gorusme-1106238378.html

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