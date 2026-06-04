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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260604/kirimda-yolcu-trenine-iha-saldirisi-1-olu-3-yarali-1106242821.html
Kırım'da yolcu trenine İHA saldırısı: 1 Ölü, 3 Yaralı
Kırım'da yolcu trenine İHA saldırısı: 1 Ölü, 3 Yaralı
Sputnik Türkiye
Kırım’da bir yolcu trenine düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırısında 1 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı bildirildi. 04.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-04T10:17+0300
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ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
kırım
sergey aksenov
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
terör saldırısı
sivil kayıplar
sivil can kaybı
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Rusya Federasyonu’na bağlı Kırım Cumhuriyeti’nin lideri Sergey Aksenov, Ukrayna ordusuna ait bir İHA'nın Azovskoye'den Kerç yönüne seyretmekte olan bir yolcu trenini hedef aldığını açıkladı.Aksenov, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:Tren seferleri durdurulduSaldırının ardından acil durum ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, Kırım genelindeki tren seferlerinin teknik nedenlerden dolayı geçici olarak durdurulduğu belirtildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260604/ispanyol-parali-askerin-telefonundan-ukrayna-ordusuna-ait-gizli-bilgiler-cikti-1106242433.html
rusya
ukrayna
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rusya, ukrayna, kırım, sergey aksenov, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), terör saldırısı, sivil kayıplar, sivil can kaybı
rusya, ukrayna, kırım, sergey aksenov, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), terör saldırısı, sivil kayıplar, sivil can kaybı

Kırım'da yolcu trenine İHA saldırısı: 1 Ölü, 3 Yaralı

10:17 04.06.2026
© Sputnik / Pavel LisitsynRus ambulans
Rus ambulans - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2026
© Sputnik / Pavel Lisitsyn
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Kırım’da bir yolcu trenine düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırısında 1 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı bildirildi.
Rusya Federasyonu’na bağlı Kırım Cumhuriyeti’nin lideri Sergey Aksenov, Ukrayna ordusuna ait bir İHA'nın Azovskoye'den Kerç yönüne seyretmekte olan bir yolcu trenini hedef aldığını açıkladı.
Aksenov, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
“Düşman İHA'sının Azovskoye-Kerç seferini yapan yolcu trenine düzenlediği saldırı sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Yetkililer, mağdurlara gerekli tüm yardım ve desteği sağlayacak.”

Tren seferleri durduruldu

Saldırının ardından acil durum ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, Kırım genelindeki tren seferlerinin teknik nedenlerden dolayı geçici olarak durdurulduğu belirtildi.
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