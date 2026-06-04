https://anlatilaninotesi.com.tr/20260604/kirimda-yolcu-trenine-iha-saldirisi-1-olu-3-yarali-1106242821.html

Kırım'da yolcu trenine İHA saldırısı: 1 Ölü, 3 Yaralı

Kırım'da yolcu trenine İHA saldırısı: 1 Ölü, 3 Yaralı

Sputnik Türkiye

Kırım’da bir yolcu trenine düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırısında 1 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı bildirildi. 04.06.2026, Sputnik Türkiye

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ukrayna kri̇zi̇

rusya

ukrayna

kırım

sergey aksenov

i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

terör saldırısı

sivil kayıplar

sivil can kaybı

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Rusya Federasyonu’na bağlı Kırım Cumhuriyeti’nin lideri Sergey Aksenov, Ukrayna ordusuna ait bir İHA'nın Azovskoye'den Kerç yönüne seyretmekte olan bir yolcu trenini hedef aldığını açıkladı.Aksenov, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:Tren seferleri durdurulduSaldırının ardından acil durum ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, Kırım genelindeki tren seferlerinin teknik nedenlerden dolayı geçici olarak durdurulduğu belirtildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260604/ispanyol-parali-askerin-telefonundan-ukrayna-ordusuna-ait-gizli-bilgiler-cikti-1106242433.html

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rusya, ukrayna, kırım, sergey aksenov, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), terör saldırısı, sivil kayıplar, sivil can kaybı