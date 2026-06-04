Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260604/ispanyol-parali-askerin-telefonundan-ukrayna-ordusuna-ait-gizli-bilgiler-cikti-1106242433.html
İspanyol paralı askerin telefonundan Ukrayna ordusuna ait gizli bilgiler çıktı
İspanyol paralı askerin telefonundan Ukrayna ordusuna ait gizli bilgiler çıktı
Sputnik Türkiye
Harkov Bölgesinde ele geçirilen bir İspanyol paralı askerin cep telefonunda, Ukrayna ordusuna ait askeri üslerin ve istihbarat subaylarının bilgilerine... 04.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-04T09:54+0300
2026-06-04T09:54+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
ukrayna
harkov
i̇spanya
kolombiya
paralı asker
ukrayna savunma bakanlığı askeri i̇stihbarat dairesi (gur)
ukrayna ulusal muhafızları
sbu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/04/1106242132_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_9b119e8b2adfd7efe1130d626b82b540.jpg
Rusya’nın Donbass ve Ukrayna’daki özel askeri harekatı devam ederken Harkov cephesinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sputnik’e konuşan Rus güvenlik güçleri kaynakları, Kiev rejimi adına savaşan ‘Çakal’ kod adlı İspanyol paralı asker Perez Rodriguez’e ait bir cep telefonunun ele geçirildiğini duyurdu.Cihazın, Harkov sınır hattındaki başarısız bir sızma girişimi sırasındaesir alınan Kolombiya asıllı William Andreas Gallego Orozco tarafından Rus güçlerine teslim edildiği bildirildi.Gizli bilgiler ve koordinatlar ifşa olduGüvenlik kaynaklarından yapılan açıklamada, ele geçirilen cep telefonunda Ukrayna ordusuna ait kritik bilgilerin yer aldığı ifade edildi.Telefonda bulunan veriler arasında şunların yer aldığı aktarıldı:‘Bilgiler işlendikten sonra hedefler vuruldu’Rus güvenlik yetkilileri, telefondan elde edilen istihbaratın hızla analiz edildiğinibelirterek, “Elde edilen verilerin işlenmesi ve bölgede yapılan ek keşif faaliyetlerinin ardından, ifşa olan Ukrayna askeri hedefleri ateş altına alınarak imha edildi” açıklamasında bulundu.Rusya Savunma Bakanlığı, daha önce yaptığı pek çok açıklamada Kiev yönetiminin yabancı paralı askerleri cephe hattında ‘piyon’ olarak kullandığını açıklamıştı. Bölgeye para karşılığı savaşmaya gelen bazı yabancı ülke vatandaşları da yaptıkları açıklamalarda, Ukrayna ordusunun koordinasyon eksikliğinden ve cephe hattındaki hayatta kalma şansının düşüklüğünden şikayet etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260604/abdli-gazeteci-putinden-rus-vatandasligi-istedi-1106241825.html
rusya
ukrayna
harkov
i̇spanya
kolombiya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/04/1106242132_88:0:1193:829_1920x0_80_0_0_780617043d50ee9af0a96f8b4cb501e1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, ukrayna, harkov, i̇spanya, kolombiya, paralı asker, ukrayna savunma bakanlığı askeri i̇stihbarat dairesi (gur), ukrayna ulusal muhafızları, sbu
rusya, ukrayna, harkov, i̇spanya, kolombiya, paralı asker, ukrayna savunma bakanlığı askeri i̇stihbarat dairesi (gur), ukrayna ulusal muhafızları, sbu

İspanyol paralı askerin telefonundan Ukrayna ordusuna ait gizli bilgiler çıktı

09:54 04.06.2026
© FotoğrafKiev rejimi adına savaşan ‘Çakal’ kod adlı İspanyol paralı asker Perez Rodriguez’e ait belgeler ele geçirildi
Kiev rejimi adına savaşan ‘Çakal’ kod adlı İspanyol paralı asker Perez Rodriguez’e ait belgeler ele geçirildi - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2026
© Fotoğraf
Abone ol
Harkov Bölgesinde ele geçirilen bir İspanyol paralı askerin cep telefonunda, Ukrayna ordusuna ait askeri üslerin ve istihbarat subaylarının bilgilerine ulaşıldığı belirtildi.
Rusya’nın Donbass ve Ukrayna’daki özel askeri harekatı devam ederken Harkov cephesinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sputnik’e konuşan Rus güvenlik güçleri kaynakları, Kiev rejimi adına savaşan ‘Çakal’ kod adlı İspanyol paralı asker Perez Rodriguez’e ait bir cep telefonunun ele geçirildiğini duyurdu.
Cihazın, Harkov sınır hattındaki başarısız bir sızma girişimi sırasındaesir alınan Kolombiya asıllı William Andreas Gallego Orozco tarafından Rus güçlerine teslim edildiği bildirildi.

Gizli bilgiler ve koordinatlar ifşa oldu

Güvenlik kaynaklarından yapılan açıklamada, ele geçirilen cep telefonunda Ukrayna ordusuna ait kritik bilgilerin yer aldığı ifade edildi.
Telefonda bulunan veriler arasında şunların yer aldığı aktarıldı:
Harkov bölgesindeki Ukrayna Silahlı Kuvvetleri mevzilerinin haritaları ve koordinatları,
Harkov şehir merkezindeki Ukrayna Ulusal Muhafızları’na ait askeri tesislerin konumları,
Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Başdirektörlüğü (GUR) ve Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) bünyesinde görevli subayların isimleri ve iletişim bilgileri.

‘Bilgiler işlendikten sonra hedefler vuruldu’

Rus güvenlik yetkilileri, telefondan elde edilen istihbaratın hızla analiz edildiğinibelirterek, “Elde edilen verilerin işlenmesi ve bölgede yapılan ek keşif faaliyetlerinin ardından, ifşa olan Ukrayna askeri hedefleri ateş altına alınarak imha edildi” açıklamasında bulundu.
Rusya Savunma Bakanlığı, daha önce yaptığı pek çok açıklamada Kiev yönetiminin yabancı paralı askerleri cephe hattında ‘piyon’ olarak kullandığını açıklamıştı. Bölgeye para karşılığı savaşmaya gelen bazı yabancı ülke vatandaşları da yaptıkları açıklamalarda, Ukrayna ordusunun koordinasyon eksikliğinden ve cephe hattındaki hayatta kalma şansının düşüklüğünden şikayet etmişti.
ABD’li gazeteci Christopher Helali - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2026
DÜNYA
ABD'li gazeteci, Putin'den Rus vatandaşlığı istedi
09:31
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала