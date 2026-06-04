https://anlatilaninotesi.com.tr/20260604/ispanyol-parali-askerin-telefonundan-ukrayna-ordusuna-ait-gizli-bilgiler-cikti-1106242433.html

İspanyol paralı askerin telefonundan Ukrayna ordusuna ait gizli bilgiler çıktı

İspanyol paralı askerin telefonundan Ukrayna ordusuna ait gizli bilgiler çıktı

Sputnik Türkiye

Harkov Bölgesinde ele geçirilen bir İspanyol paralı askerin cep telefonunda, Ukrayna ordusuna ait askeri üslerin ve istihbarat subaylarının bilgilerine... 04.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-04T09:54+0300

2026-06-04T09:54+0300

2026-06-04T09:54+0300

ukrayna kri̇zi̇

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ukrayna

harkov

i̇spanya

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paralı asker

ukrayna savunma bakanlığı askeri i̇stihbarat dairesi (gur)

ukrayna ulusal muhafızları

sbu

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Rusya’nın Donbass ve Ukrayna’daki özel askeri harekatı devam ederken Harkov cephesinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sputnik’e konuşan Rus güvenlik güçleri kaynakları, Kiev rejimi adına savaşan ‘Çakal’ kod adlı İspanyol paralı asker Perez Rodriguez’e ait bir cep telefonunun ele geçirildiğini duyurdu.Cihazın, Harkov sınır hattındaki başarısız bir sızma girişimi sırasındaesir alınan Kolombiya asıllı William Andreas Gallego Orozco tarafından Rus güçlerine teslim edildiği bildirildi.Gizli bilgiler ve koordinatlar ifşa olduGüvenlik kaynaklarından yapılan açıklamada, ele geçirilen cep telefonunda Ukrayna ordusuna ait kritik bilgilerin yer aldığı ifade edildi.Telefonda bulunan veriler arasında şunların yer aldığı aktarıldı:‘Bilgiler işlendikten sonra hedefler vuruldu’Rus güvenlik yetkilileri, telefondan elde edilen istihbaratın hızla analiz edildiğinibelirterek, “Elde edilen verilerin işlenmesi ve bölgede yapılan ek keşif faaliyetlerinin ardından, ifşa olan Ukrayna askeri hedefleri ateş altına alınarak imha edildi” açıklamasında bulundu.Rusya Savunma Bakanlığı, daha önce yaptığı pek çok açıklamada Kiev yönetiminin yabancı paralı askerleri cephe hattında ‘piyon’ olarak kullandığını açıklamıştı. Bölgeye para karşılığı savaşmaya gelen bazı yabancı ülke vatandaşları da yaptıkları açıklamalarda, Ukrayna ordusunun koordinasyon eksikliğinden ve cephe hattındaki hayatta kalma şansının düşüklüğünden şikayet etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260604/abdli-gazeteci-putinden-rus-vatandasligi-istedi-1106241825.html

rusya

ukrayna

harkov

i̇spanya

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rusya, ukrayna, harkov, i̇spanya, kolombiya, paralı asker, ukrayna savunma bakanlığı askeri i̇stihbarat dairesi (gur), ukrayna ulusal muhafızları, sbu