https://anlatilaninotesi.com.tr/20260604/kalca-dolgusu-ameliyati-sonrasinda-hayatini-kaybetti-doktorun-ayni-suctan-daha-once-de-yargilandigi-1106246823.html

Kalça dolgusu ameliyatı sonrasında hayatını kaybetti: Doktorun aynı suçtan daha önce de yargılandığı ortaya çıktı

Kalça dolgusu ameliyatı sonrasında hayatını kaybetti: Doktorun aynı suçtan daha önce de yargılandığı ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

İzmir'de kalça dolgusu ameliyatı sonrasında hayatını kaybeden kadının ölümüyle ilgili 1'i doktor 6 kişi hakkında dava açıldı. Operasyonu yapan doktorun daha... 04.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-04T11:47+0300

2026-06-04T11:47+0300

2026-06-04T11:47+0300

sağlik

karşıyaka

i̇zmir

estetik

estetik operasyon

estetik cerrahi

estetik ameliyat

hayatını kaybetti

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/15/1099546027_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_aee81a3365bc369f5ad41cb37e6a01ef.jpg

İzmir Karşıyaka'da kalça dolgusu işlemi sonrasında hayatını kaybeden Melike Çiftçi'nin ölümüyle ilgili soruşturma tamamlandı. 1'i doktor 6 kişi hakkında "bilinçli taksirle ölüme neden olma" ve "suçluyu kayırma" suçlarından hapis cezalarına çarptırılmaları istemiyle dava açıldı. Sanık doktor Ö.Ö.'nün, operasyonu ameliyat yapılma izni olmayan kurs niteliğindeki işyerinde yaptığı belirtilirken, İstanbul'da başka bir kadının kalça dolgusu operasyonunun ardından hayatını kaybetmesine ilişkin davada da yargılandığı ve ceza aldığı ortaya çıktı.Kalça dolgusuna bağlı yağ embolisi nedeniyle hayatını kaybettiKarşıyaka ilçesi Bostanlı Mahallesi'nde 29 Ekim 2024'te estetik operasyon yaptıran Melike Çiftçi'nin (59) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesi üzerine Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma yürütüldü. Hazırlanan iddianamede otopsi raporunda Çiftçi'nin ölümünün kalça dolgusu işlemine bağlı gelişen yağ embolisi (silisyum içerikli madde enjeksiyonunda ileri gelen) sonucu meydana geldiğine yer verildi.Operasyonu güzellik kursunda yaptıMaktulün sanık doktor Ö.Ö. (60) ile görüştüğü, Ö.Ö'nün estetik işlemini kardeşi sanık K.Ö. adına kayıtlı estetisyenlik ve güzellik uzmanlığı kursunda gerçekleştirdiği belirtildi. İddianamede ifadesine yer verilen tanık M.S, sanık Ö.Ö'nün kendisine de dolgu işlemi yaptığını, kurs yerini estetik operasyon yapmak için kullandığını öne sürdü. İddianamede şu tespitlere yer verildi:İş yerinde bulunan diğer 4 sanığın, maktule yapılan işlemden haberdar olmalarına rağmen bunu gizleyerek çelişkili beyanda bulunduklarının değerlendirildiği kaydedildi.Doktor için 9 yıl hapis istendi İddianamede, sanıklar doktor Ö.Ö. ile kardeşi iş yeri sahibi K.Ö. hakkında "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 2'şer yıl 8'er aydan 9'ar yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.Diğer 4 sanık hakkında ise "suçluyu kayırma" suçundan 6'şar aydan 5'er yıla kadar hapis cezası talep edildi.İş yerinin bulunduğu binanın güvenlik kamerası ile KGYS kamerası kayıtları da dosyada yer aldı. Görüntülerde, Melike Çiftçi'nin operasyon yaptırmak için iş yerine gelmesi, bir süre sonra ise fenalaşmasının ardından çalışanlarca kucaklanarak binadan çıkarılması ve bir otomobile bindirilmesi, otomobilin hareket etmesinin ardından Ö.Ö'nün kurs yerine dönmesi, bir müddet sonra ayrılması bulunuyor.Doktor aynı suçtan daha önce de yargılanmışSanık doktor Ö.Ö'nün, İstanbul Beylikdüzü'nde 19 Eylül 2020'de Kübra Boyraz'ın kalça dolgusu operasyonunun ardından hayatını kaybetmesine ilişkin davada da yargılandığı, sanığa 14 Temmuz 2023'te "taksirle bir kişinin ölümüne neden olma" suçundan 6 yıl hapis cezası verildiği, bu kararın da 19 Mart 2024'te istinafça onandığı, temyiz için Yargıtay'a gönderildiği öğrenildi.-

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/sosyal-medya-fenomeni-dilan-polatin-korumasi-silahli-saldirida-hayatini-kaybetti-1106227932.html

i̇zmir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

karşıyaka, i̇zmir, estetik, estetik operasyon, estetik cerrahi, estetik ameliyat, hayatını kaybetti