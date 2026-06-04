https://anlatilaninotesi.com.tr/20260604/kalca-dolgusu-ameliyati-sonrasinda-hayatini-kaybetti-doktorun-ayni-suctan-daha-once-de-yargilandigi-1106246823.html
Kalça dolgusu ameliyatı sonrasında hayatını kaybetti: Doktorun aynı suçtan daha önce de yargılandığı ortaya çıktı
Kalça dolgusu ameliyatı sonrasında hayatını kaybetti: Doktorun aynı suçtan daha önce de yargılandığı ortaya çıktı
Sputnik Türkiye
İzmir'de kalça dolgusu ameliyatı sonrasında hayatını kaybeden kadının ölümüyle ilgili 1'i doktor 6 kişi hakkında dava açıldı. Operasyonu yapan doktorun daha... 04.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-04T11:47+0300
2026-06-04T11:47+0300
2026-06-04T11:47+0300
sağlik
karşıyaka
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estetik
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estetik cerrahi
estetik ameliyat
hayatını kaybetti
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İzmir Karşıyaka'da kalça dolgusu işlemi sonrasında hayatını kaybeden Melike Çiftçi'nin ölümüyle ilgili soruşturma tamamlandı. 1'i doktor 6 kişi hakkında "bilinçli taksirle ölüme neden olma" ve "suçluyu kayırma" suçlarından hapis cezalarına çarptırılmaları istemiyle dava açıldı. Sanık doktor Ö.Ö.'nün, operasyonu ameliyat yapılma izni olmayan kurs niteliğindeki işyerinde yaptığı belirtilirken, İstanbul'da başka bir kadının kalça dolgusu operasyonunun ardından hayatını kaybetmesine ilişkin davada da yargılandığı ve ceza aldığı ortaya çıktı.Kalça dolgusuna bağlı yağ embolisi nedeniyle hayatını kaybettiKarşıyaka ilçesi Bostanlı Mahallesi'nde 29 Ekim 2024'te estetik operasyon yaptıran Melike Çiftçi'nin (59) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesi üzerine Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma yürütüldü. Hazırlanan iddianamede otopsi raporunda Çiftçi'nin ölümünün kalça dolgusu işlemine bağlı gelişen yağ embolisi (silisyum içerikli madde enjeksiyonunda ileri gelen) sonucu meydana geldiğine yer verildi.Operasyonu güzellik kursunda yaptıMaktulün sanık doktor Ö.Ö. (60) ile görüştüğü, Ö.Ö'nün estetik işlemini kardeşi sanık K.Ö. adına kayıtlı estetisyenlik ve güzellik uzmanlığı kursunda gerçekleştirdiği belirtildi. İddianamede ifadesine yer verilen tanık M.S, sanık Ö.Ö'nün kendisine de dolgu işlemi yaptığını, kurs yerini estetik operasyon yapmak için kullandığını öne sürdü. İddianamede şu tespitlere yer verildi:İş yerinde bulunan diğer 4 sanığın, maktule yapılan işlemden haberdar olmalarına rağmen bunu gizleyerek çelişkili beyanda bulunduklarının değerlendirildiği kaydedildi.Doktor için 9 yıl hapis istendi İddianamede, sanıklar doktor Ö.Ö. ile kardeşi iş yeri sahibi K.Ö. hakkında "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 2'şer yıl 8'er aydan 9'ar yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.Diğer 4 sanık hakkında ise "suçluyu kayırma" suçundan 6'şar aydan 5'er yıla kadar hapis cezası talep edildi.İş yerinin bulunduğu binanın güvenlik kamerası ile KGYS kamerası kayıtları da dosyada yer aldı. Görüntülerde, Melike Çiftçi'nin operasyon yaptırmak için iş yerine gelmesi, bir süre sonra ise fenalaşmasının ardından çalışanlarca kucaklanarak binadan çıkarılması ve bir otomobile bindirilmesi, otomobilin hareket etmesinin ardından Ö.Ö'nün kurs yerine dönmesi, bir müddet sonra ayrılması bulunuyor.Doktor aynı suçtan daha önce de yargılanmışSanık doktor Ö.Ö'nün, İstanbul Beylikdüzü'nde 19 Eylül 2020'de Kübra Boyraz'ın kalça dolgusu operasyonunun ardından hayatını kaybetmesine ilişkin davada da yargılandığı, sanığa 14 Temmuz 2023'te "taksirle bir kişinin ölümüne neden olma" suçundan 6 yıl hapis cezası verildiği, bu kararın da 19 Mart 2024'te istinafça onandığı, temyiz için Yargıtay'a gönderildiği öğrenildi.-
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/sosyal-medya-fenomeni-dilan-polatin-korumasi-silahli-saldirida-hayatini-kaybetti-1106227932.html
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karşıyaka, i̇zmir, estetik, estetik operasyon, estetik cerrahi, estetik ameliyat, hayatını kaybetti
karşıyaka, i̇zmir, estetik, estetik operasyon, estetik cerrahi, estetik ameliyat, hayatını kaybetti
Kalça dolgusu ameliyatı sonrasında hayatını kaybetti: Doktorun aynı suçtan daha önce de yargılandığı ortaya çıktı
İzmir'de kalça dolgusu ameliyatı sonrasında hayatını kaybeden kadının ölümüyle ilgili 1'i doktor 6 kişi hakkında dava açıldı. Operasyonu yapan doktorun daha önce de aynı suçtan yargılandığı ortaya çıktı.
İzmir Karşıyaka'da kalça dolgusu işlemi sonrasında hayatını kaybeden Melike Çiftçi'nin ölümüyle ilgili soruşturma tamamlandı. 1'i doktor 6 kişi hakkında "bilinçli taksirle ölüme neden olma" ve "suçluyu kayırma" suçlarından hapis cezalarına çarptırılmaları istemiyle dava açıldı. Sanık doktor Ö.Ö.'nün, operasyonu ameliyat yapılma izni olmayan kurs niteliğindeki işyerinde yaptığı belirtilirken, İstanbul'da başka bir kadının kalça dolgusu operasyonunun ardından hayatını kaybetmesine ilişkin davada da yargılandığı ve ceza aldığı ortaya çıktı.
Kalça dolgusuna bağlı yağ embolisi nedeniyle hayatını kaybetti
Karşıyaka ilçesi Bostanlı Mahallesi'nde 29 Ekim 2024'te estetik operasyon yaptıran Melike Çiftçi'nin (59) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesi üzerine Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma yürütüldü. Hazırlanan iddianamede otopsi raporunda Çiftçi'nin ölümünün kalça dolgusu işlemine bağlı gelişen yağ embolisi (silisyum içerikli madde enjeksiyonunda ileri gelen) sonucu meydana geldiğine yer verildi.
Operasyonu güzellik kursunda yaptı
Maktulün sanık doktor Ö.Ö. (60) ile görüştüğü, Ö.Ö'nün estetik işlemini kardeşi sanık K.Ö. adına kayıtlı estetisyenlik ve güzellik uzmanlığı kursunda gerçekleştirdiği belirtildi. İddianamede ifadesine yer verilen tanık M.S, sanık Ö.Ö'nün kendisine de dolgu işlemi yaptığını, kurs yerini estetik operasyon yapmak için kullandığını öne sürdü. İddianamede şu tespitlere yer verildi:
"Ö.Ö'nün, maktule kalça dolgusu işlemleri yaptığı, şüphelinin bu işlemi ameliyathane vasfına haiz olmayan, operasyonel işlemler yapılmasına ilişkin izni olmayan, eğitim kursu vasfındaki iş yerinde yaptığı, bu nedenle şüphelinin eyleminin basit taksir olarak değerlendirilemeyeceği, kaldı ki şüpheli hakkında taksirle yaralama, Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu ile Tababet ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunu'na muhalefet suçlarına ilişkin birden fazla dosyanın olduğunun, bu nedenle yaptığı işlem neticesinde meydana gelen ölüm olayında bilinçli taksir düzeyinde kusurunun olduğunun kabulünün gerektiği anlaşılmaktadır."
İş yerinde bulunan diğer 4 sanığın, maktule yapılan işlemden haberdar olmalarına rağmen bunu gizleyerek çelişkili beyanda bulunduklarının değerlendirildiği kaydedildi.
Doktor için 9 yıl hapis istendi
İddianamede, sanıklar doktor Ö.Ö. ile kardeşi iş yeri sahibi K.Ö. hakkında "bilinçli taksirle ölüme neden olma" suçundan 2'şer yıl 8'er aydan 9'ar yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.
Diğer 4 sanık hakkında ise "suçluyu kayırma" suçundan 6'şar aydan 5'er yıla kadar hapis cezası talep edildi.
İş yerinin bulunduğu binanın güvenlik kamerası ile KGYS kamerası kayıtları da dosyada yer aldı. Görüntülerde, Melike Çiftçi'nin operasyon yaptırmak için iş yerine gelmesi, bir süre sonra ise fenalaşmasının ardından çalışanlarca kucaklanarak binadan çıkarılması ve bir otomobile bindirilmesi, otomobilin hareket etmesinin ardından Ö.Ö'nün kurs yerine dönmesi, bir müddet sonra ayrılması bulunuyor.
Doktor aynı suçtan daha önce de yargılanmış
Sanık doktor Ö.Ö'nün, İstanbul Beylikdüzü'nde 19 Eylül 2020'de Kübra Boyraz'ın kalça dolgusu operasyonunun ardından hayatını kaybetmesine ilişkin davada da yargılandığı, sanığa 14 Temmuz 2023'te "taksirle bir kişinin ölümüne neden olma" suçundan 6 yıl hapis cezası verildiği, bu kararın da 19 Mart 2024'te istinafça onandığı, temyiz için Yargıtay'a gönderildiği öğrenildi.