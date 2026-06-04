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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260604/kahve-fiyatlarinda-sert-dusus-libre-18-ayin-en-dusuk-seviyesine-indi-1106263770.html
Kahve fiyatlarında sert düşüş: Libre 18 ayın en düşük seviyesine indi
Kahve fiyatlarında sert düşüş: Libre 18 ayın en düşük seviyesine indi
Sputnik Türkiye
Kahvenin libresi, Brezilya'da rekor seviyede hasat beklentisi ve küresel arz fazlası öngörüleriyle 2.49 dolara kadar gerileyerek Kasım 2024'ten bu yana en... 04.06.2026, Sputnik Türkiye
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ABD Tarım Bakanlığı, Brezilya'nın 2026-2027 kahve üretiminin yüzde 14 artışla 71.9 milyon torbaya ulaşacağını tahmin ederken, Vietnam'daki güçlü ihracat da fiyatlar üzerindeki baskıyı artırdı.Kahvenin libre fiyatı, yıl başından bu yana yüzde 28'i aşan düşüşle 2.49 dolara kadar gerileyerek Kasım 2024'ten bu yana en düşük seviyeye indi.Uzmanlar, Brezilya'daki yüksek rekolte beklentisinin küresel üretim fazlasını 9 milyon torbanın üzerine çıkarabileceğini belirterek, artan arz ve zayıflayan talebin fiyatları aşağı çektiğini ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260519/bilim-insanlari-acikladi-kahve-gercekten-tansiyonu-yukseltiyor-mu-1105851485.html
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kahve, filtre kahve , kahve falı, kahve zincirleri, kahve makinesi, kahve arabica, kahve çekirdeği
kahve, filtre kahve , kahve falı, kahve zincirleri, kahve makinesi, kahve arabica, kahve çekirdeği

Kahve fiyatlarında sert düşüş: Libre 18 ayın en düşük seviyesine indi

20:21 04.06.2026 (güncellendi: 20:22 04.06.2026)
© AAKahve
Kahve - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2026
© AA
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Kahvenin libresi, Brezilya'da rekor seviyede hasat beklentisi ve küresel arz fazlası öngörüleriyle 2.49 dolara kadar gerileyerek Kasım 2024'ten bu yana en düşük seviyesini gördü.
ABD Tarım Bakanlığı, Brezilya'nın 2026-2027 kahve üretiminin yüzde 14 artışla 71.9 milyon torbaya ulaşacağını tahmin ederken, Vietnam'daki güçlü ihracat da fiyatlar üzerindeki baskıyı artırdı.
Kahvenin libre fiyatı, yıl başından bu yana yüzde 28'i aşan düşüşle 2.49 dolara kadar gerileyerek Kasım 2024'ten bu yana en düşük seviyeye indi.
Uzmanlar, Brezilya'daki yüksek rekolte beklentisinin küresel üretim fazlasını 9 milyon torbanın üzerine çıkarabileceğini belirterek, artan arz ve zayıflayan talebin fiyatları aşağı çektiğini ifade etti.
kahve - Sputnik Türkiye, 1920, 19.05.2026
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