https://anlatilaninotesi.com.tr/20260604/kahve-fiyatlarinda-sert-dusus-libre-18-ayin-en-dusuk-seviyesine-indi-1106263770.html

Kahve fiyatlarında sert düşüş: Libre 18 ayın en düşük seviyesine indi

Kahve fiyatlarında sert düşüş: Libre 18 ayın en düşük seviyesine indi

Sputnik Türkiye

Kahvenin libresi, Brezilya'da rekor seviyede hasat beklentisi ve küresel arz fazlası öngörüleriyle 2.49 dolara kadar gerileyerek Kasım 2024'ten bu yana en... 04.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-04T20:21+0300

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ABD Tarım Bakanlığı, Brezilya'nın 2026-2027 kahve üretiminin yüzde 14 artışla 71.9 milyon torbaya ulaşacağını tahmin ederken, Vietnam'daki güçlü ihracat da fiyatlar üzerindeki baskıyı artırdı.Kahvenin libre fiyatı, yıl başından bu yana yüzde 28'i aşan düşüşle 2.49 dolara kadar gerileyerek Kasım 2024'ten bu yana en düşük seviyeye indi.Uzmanlar, Brezilya'daki yüksek rekolte beklentisinin küresel üretim fazlasını 9 milyon torbanın üzerine çıkarabileceğini belirterek, artan arz ve zayıflayan talebin fiyatları aşağı çektiğini ifade etti.

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