https://anlatilaninotesi.com.tr/20260519/bilim-insanlari-acikladi-kahve-gercekten-tansiyonu-yukseltiyor-mu-1105851485.html
Bilim insanları açıkladı: Kahve gerçekten tansiyonu yükseltiyor mu?
Bilim insanları açıkladı: Kahve gerçekten tansiyonu yükseltiyor mu?
Sputnik Türkiye
Yeni araştırmalar, kahvenin kısa süreli olarak tansiyonu yükseltebildiğini, ancak düzenli tüketimin tek başına yüksek tansiyon riskini artırmadığını ortaya... 19.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-19T13:10+0300
2026-05-19T13:10+0300
2026-05-19T13:10+0300
sağlik
kahve
tansiyon
kalp damar hastalığı
kafein
araştırma
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/13/1089436816_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_855da2a5e0e422ad8fa04b79f714b973.jpg
Kahve yıllardır kalp sağlığı üzerindeki etkileri nedeniyle tartışılıyor. Araştırmacılar, özellikle kahvede bulunan kafein ve bazı doğal bileşiklerin damar sistemi üzerindeki etkilerini inceledi.Çalışmalara göre kahve, bazı kişilerde kısa süreli tansiyon yükselmesine yol açabiliyor. Ancak uzun vadede kahve tüketimiyle yüksek tansiyon arasında doğrudan bağlantı bulunmadığı aktarıldı.Kahve tansiyonu neden yükseltiyor?Bilim insanları, kahvedeki kafeinin kalp atış hızını artırabildiğini ve damarların daralmasına yol açarak tansiyonu geçici şekilde yükseltebildiğini belirtti. Araştırmalara göre kafein seviyeleri kahve içildikten yaklaşık 30 dakika ile 2 saat arasında zirveye ulaşıyor.Bilim insanları, etkinin kişiden kişiye değiştiğini ifade etti. Genetik yapı, yaş ve kişinin düzenli kahve tüketip tüketmediğinin bu süreçte önemli rol oynadığı belirtildi. Araştırmalarda kahve sonrası sistolik tansiyonda 3 ila 15 puan arasında artış görülebildiği aktarıldı.Araştırmalarda dikkat çeken sonuç 315 binden fazla kişinin incelendiği geniş kapsamlı bir araştırmada, kahve tüketimi ile yüksek tansiyon gelişimi arasında net bağlantı bulunmadı. Araştırmacılar, cinsiyet, kahve miktarı, kafeinli veya kafeinsiz tüketim gibi farklı değişkenlerin sonucu değiştirmediğini belirtti.Ancak Japonya’da yapılan ayrı bir çalışmada dikkat çeken sonuç ortaya çıktı. Çok yüksek tansiyona sahip kişiler arasında günde iki fincan veya daha fazla kahve tüketenlerde, kalp-damar hastalıklarından ölüm riskinin iki kat arttığı görüldü. Bilim insanları, özellikle ileri seviyede yüksek tansiyonu bulunan kişilerin kahve tüketimi konusunda doktorlarına danışması gerektiğini ifade etti.Kahvede sadece kafein yokAraştırmacılar, kahvenin yüzlerce farklı doğal bileşik içerdiğini belirtti.Bunlar arasında bulunan bazı maddelerin damarların daha iyi çalışmasına yardımcı olabileceği ve tansiyon üzerinde olumlu etkiler gösterebileceği aktarıldı.Bilim insanları, ölçülü kahve tüketiminin çoğu insan için ciddi risk oluşturmadığını ancak aşırı tüketimin özellikle kalp ve tansiyon sorunu yaşayan kişiler için dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260519/karpuz-hakkinda-dikkat-ceken-kesif-faydasi-sanilandan-buyuk-cikti-1105849717.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/13/1089436816_3:0:651:486_1920x0_80_0_0_85a9fa13ec37c1a126ea04bcd2b90020.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
kahve, tansiyon, kalp damar hastalığı, kafein, araştırma
kahve, tansiyon, kalp damar hastalığı, kafein, araştırma
Bilim insanları açıkladı: Kahve gerçekten tansiyonu yükseltiyor mu?
Yeni araştırmalar, kahvenin kısa süreli olarak tansiyonu yükseltebildiğini, ancak düzenli tüketimin tek başına yüksek tansiyon riskini artırmadığını ortaya koydu. Bilim insanları, asıl kritik noktanın tüketim miktarı ve kişinin sağlık durumu olduğunu belirtti.
Kahve yıllardır kalp sağlığı üzerindeki etkileri nedeniyle tartışılıyor. Araştırmacılar, özellikle kahvede bulunan kafein ve bazı doğal bileşiklerin damar sistemi üzerindeki etkilerini inceledi.
Çalışmalara göre kahve, bazı kişilerde kısa süreli tansiyon yükselmesine yol açabiliyor. Ancak uzun vadede kahve tüketimiyle yüksek tansiyon arasında doğrudan bağlantı bulunmadığı aktarıldı.
Kahve tansiyonu neden yükseltiyor?
Bilim insanları, kahvedeki kafeinin kalp atış hızını artırabildiğini ve damarların daralmasına yol açarak tansiyonu geçici şekilde yükseltebildiğini belirtti. Araştırmalara göre kafein seviyeleri kahve içildikten yaklaşık 30 dakika ile 2 saat arasında zirveye ulaşıyor.
Bilim insanları, etkinin kişiden kişiye değiştiğini ifade etti. Genetik yapı, yaş ve kişinin düzenli kahve tüketip tüketmediğinin bu süreçte önemli rol oynadığı belirtildi. Araştırmalarda kahve sonrası sistolik tansiyonda 3 ila 15 puan arasında artış görülebildiği aktarıldı.
Araştırmalarda dikkat çeken sonuç
315 binden fazla kişinin incelendiği geniş kapsamlı bir araştırmada, kahve tüketimi ile yüksek tansiyon gelişimi arasında net bağlantı bulunmadı. Araştırmacılar, cinsiyet, kahve miktarı, kafeinli veya kafeinsiz tüketim gibi farklı değişkenlerin sonucu değiştirmediğini belirtti.
Ancak Japonya’da yapılan ayrı bir çalışmada dikkat çeken sonuç ortaya çıktı. Çok yüksek tansiyona sahip kişiler arasında günde iki fincan veya daha fazla kahve tüketenlerde, kalp-damar hastalıklarından ölüm riskinin iki kat arttığı görüldü. Bilim insanları, özellikle ileri seviyede yüksek tansiyonu bulunan kişilerin kahve tüketimi konusunda doktorlarına danışması gerektiğini ifade etti.
Kahvede sadece kafein yok
Araştırmacılar, kahvenin yüzlerce farklı doğal bileşik içerdiğini belirtti.
Bunlar arasında bulunan bazı maddelerin damarların daha iyi çalışmasına yardımcı olabileceği ve tansiyon üzerinde olumlu etkiler gösterebileceği aktarıldı.
Bilim insanları, ölçülü kahve tüketiminin çoğu insan için ciddi risk oluşturmadığını ancak aşırı tüketimin özellikle kalp ve tansiyon sorunu yaşayan kişiler için dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.