https://anlatilaninotesi.com.tr/20260604/irandan-hizbullah-aciklamasi-israilin-savas-oncesi-pozisyonlara-cekilmesi-talep-ediliyor-1106252916.html

İran’dan Hizbullah açıklaması: İsrail’in savaş öncesi pozisyonlara çekilmesi talep ediliyor

İran’dan Hizbullah açıklaması: İsrail’in savaş öncesi pozisyonlara çekilmesi talep ediliyor

Sputnik Türkiye

İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani, Lübnan’daki temel talebin İsrail’in savaş öncesi pozisyonlarına geri çekilmesi olduğunu söyledi... 04.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-04T14:05+0300

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2026-06-04T14:06+0300

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i̇srail

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İran, Lübnan’daki gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, Hizbullah’ın temel talebinin İsrail’in çatışmaların başlamasından önce kontrol ettiği bölgelere geri çekilmesi olduğunu bildirdi.İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı İsmail Kaani, devlet medyasına göre yaptığı açıklamada, Lübnan’daki Hizbullah güçlerinin İsrail’in savaş öncesi pozisyonlarına dönmesini istediğini ileri sürdü.Kaani, “Lübnan’daki savaşçıların direnişlerinin sonuçlarını yakında göreceğini” ifade ederken, Lübnan’daki direnişi desteklemenin tüm Müslümanların görevi olduğunu savundu. Lübnan Cumhurbaşkanı: Ateşkes bir gün içinde yürürlüğe girebilirÖte yandan Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, yerel basına yaptığı açıklamasında, ABD arabuluculuğunda varılan ateşkesin, tüm ilgili tarafların onaylamasından sonraki 24 saat içinde yürürlüğe girebileceğini belirtti.Avn, İsrail ile üzerinde uzlaşı sağlanan şartlı ateşkes anlaşmasının kritik bir dönüm noktası olduğunu belirterek bunun "son fırsat" niteliği taşıdığını belirtti. İsrail: Lübnan'ın güneyine saldırılar devam edecekİsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah kuvvetlerine yönelik saldırıların devam edeceğini söyledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260604/ortak-aciklama-yayimlandi-israil-ve-lubnan-anlasti--22-haziran-haftasinda-gorusme-1106238378.html

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