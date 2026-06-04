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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260604/ibb-davasindaki-jandarmalara-dogum-gunu-pankarti-sorusturmasi-1106251970.html
İBB davasındaki jandarmalara doğum günü pankartı soruşturması
İBB davasındaki jandarmalara doğum günü pankartı soruşturması
Sputnik Türkiye
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk davasının dünkü duruşmasında Ekrem İmamoğlu'nun doğum günü nedeniyle salonda "İyi ki doğdun" pankartı... 04.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-04T14:17+0300
2026-06-04T14:17+0300
türki̇ye
türkiye
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
doğum günü
ekrem i̇mamoğlu
soruşturma
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"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin 68'i tutuklu 414 sanığın yargılandığı davanın 44. duruşması görüldü.İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda yapılan duruşmaya, tutuklanmalarının ardından görevlerinden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, eski CHP milletvekili Aykut Erdoğdu, İBB Başkanı Danışmanı ve MEDYA AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş ve İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın da aralarında bulunduğu bazı tutuklu sanıklar katıldı.Bir kısım tutuksuz sanıklar ile avukatların da geldiği duruşmada, CHP'li bazı milletvekilleri ile tutuklu sanıkların yakınları izleyici olarak yer aldı.Bu arada Ekrem İmamoğlu salona girince, doğum günü olması nedeniyle izleyiciler ellerindeki "iyi ki doğdun" yazılı kağıtları kaldırdı.Öte yandan Ekrem İmamoğlu'nun fotoğrafının basılı olduğu posteri havaya kaldıran bir seyirciye de jandarma ekipleri müdahale ederek izin vermedi.Erdinç Çolak fenalaştıDuruşmada, tutuklu sanık Kültür AŞ Bilgi Teknolojileri Müdürü Erdinç Çolak, savunmasına başladığında fenalaştı. Çolak, salona çağrılan sağlık ekiplerince yapılan kontrolün ardından dışarı çıkartıldı.Bunun üzerine duruşmada tutuklu sanık iş insanı Ömür Yılmaz'ın savunmasının alınmasına geçildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260604/abdulkadir-selvi-ozgur-ozel-ekrem-imamoglu-partisinin-adi-konuluyor-1106239927.html
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türkiye, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), doğum günü, ekrem i̇mamoğlu, soruşturma
türkiye, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), doğum günü, ekrem i̇mamoğlu, soruşturma

İBB davasındaki jandarmalara doğum günü pankartı soruşturması

14:17 04.06.2026
© İHA / RIDVAN KILIÇ-AW323689mahkeme salonu, duruşma, dava
mahkeme salonu, duruşma, dava - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2026
© İHA / RIDVAN KILIÇ-AW323689
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk davasının dünkü duruşmasında Ekrem İmamoğlu'nun doğum günü nedeniyle salonda "İyi ki doğdun" pankartı açılmasına ilişkin görevli bir kısım jandarma personeli hakkında idari soruşturma başlatıldı.
"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü"ne ilişkin 68'i tutuklu 414 sanığın yargılandığı davanın 44. duruşması görüldü.
İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun karşısındaki salonda yapılan duruşmaya, tutuklanmalarının ardından görevlerinden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, eski CHP milletvekili Aykut Erdoğdu, İBB Başkanı Danışmanı ve MEDYA AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun, İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş ve İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın da aralarında bulunduğu bazı tutuklu sanıklar katıldı.
Bir kısım tutuksuz sanıklar ile avukatların da geldiği duruşmada, CHP'li bazı milletvekilleri ile tutuklu sanıkların yakınları izleyici olarak yer aldı.
Bu arada Ekrem İmamoğlu salona girince, doğum günü olması nedeniyle izleyiciler ellerindeki "iyi ki doğdun" yazılı kağıtları kaldırdı.
Öte yandan Ekrem İmamoğlu'nun fotoğrafının basılı olduğu posteri havaya kaldıran bir seyirciye de jandarma ekipleri müdahale ederek izin vermedi.
Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2026
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Erdinç Çolak fenalaştı

Duruşmada, tutuklu sanık Kültür AŞ Bilgi Teknolojileri Müdürü Erdinç Çolak, savunmasına başladığında fenalaştı. Çolak, salona çağrılan sağlık ekiplerince yapılan kontrolün ardından dışarı çıkartıldı.
Bunun üzerine duruşmada tutuklu sanık iş insanı Ömür Yılmaz'ın savunmasının alınmasına geçildi.
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