https://anlatilaninotesi.com.tr/20260604/hollandada-mahkeme-yasaklanmasi-istenen-kanye-west-konserlerine-izin-verdi-1106248234.html

Hollanda'da mahkeme yasaklanması istenen Kanye West konserlerine izin verdi

Hollanda'da mahkeme yasaklanması istenen Kanye West konserlerine izin verdi

Sputnik Türkiye

ABD'li rapçi Kanye "Ye" West'in Hollanda'da bu hafta sonu gerçekleştirmeyi planladığı konserlerin iptal edilmesi yönündeki talep mahkeme tarafından reddedildi... 04.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-04T13:29+0300

2026-06-04T13:29+0300

2026-06-04T13:29+0300

yaşam

kanye west

amsterdam

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Amsterdam Bölge Mahkemesi, sanatçının Arnhem kentindeki Gelredome Stadyumu'nda 6 ve 8 Haziran tarihlerinde vereceği konserlerin yasaklanmasını gerektirecek bir durum olmadığına karar verdi.Hollanda Merkez Yahudi Konseyi, sanatçının söylemlerini gerekçe göstererek konserlerin durdurulması için acil dava açmıştı. Ancak mahkeme, etkinliklerin kamu düzeni açısından somut bir tehdit oluşturduğuna dair yeterli kanıt bulunmadığını belirtti.Mahkeme kararında, önümüzdeki günlerde West'in ülkedeki varlığının kamu güvenliğini riske atacağına işaret eden herhangi bir gelişmenin tespit edilmediği ifade edildi.Hollanda Başbakan Yardımcısı Bart van den Brink de daha önce yaptığı açıklamada, bir kişinin ülkeye girişinin engellenebilmesi için güçlü hukuki gerekçeler gerektiğini vurgulamış, West'in geçmişteki açıklamalarının tek başına ülkeye giriş yasağı uygulanması için yeterli olmadığını söylemişti.Organizatörler ise Arnhem'de düzenlenecek iki konser için yaklaşık 70 bin biletin satıldığını duyurdu.Öte yandan West'in Avrupa turnesi son dönemde çeşitli engellerle karşılaştı. Fransa, İngiltere, Polonya ve İsviçre'de planlanan bazı etkinlikler iptal edilirken, İtalya'nın Reggio Emilia kentinde gelecek ay yapılması planlanan iki konser de güvenlik ve kamu düzeni gerekçeleriyle programdan çıkarıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260531/kanye-west-istanbulda-konser-verdi-yaklasik-120-bin-kisi-izledi-unluler-akin-etti-1106127794.html

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