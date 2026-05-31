Kanye West İstanbul'da konser verdi: Yaklaşık 120 bin kişi izledi, ünlüler akın etti

2026-05-31T09:41+0300

Kanye West İstanbul'da konser verdi, konserde kurulan sahne ve ışık gösterileri merak uyandırdı.Yılın en büyük müzik organizasyonlarından biri olarak gösterilen Kanye West konseri, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda gerçekleştirildi.Türkiye'nin yanı sıra Birleşik Krallık, Almanya, Fransa, Hollanda, İtalya, Rusya, Polonya ve Orta Doğu ülkeleri başta olmak üzere birçok ülkeden binlerce ziyaretçi konser için İstanbul'a geldi.Yoğun ilginin yaşandığı konsere, yaklaşık 118 bin dinleyici katılırken, stadyum saatler öncesinden doldu.Kanye West hangi şarkıları söyledi?West, konserin başlangıcını "Father" şarkısıyla yaparken, repertuvarında son şarkı olarak da "Stronger" parçasını seçti.Yaklaşık 2 saat boyunca küre üzerinde aralıksız performans sergileyen West, "King", "Runaway", "Power", "Flashing Lights", "Heartless", "Black Skinhead", "All The Love" ve "Homecoming"in arasında olduğu kariyerinin sevilen parçalarını seslendirdi.Sanatçıya, dinleyiciler de hem şarkıları söyleyerek hem de dans ederek eşlik etti. Konser boyunca zaman zaman alkış ve tezahüratlar stadyumda yankılandı.Dev yarım küre şeklinde sahne kurulduKonserin dikkat çekici unsurlarından biri ise Los Angeles SoFi Stadium performanslarında şekillenen sahne tasarımı oldu. Stadyumun merkezine kurulan dev yarım küre şeklindeki sahne, yüksek çözünürlüklü projeksiyon teknolojisiyle dev bir dünya maketine dönüştürüldü.Yoğun ışık gösterileri, sis efektleri ve senkronize görsellerle desteklenen performansta, stadyumu dolduran binlerce kişi cep telefonlarının ışıklarını açarak sahneye eşlik etti. Tribünlerde ve saha içinde oluşan ışık kümesi, konser alanında etkileyici görüntüler ortaya çıkardı.Ünlüler konsere akın ettiAyrıca konseri izlemeye gelen ünlü isimler arasında oyuncu Şükrü Özyıldız, Alina Boz, Umut Evirgen, Nilperi Şahinkaya, Ayşe Tolga, Hazar Ergüçlü, Yasemin Allen, Afra Saraçoğlu, Aslı Tandoğan, şarkıcı Elif Buse Doğan ve Burak Kut yer aldı.Canlı da yayınlandıKonser, Kanye West'in resmi YouTube hesabı üzerinden de canlı yayınlanarak, dakikalar içinde milyonlarca izleyiciye ulaştı.Birçok ülkeden gelen olduTürkiye'nin yanı sıra Birleşik Krallık, Almanya, Fransa, Hollanda, İtalya, Rusya, Polonya ve Orta Doğu ülkeleri başta olmak üzere birçok ülkeden binlerce ziyaretçi konser için İstanbul'a geldi.Yoğun ilginin yaşandığı konsere, yaklaşık 118 bin dinleyici katılırken, stadyum saatler öncesinden doldu.Metroda izdihamDünyaca ünlü rap sanatçısı Kanye West'in İstanbul konseri öncesinde kentin toplu ulaşım hatlarında yoğunluk yaşandı.Konser saatinin yaklaşmasıyla birlikte Atatürk Olimpiyat Stadyumu'na gitmek isteyen binlerce kişi metro istasyonlarına akın etti. Özellikle M9 Ataköy-Olimpiyat Metro Hattı'nda izdiham yaşandı.İstasyonda peronlar ve koridorlar kısa sürede dolarken, yolcular ilerlemekte zaman zaman güçlük çekti. Aktarma noktalarında oluşan kalabalık nedeniyle bazı bölgelerde uzun kuyruklar meydana geldi.Stadyuma yönelen çıkışlarda yürüyen merdivenler ve merdiven boşlukları tamamen dolarken, güvenlik görevlileri ve metro personeli yolcu akışını kontrollü şekilde sağlamaya çalıştı.

