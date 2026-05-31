Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260531/kanye-west-istanbulda-konser-verdi-yaklasik-120-bin-kisi-izledi-unluler-akin-etti-1106127794.html
Kanye West İstanbul'da konser verdi: Yaklaşık 120 bin kişi izledi, ünlüler akın etti
Kanye West İstanbul'da konser verdi: Yaklaşık 120 bin kişi izledi, ünlüler akın etti
Sputnik Türkiye
Kanye West İstanbul
2026-05-31T09:41+0300
2026-05-31T09:41+0300
yaşam
i̇stanbul
kanye west
konser
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/1f/1106128144_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_32e8e7fa1f920778bc3c7406359bc857.jpg
Kanye West İstanbul'da konser verdi, konserde kurulan sahne ve ışık gösterileri merak uyandırdı.Yılın en büyük müzik organizasyonlarından biri olarak gösterilen Kanye West konseri, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda gerçekleştirildi.Türkiye'nin yanı sıra Birleşik Krallık, Almanya, Fransa, Hollanda, İtalya, Rusya, Polonya ve Orta Doğu ülkeleri başta olmak üzere birçok ülkeden binlerce ziyaretçi konser için İstanbul'a geldi.Yoğun ilginin yaşandığı konsere, yaklaşık 118 bin dinleyici katılırken, stadyum saatler öncesinden doldu.Kanye West hangi şarkıları söyledi?West, konserin başlangıcını "Father" şarkısıyla yaparken, repertuvarında son şarkı olarak da "Stronger" parçasını seçti.Yaklaşık 2 saat boyunca küre üzerinde aralıksız performans sergileyen West, "King", "Runaway", "Power", "Flashing Lights", "Heartless", "Black Skinhead", "All The Love" ve "Homecoming"in arasında olduğu kariyerinin sevilen parçalarını seslendirdi.Sanatçıya, dinleyiciler de hem şarkıları söyleyerek hem de dans ederek eşlik etti. Konser boyunca zaman zaman alkış ve tezahüratlar stadyumda yankılandı.Dev yarım küre şeklinde sahne kurulduKonserin dikkat çekici unsurlarından biri ise Los Angeles SoFi Stadium performanslarında şekillenen sahne tasarımı oldu. Stadyumun merkezine kurulan dev yarım küre şeklindeki sahne, yüksek çözünürlüklü projeksiyon teknolojisiyle dev bir dünya maketine dönüştürüldü.Yoğun ışık gösterileri, sis efektleri ve senkronize görsellerle desteklenen performansta, stadyumu dolduran binlerce kişi cep telefonlarının ışıklarını açarak sahneye eşlik etti. Tribünlerde ve saha içinde oluşan ışık kümesi, konser alanında etkileyici görüntüler ortaya çıkardı.Ünlüler konsere akın ettiAyrıca konseri izlemeye gelen ünlü isimler arasında oyuncu Şükrü Özyıldız, Alina Boz, Umut Evirgen, Nilperi Şahinkaya, Ayşe Tolga, Hazar Ergüçlü, Yasemin Allen, Afra Saraçoğlu, Aslı Tandoğan, şarkıcı Elif Buse Doğan ve Burak Kut yer aldı.Canlı da yayınlandıKonser, Kanye West'in resmi YouTube hesabı üzerinden de canlı yayınlanarak, dakikalar içinde milyonlarca izleyiciye ulaştı.Birçok ülkeden gelen olduTürkiye'nin yanı sıra Birleşik Krallık, Almanya, Fransa, Hollanda, İtalya, Rusya, Polonya ve Orta Doğu ülkeleri başta olmak üzere birçok ülkeden binlerce ziyaretçi konser için İstanbul'a geldi.Yoğun ilginin yaşandığı konsere, yaklaşık 118 bin dinleyici katılırken, stadyum saatler öncesinden doldu.Metroda izdihamDünyaca ünlü rap sanatçısı Kanye West'in İstanbul konseri öncesinde kentin toplu ulaşım hatlarında yoğunluk yaşandı.Konser saatinin yaklaşmasıyla birlikte Atatürk Olimpiyat Stadyumu'na gitmek isteyen binlerce kişi metro istasyonlarına akın etti. Özellikle M9 Ataköy-Olimpiyat Metro Hattı'nda izdiham yaşandı.İstasyonda peronlar ve koridorlar kısa sürede dolarken, yolcular ilerlemekte zaman zaman güçlük çekti. Aktarma noktalarında oluşan kalabalık nedeniyle bazı bölgelerde uzun kuyruklar meydana geldi.Stadyuma yönelen çıkışlarda yürüyen merdivenler ve merdiven boşlukları tamamen dolarken, güvenlik görevlileri ve metro personeli yolcu akışını kontrollü şekilde sağlamaya çalıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260530/italya-kanye-west-ve-travis-scott-konserlerini-guvenlik-gerekcesiyle-iptal-etti-1106121844.html
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/1f/1106128144_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2dac3f47d58f061f96437d1ea08bd204.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
i̇stanbul, kanye west, konser
i̇stanbul, kanye west, konser

Kanye West İstanbul'da konser verdi: Yaklaşık 120 bin kişi izledi, ünlüler akın etti

09:41 31.05.2026
© Muhammed Ali YiğitKanye West İstanbul'da konser verdi: Yaklaşık 120 bin kişi izledi, ünlüler akın etti
Kanye West İstanbul'da konser verdi: Yaklaşık 120 bin kişi izledi, ünlüler akın etti - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2026
© Muhammed Ali Yiğit
Abone ol
Dünyaca ünlü rap sanatçısı Kanye West, İstanbul'da ilk kez müzikseverlerle buluştu. Konser öncesi metroda izdiham oluştu. Konseri yaklaşık 120 bin kişi izledi.
Kanye West İstanbul'da konser verdi, konserde kurulan sahne ve ışık gösterileri merak uyandırdı.
Yılın en büyük müzik organizasyonlarından biri olarak gösterilen Kanye West konseri, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda gerçekleştirildi.
© Muhammed Ali YiğitKanye West İstanbul'da konser verdi: Yaklaşık 120 bin kişi izledi, ünlüler akın etti
Kanye West İstanbul'da konser verdi: Yaklaşık 120 bin kişi izledi, ünlüler akın etti - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2026
Kanye West İstanbul'da konser verdi: Yaklaşık 120 bin kişi izledi, ünlüler akın etti
© Muhammed Ali Yiğit
Türkiye'nin yanı sıra Birleşik Krallık, Almanya, Fransa, Hollanda, İtalya, Rusya, Polonya ve Orta Doğu ülkeleri başta olmak üzere birçok ülkeden binlerce ziyaretçi konser için İstanbul'a geldi.
Yoğun ilginin yaşandığı konsere, yaklaşık 118 bin dinleyici katılırken, stadyum saatler öncesinden doldu.
© Muhammed Ali YiğitKanye West İstanbul'da konser verdi: Yaklaşık 120 bin kişi izledi, ünlüler akın etti
Kanye West İstanbul'da konser verdi: Yaklaşık 120 bin kişi izledi, ünlüler akın etti - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2026
Kanye West İstanbul'da konser verdi: Yaklaşık 120 bin kişi izledi, ünlüler akın etti
© Muhammed Ali Yiğit

Kanye West hangi şarkıları söyledi?

West, konserin başlangıcını "Father" şarkısıyla yaparken, repertuvarında son şarkı olarak da "Stronger" parçasını seçti.
Yaklaşık 2 saat boyunca küre üzerinde aralıksız performans sergileyen West, "King", "Runaway", "Power", "Flashing Lights", "Heartless", "Black Skinhead", "All The Love" ve "Homecoming"in arasında olduğu kariyerinin sevilen parçalarını seslendirdi.
Sanatçıya, dinleyiciler de hem şarkıları söyleyerek hem de dans ederek eşlik etti. Konser boyunca zaman zaman alkış ve tezahüratlar stadyumda yankılandı.
© Muhammed Ali YiğitKanye West İstanbul'da konser verdi: Yaklaşık 120 bin kişi izledi, ünlüler akın etti
Kanye West İstanbul'da konser verdi: Yaklaşık 120 bin kişi izledi, ünlüler akın etti - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2026
Kanye West İstanbul'da konser verdi: Yaklaşık 120 bin kişi izledi, ünlüler akın etti
© Muhammed Ali Yiğit

Dev yarım küre şeklinde sahne kuruldu

Konserin dikkat çekici unsurlarından biri ise Los Angeles SoFi Stadium performanslarında şekillenen sahne tasarımı oldu. Stadyumun merkezine kurulan dev yarım küre şeklindeki sahne, yüksek çözünürlüklü projeksiyon teknolojisiyle dev bir dünya maketine dönüştürüldü.
Yoğun ışık gösterileri, sis efektleri ve senkronize görsellerle desteklenen performansta, stadyumu dolduran binlerce kişi cep telefonlarının ışıklarını açarak sahneye eşlik etti. Tribünlerde ve saha içinde oluşan ışık kümesi, konser alanında etkileyici görüntüler ortaya çıkardı.
© Muhammed Ali YiğitKanye West İstanbul'da konser verdi: Yaklaşık 120 bin kişi izledi, ünlüler akın etti
Kanye West İstanbul'da konser verdi: Yaklaşık 120 bin kişi izledi, ünlüler akın etti - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2026
Kanye West İstanbul'da konser verdi: Yaklaşık 120 bin kişi izledi, ünlüler akın etti
© Muhammed Ali Yiğit

Ünlüler konsere akın etti

Ayrıca konseri izlemeye gelen ünlü isimler arasında oyuncu Şükrü Özyıldız, Alina Boz, Umut Evirgen, Nilperi Şahinkaya, Ayşe Tolga, Hazar Ergüçlü, Yasemin Allen, Afra Saraçoğlu, Aslı Tandoğan, şarkıcı Elif Buse Doğan ve Burak Kut yer aldı.

Canlı da yayınlandı

Konser, Kanye West'in resmi YouTube hesabı üzerinden de canlı yayınlanarak, dakikalar içinde milyonlarca izleyiciye ulaştı.

Birçok ülkeden gelen oldu

Türkiye'nin yanı sıra Birleşik Krallık, Almanya, Fransa, Hollanda, İtalya, Rusya, Polonya ve Orta Doğu ülkeleri başta olmak üzere birçok ülkeden binlerce ziyaretçi konser için İstanbul'a geldi.
Yoğun ilginin yaşandığı konsere, yaklaşık 118 bin dinleyici katılırken, stadyum saatler öncesinden doldu.
Kanye West - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2026
YAŞAM
İtalya, Kanye West ve Travis Scott konserlerini güvenlik gerekçesiyle iptal etti
Dün, 12:45
© Aişe Hümeyra AkgünKanye West İstanbul'da konser verdi: Yaklaşık 120 bin kişi izledi, ünlüler akın etti
Kanye West İstanbul'da konser verdi: Yaklaşık 120 bin kişi izledi, ünlüler akın etti - Sputnik Türkiye, 1920, 31.05.2026
Kanye West İstanbul'da konser verdi: Yaklaşık 120 bin kişi izledi, ünlüler akın etti
© Aişe Hümeyra Akgün

Metroda izdiham

Dünyaca ünlü rap sanatçısı Kanye West'in İstanbul konseri öncesinde kentin toplu ulaşım hatlarında yoğunluk yaşandı.
Konser saatinin yaklaşmasıyla birlikte Atatürk Olimpiyat Stadyumu'na gitmek isteyen binlerce kişi metro istasyonlarına akın etti. Özellikle M9 Ataköy-Olimpiyat Metro Hattı'nda izdiham yaşandı.
İstasyonda peronlar ve koridorlar kısa sürede dolarken, yolcular ilerlemekte zaman zaman güçlük çekti. Aktarma noktalarında oluşan kalabalık nedeniyle bazı bölgelerde uzun kuyruklar meydana geldi.
Stadyuma yönelen çıkışlarda yürüyen merdivenler ve merdiven boşlukları tamamen dolarken, güvenlik görevlileri ve metro personeli yolcu akışını kontrollü şekilde sağlamaya çalıştı.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала