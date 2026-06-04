https://anlatilaninotesi.com.tr/20260604/hizbullahin-ihayla-israil-kuzey-cephesi-komutaninin-askeri-konvoyunu-vurdugu-ortaya-cikti-1106251328.html

Hizbullah'ın İHA'yla İsrail Kuzey Cephesi Komutanı'nın askeri konvoyunu vurduğu ortaya çıktı

Hizbullah'ın İHA'yla İsrail Kuzey Cephesi Komutanı'nın askeri konvoyunu vurduğu ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

Hizbullah'ın fiberoptik insansız hava aracıyla (İHA) gerçekleştirdiği saldırıda Lübnan'ın güneyine giden İsrail ordusunun Kuzey Cephesi Komutanı Tümgeneral... 04.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-04T13:58+0300

2026-06-04T13:58+0300

2026-06-04T13:58+0300

i̇srai̇l-fi̇li̇sti̇n çatişmasi

i̇srail

lübnan

hizbullah

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İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Hizbullah saldırısının Tümgeneral Milo ve beraberindeki heyetin Lübnan'ın güneyinde işgal edilen bir köye ziyareti sırasında gerçekleştiği belirtildi.Tümgeneral Milo ve beraberindeki heyetin araçlarından inmesinden kısa bir süre sonra Hizbullah'ın gönderdiği fiberoptik kamikaze İHA'nın konvoydaki askeri araçlardan birine doğrudan isabet ettiği aktarıldı.Birkaç hafta önce gerçekleştiği belirtilen saldırıdan Milo ve beraberindeki askeri heyetin yara almadan kurtulduğu ifade edildi.Hizbullah'ın Milo'yu hedef alan saldırısının ardından İsrail ordu komuta kademesinin Lübnan'da işgal edilen bölgelere yönelik ziyaretine ilişkin güvenlik önlemlerinin sıkılaştırıldığı kaydedildi.Öte yandan İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, Hizbullah'ın gerçekleştirdiği İHA saldırılarıyla Lübnan'ın güneyinde "komutanları avlama" stratejisi benimsemeye başladığı belirtildi.Hizbullah'ın İsrail-Lübnan sınır hattında gerçekleştirdiği etkili İHA saldırıları karşısında İsrail ordusu kalıcı çözüm bulmakta zorluk çekiyor.Başbakan Binyamin Netanyahu, İsrail ordusunda İHA saldırılarına karşı alanlarında uzman sivil ve askerden oluşan bir ekip kurulduğunu ve kalıcı bir çözüm üzerinde çalıştıklarını duyurmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260604/lubnanla-sartli-ateskes-duyuruldu-israil-savunma-bakani-katz-isgalin-surecegini-soyledi-1106244314.html

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