https://anlatilaninotesi.com.tr/20260604/fenerbahce-baskani-sadettin-sarana-hapis-cezasi-1106249868.html

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'a hapis cezası

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'a hapis cezası

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran yasa dışı bahse teşvik etmek suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. 04.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-04T13:06+0300

2026-06-04T13:06+0300

2026-06-04T13:29+0300

spor

sadettin saran

fenerbahçe

ceza

yasa dışı bahis

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Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın yasa dışı bahse teşvik etmek suçundan yargılandığı davada karar çıktı. Saran, 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.Hapis ve para cezasına çarptırıldıFenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran hakkında sahibi olduğu medya grubu aracılığıyla yapılan maç yayınında yasadışı bahis reklamı yapıldığı iddiasına ilişkin iddianame hazırlanmıştı. Haklarında 3 yıla kadar hapis cezası talep edilen Saran ile kardeşi Alan Kenan Saran'ın da aralarında bulunduğu 4 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı.İstanbul 23.Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanık Sadettin Saran katılmazken, tarafların avukatları hazır bulundu. Duruşmada, Saran'ın bulunmaması nedeniyle son sözü alınamadı. Beyanda bulunan Türkiye Futbol Federasyonu vekili, sanıkların cezalandırılmalarını talep etti. Savunma yapan sanıkların avukatları ise, müvekkillerinin beraatlarını istedi. Kararını açıklayan mahkeme, sanık Sadettin Saran ile kardeşi Alan Kenan Saran'ın, 'kişileri reklam vermek veya çeşitli yollarla yasadışı bahis oynamaya teşvik etmek' suçundan 2'şer yıl 6'şar ay hapis ile 562 bin 500'er lira adli para cezasına çarptırılmasına hükmetti. Mahkeme, sanıklar Emre Eren ile Azade Zeynep Haksal'ın ise aynı suç yönünden ayrı ayrı beraatlarına karar verdi.

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sadettin saran, fenerbahçe, ceza, yasa dışı bahis