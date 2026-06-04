https://anlatilaninotesi.com.tr/20260604/fenerbahce-baskani-sadettin-sarana-hapis-cezasi-1106249868.html
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'a hapis cezası
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'a hapis cezası
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran yasa dışı bahse teşvik etmek suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. 04.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-04T13:06+0300
2026-06-04T13:06+0300
2026-06-04T13:29+0300
spor
sadettin saran
fenerbahçe
ceza
yasa dışı bahis
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/13/1105130736_0:0:3074:1730_1920x0_80_0_0_ce6b6996f6c2c248e522ac1817ba75eb.jpg
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın yasa dışı bahse teşvik etmek suçundan yargılandığı davada karar çıktı. Saran, 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.Hapis ve para cezasına çarptırıldıFenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran hakkında sahibi olduğu medya grubu aracılığıyla yapılan maç yayınında yasadışı bahis reklamı yapıldığı iddiasına ilişkin iddianame hazırlanmıştı. Haklarında 3 yıla kadar hapis cezası talep edilen Saran ile kardeşi Alan Kenan Saran'ın da aralarında bulunduğu 4 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı.İstanbul 23.Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanık Sadettin Saran katılmazken, tarafların avukatları hazır bulundu. Duruşmada, Saran'ın bulunmaması nedeniyle son sözü alınamadı. Beyanda bulunan Türkiye Futbol Federasyonu vekili, sanıkların cezalandırılmalarını talep etti. Savunma yapan sanıkların avukatları ise, müvekkillerinin beraatlarını istedi. Kararını açıklayan mahkeme, sanık Sadettin Saran ile kardeşi Alan Kenan Saran'ın, 'kişileri reklam vermek veya çeşitli yollarla yasadışı bahis oynamaya teşvik etmek' suçundan 2'şer yıl 6'şar ay hapis ile 562 bin 500'er lira adli para cezasına çarptırılmasına hükmetti. Mahkeme, sanıklar Emre Eren ile Azade Zeynep Haksal'ın ise aynı suç yönünden ayrı ayrı beraatlarına karar verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260604/depozito-sistemi-81-ilde-devreye-giriyor-sise-basina-1-tl-olacak-tarih-verildi-1106249834.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/04/13/1105130736_235:0:2966:2048_1920x0_80_0_0_ac15ca6de0acf43603bc0583c3022c77.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
sadettin saran, fenerbahçe, ceza, yasa dışı bahis
sadettin saran, fenerbahçe, ceza, yasa dışı bahis
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'a hapis cezası
13:06 04.06.2026 (güncellendi: 13:29 04.06.2026)
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran yasa dışı bahse teşvik etmek suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın yasa dışı bahse teşvik etmek suçundan yargılandığı davada karar çıktı. Saran, 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Hapis ve para cezasına çarptırıldı
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran hakkında sahibi olduğu medya grubu aracılığıyla yapılan maç yayınında yasadışı bahis reklamı yapıldığı iddiasına ilişkin iddianame hazırlanmıştı. Haklarında 3 yıla kadar hapis cezası talep edilen Saran ile kardeşi Alan Kenan Saran'ın da aralarında bulunduğu 4 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı.
İstanbul 23.Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanık Sadettin Saran katılmazken, tarafların avukatları hazır bulundu. Duruşmada, Saran'ın bulunmaması nedeniyle son sözü alınamadı. Beyanda bulunan Türkiye Futbol Federasyonu vekili, sanıkların cezalandırılmalarını talep etti. Savunma yapan sanıkların avukatları ise, müvekkillerinin beraatlarını istedi.
Kararını açıklayan mahkeme, sanık Sadettin Saran ile kardeşi Alan Kenan Saran'ın, 'kişileri reklam vermek veya çeşitli yollarla yasadışı bahis oynamaya teşvik etmek' suçundan 2'şer yıl 6'şar ay hapis ile 562 bin 500'er lira adli para cezasına çarptırılmasına hükmetti. Mahkeme, sanıklar Emre Eren ile Azade Zeynep Haksal'ın ise aynı suç yönünden ayrı ayrı beraatlarına karar verdi.