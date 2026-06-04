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Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'a hapis cezası
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'a hapis cezası
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran yasa dışı bahse teşvik etmek suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. 04.06.2026, Sputnik Türkiye
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2026-06-04T13:29+0300
spor
sadettin saran
fenerbahçe
ceza
yasa dışı bahis
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Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın yasa dışı bahse teşvik etmek suçundan yargılandığı davada karar çıktı. Saran, 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.Hapis ve para cezasına çarptırıldıFenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran hakkında sahibi olduğu medya grubu aracılığıyla yapılan maç yayınında yasadışı bahis reklamı yapıldığı iddiasına ilişkin iddianame hazırlanmıştı. Haklarında 3 yıla kadar hapis cezası talep edilen Saran ile kardeşi Alan Kenan Saran'ın da aralarında bulunduğu 4 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı.İstanbul 23.Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanık Sadettin Saran katılmazken, tarafların avukatları hazır bulundu. Duruşmada, Saran'ın bulunmaması nedeniyle son sözü alınamadı. Beyanda bulunan Türkiye Futbol Federasyonu vekili, sanıkların cezalandırılmalarını talep etti. Savunma yapan sanıkların avukatları ise, müvekkillerinin beraatlarını istedi. Kararını açıklayan mahkeme, sanık Sadettin Saran ile kardeşi Alan Kenan Saran'ın, 'kişileri reklam vermek veya çeşitli yollarla yasadışı bahis oynamaya teşvik etmek' suçundan 2'şer yıl 6'şar ay hapis ile 562 bin 500'er lira adli para cezasına çarptırılmasına hükmetti. Mahkeme, sanıklar Emre Eren ile Azade Zeynep Haksal'ın ise aynı suç yönünden ayrı ayrı beraatlarına karar verdi.
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sadettin saran, fenerbahçe, ceza, yasa dışı bahis
sadettin saran, fenerbahçe, ceza, yasa dışı bahis

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'a hapis cezası

13:06 04.06.2026 (güncellendi: 13:29 04.06.2026)
© Şebnem CoşkunFenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran - Sputnik Türkiye, 1920, 04.06.2026
© Şebnem Coşkun
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Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran yasa dışı bahse teşvik etmek suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın yasa dışı bahse teşvik etmek suçundan yargılandığı davada karar çıktı. Saran, 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Hapis ve para cezasına çarptırıldı

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran hakkında sahibi olduğu medya grubu aracılığıyla yapılan maç yayınında yasadışı bahis reklamı yapıldığı iddiasına ilişkin iddianame hazırlanmıştı. Haklarında 3 yıla kadar hapis cezası talep edilen Saran ile kardeşi Alan Kenan Saran'ın da aralarında bulunduğu 4 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı.
İstanbul 23.Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanık Sadettin Saran katılmazken, tarafların avukatları hazır bulundu. Duruşmada, Saran'ın bulunmaması nedeniyle son sözü alınamadı. Beyanda bulunan Türkiye Futbol Federasyonu vekili, sanıkların cezalandırılmalarını talep etti. Savunma yapan sanıkların avukatları ise, müvekkillerinin beraatlarını istedi.
Kararını açıklayan mahkeme, sanık Sadettin Saran ile kardeşi Alan Kenan Saran'ın, 'kişileri reklam vermek veya çeşitli yollarla yasadışı bahis oynamaya teşvik etmek' suçundan 2'şer yıl 6'şar ay hapis ile 562 bin 500'er lira adli para cezasına çarptırılmasına hükmetti. Mahkeme, sanıklar Emre Eren ile Azade Zeynep Haksal'ın ise aynı suç yönünden ayrı ayrı beraatlarına karar verdi.
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