https://anlatilaninotesi.com.tr/20260604/et-yiyen-parazit-abdye-ulasti-60-yil-sonra-ilk-vaka-1106242613.html

Et yiyen parazit ABD'ye ulaştı: 60 yıl sonra ilk vaka

Et yiyen parazit ABD'ye ulaştı: 60 yıl sonra ilk vaka

Sputnik Türkiye

Hayvanlarla beslenen et yiyen parazit, 1966'dan bu yana ilk kez ABD'de tespit edildi. Parazitin, Texas eyaletindeki üç haftalık bir buzağının göbek bağı... 04.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-04T10:38+0300

2026-06-04T10:38+0300

2026-06-04T10:38+0300

dünya

abd

texas

nws

et yiyen parazit

yeni dünya vida kurdu (nws)

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ABD Tarım Bakanlığı (USDA), et yiyen parazit olarak bilinen "Yeni Dünya Vida Kurdu"nun (NWS) 1966 yılından bu yana ilk kez ülkedeki bir hayvanda tespit edildiğini duyurdu. USDA'dan yapılan açıklamada, son bir yıldır Meksika genelinde yayılım gösteren parazitin, Texas eyaletindeki üç haftalık bir buzağının göbek bağı bölgesinde saptandığı açıkladı.Vakanın, ABD'nin Meksika sınırına yaklaşık 48 kilometre mesafedeki La Pryor kasabasında görüldüğü aktarıldı.Karantina bölgesi oluşturulduParazitin en yaygın bulaşma yolunun enfekte olmuş hayvanlarca taşınması olduğunu belirten federal ve eyalet yetkilileri, salgının önüne geçmek amacıyla vakanın görüldüğü bölgede 20 kilometrelik bir tespit ve karantina bölgesi oluşturulduğunu açıkladı.Öte yandan, parazitlerin yayılmasını engellemek amacıyla bölgeye milyonlarca "kısırlaştırılmış vida kurdu sineğinin" salınması için hazırlıklara başlandı.Tek bir kez çiftleşme özelliğine sahip olan dişi sineklerin, bu yöntemle döllenmemiş yumurta bırakması ve böylece yeni larvaların oluşmasının engellenmesi hedefleniyor.Ayrıca, parazitin insanlara ve evcil hayvanlara bulaşma riskinin oldukça düşük olduğu ve durumun gıda güvenliği açısından bir tehdit oluşturmadığı belirtiliyor.ABD Tarım Bakanı Brooke Rollins konuya dair açıklamasında bakanlık personelinin operasyonlara destek vermek üzere Güney Texas’a ulaştığını belirterek hayvancılık yapanları tetikte olmaya çağırdı.Rollins, yürütülen önleme çalışmaları sayesinde parazitin ülkeye girişinin bir yıl geciktirildiğini savundu.

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abd, texas, nws, et yiyen parazit, yeni dünya vida kurdu (nws)