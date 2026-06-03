https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/abdde-maymun-cicegi-alarmi-iki-bilim-insanina-virus-kacirma-suclamasi-1106226029.html

ABD'de 'maymun çiçeği' alarmı: İki bilim insanına 'virüs kaçırma' suçlaması

ABD'de 'maymun çiçeği' alarmı: İki bilim insanına 'virüs kaçırma' suçlaması

Sputnik Türkiye

ABD'li yetkililer, Afrika'dan ABD'ye M çiçeği virüsü örnekleri getirmeye çalıştıkları iddia edilen iki bilim insanı hakkında suçlama yöneltti. Olay, ülkeye... 03.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-03T15:33+0300

2026-06-03T15:33+0300

2026-06-03T15:33+0300

yaşam

abd

batı afrika

fbi

mpox

maymun çiçeği virüsü

havaalanı

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ABD'de görev yapan iki virolog, Afrika'dan dönerken yanlarında etkisiz hale getirilmiş mpox (maymun çiçeği, M çiçeği) virüsü örnekleri taşıdıkları ve bunu yetkililere bildirmedikleri iddiasıyla suçlandı. Federal mahkemeye sunulan belgelerde, bilim insanlarının havaalanındaki sorgulama sırasında yanlış beyanda bulunduğu öne sürüldü.Soruşturma, ABD'nin Montana eyaletindeki Rocky Mountain Laboratories bünyesinde çalışan iki araştırmacıyı kapsıyor.Havaalanındaki kontrolde ortaya çıktıFederal soruşturma belgelerine göre Vincent Munster ve Claude Kwe, ocak ayında Kongo Cumhuriyeti'nden dönüşlerinin ardından Detroit Havalimanı'nda denetime takıldı.Yetkililer, iki araştırmacının biyolojik materyal taşıdıklarını beyan etmediğini ve gerekli izinleri almadığını iddia etti.ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı Müfettişlik Ofisi yetkililerinden Marcus Sykes, "Biyolojik materyallerin gerekli izinler olmadan gizlice ülkeye sokulmaya çalışılması kamu güvenini ihlal eder" açıklamasında bulundu.Virüs örneklerinin amacı belirsizliğini koruyorMahkeme belgelerinde, araştırmacıların virüs örneklerini laboratuvara neden getirmek istediğine ilişkin ayrıntılı bilgi yer almadı. FBI, iki ismin uzun yıllardır M çiçeği araştırmaları üzerinde çalışan virologlar olduğunu belirtti.Soruşturma dosyasına göre Munster'ın havaalanındaki görevlilere gerekli belgelerin bilgisayarında bulunduğunu söylediği, ancak daha sonra bu konuda soru işaretleri ortaya çıktığı aktarıldı.Yetkililer, olayla ilgili adli sürecin devam ettiğini ve iki araştırmacının çarşamba günü mahkemeye çıkmasının beklendiğini bildirdi.Mpox (Maymun çiçeği) virüsü nedir?Mpox, daha önce 'maymun çiçeği' olarak bilinen viral bir hastalık. Hastalık genellikle döküntü, ateş ve grip benzeri belirtilerle ortaya çıkarken bazı vakalarda daha ağır seyredebiliyor.Virüs ilk kez 1958 yılında maymunlarda tespit edildi. Uzun yıllar boyunca çoğunlukla Orta ve Batı Afrika'da görülürken, 2022 yılında birçok ülkeye yayılan salgın nedeniyle dünya genelinde dikkat çekmişti.Dünya Sağlık Örgütü'ne göre hastaların büyük bölümü tamamen iyileşse de hastalık özellikle risk gruplarında ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260603/emniyet-kemeri-takmamanin-korkunc-sonucu-rontgen-goruntuleri-gercegi-ortaya-cikardi-1106224507.html

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abd, batı afrika, fbi, mpox, maymun çiçeği virüsü, havaalanı