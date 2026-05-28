https://anlatilaninotesi.com.tr/20260528/unlu-sarkici-niluferin-aci-gunu-biraktin-gittin-bizi-diye-veda-etti-1106074735.html
Ünlü şarkıcı Nilüfer'in acı günü: 'Bıraktın gittin bizi' diye veda etti
Ünlü şarkıcı Nilüfer'in acı günü: 'Bıraktın gittin bizi' diye veda etti
Sputnik Türkiye
Şarkıcı Nilüfer, hayatını kaybeden 35 yıllık dostu ve sahne arkadaşını müzisyen Cengiz Baltepe'yi kaybettiklerini duyurdu. 28.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-28T10:43+0300
2026-05-28T10:43+0300
2026-05-28T10:43+0300
yaşam
nilüfer
sertab erener
aşkın nur yengi
funda arar
hayatını kaybetti
müzisyen
cengiz baltepe
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/1c/1106074290_0:0:1120:631_1920x0_80_0_0_3f8ba36a7b50d531082b6ecc59da6257.jpg
Ünlü şarkıcı Nilüfer, 35 yıllık dostu ve sahne arkadaşı Cengiz Baltepe'yi kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı. Ünlü isim, Baltepe'nin ölüm haberini 'Bıraktın gittin bizi. Hem de hiç beklemediğimiz bir anda' diyerek duyurdu. Baltepe, müzik sektöründe Nilüfer, Sertab Erener, Levent Yüksel, Aşkın Nur Yengi ve Funda Arar isimlerle çalışmıştı. Acısını sosyal medya hesabından dile getiren Nilüfer, "Ah Cengizcim, 35 yıllık arkadaşım, dostum. Zarif adam, iyi adam, iyi müzisyen, iyi piyanist. Bıraktın gittin bizi. Hem de hiç beklemediğimiz bir anda. Çok erkendi, daha çok konserler yapacaktık, çok eğlenecektik birlikte… Olmadı..." ifadelerini kullandı.Cengiz Baltepe kimdir?İstanbul Belediye Konservatuvarı'nda müzik eğitimi alan Baltepe 1964 doğumlu. Müzik sektöründe Nilüfer, Sertab Erener, Levent Yüksel, Aşkın Nur Yengi ve Funda Arar isimlerle çalışan bir isimdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260526/hali-saha-macinda-kalp-krizi-gecirdi-hayatini-kaybetti-1106028543.html
nilüfer
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/1c/1106074290_0:0:1120:841_1920x0_80_0_0_684e52bc90fdb2680f9afcf4263070e6.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
nilüfer, sertab erener, aşkın nur yengi, funda arar, hayatını kaybetti, müzisyen, cengiz baltepe
nilüfer, sertab erener, aşkın nur yengi, funda arar, hayatını kaybetti, müzisyen, cengiz baltepe
Ünlü şarkıcı Nilüfer'in acı günü: 'Bıraktın gittin bizi' diye veda etti
Şarkıcı Nilüfer, hayatını kaybeden 35 yıllık dostu ve sahne arkadaşını müzisyen Cengiz Baltepe'yi kaybettiklerini duyurdu.
Ünlü şarkıcı Nilüfer, 35 yıllık dostu ve sahne arkadaşı Cengiz Baltepe'yi kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı. Ünlü isim, Baltepe'nin ölüm haberini 'Bıraktın gittin bizi. Hem de hiç beklemediğimiz bir anda' diyerek duyurdu. Baltepe, müzik sektöründe Nilüfer, Sertab Erener, Levent Yüksel, Aşkın Nur Yengi ve Funda Arar isimlerle çalışmıştı.
Acısını sosyal medya hesabından dile getiren Nilüfer, "Ah Cengizcim, 35 yıllık arkadaşım, dostum. Zarif adam, iyi adam, iyi müzisyen, iyi piyanist. Bıraktın gittin bizi. Hem de hiç beklemediğimiz bir anda. Çok erkendi, daha çok konserler yapacaktık, çok eğlenecektik birlikte… Olmadı..." ifadelerini kullandı.
İstanbul Belediye Konservatuvarı'nda müzik eğitimi alan Baltepe 1964 doğumlu. Müzik sektöründe Nilüfer, Sertab Erener, Levent Yüksel, Aşkın Nur Yengi ve Funda Arar isimlerle çalışan bir isimdi.