Ünlü şarkıcı Nilüfer'in acı günü: 'Bıraktın gittin bizi' diye veda etti
Şarkıcı Nilüfer, hayatını kaybeden 35 yıllık dostu ve sahne arkadaşını müzisyen Cengiz Baltepe'yi kaybettiklerini duyurdu. 28.05.2026, Sputnik Türkiye
10:43 28.05.2026
Şarkıcı Nilüfer, hayatını kaybeden 35 yıllık dostu ve sahne arkadaşını müzisyen Cengiz Baltepe'yi kaybettiklerini duyurdu.
Ünlü şarkıcı Nilüfer, 35 yıllık dostu ve sahne arkadaşı Cengiz Baltepe'yi kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı. Ünlü isim, Baltepe'nin ölüm haberini 'Bıraktın gittin bizi. Hem de hiç beklemediğimiz bir anda' diyerek duyurdu. Baltepe, müzik sektöründe Nilüfer, Sertab Erener, Levent Yüksel, Aşkın Nur Yengi ve Funda Arar isimlerle çalışmıştı.
Acısını sosyal medya hesabından dile getiren Nilüfer, "Ah Cengizcim, 35 yıllık arkadaşım, dostum. Zarif adam, iyi adam, iyi müzisyen, iyi piyanist. Bıraktın gittin bizi. Hem de hiç beklemediğimiz bir anda. Çok erkendi, daha çok konserler yapacaktık, çok eğlenecektik birlikte… Olmadı..." ifadelerini kullandı.

Cengiz Baltepe kimdir?

İstanbul Belediye Konservatuvarı'nda müzik eğitimi alan Baltepe 1964 doğumlu. Müzik sektöründe Nilüfer, Sertab Erener, Levent Yüksel, Aşkın Nur Yengi ve Funda Arar isimlerle çalışan bir isimdi.
